Mazón reconoce en el primer aniversario de la DANA que "hubo cosas que debieron funcionar mejor"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido hoy en el Palau de la Generalitat para realizar una declaración institucional en el primer aniversario de la tragedia de la DANA, que se cobró la vida de 229 personas. Durante su discurso, el president de la Generalitat ha comunicado que el Consell ha declarado el 29 de octubre como Día de Recuerdo de las Víctimas de la DANA.

"El Consell ha aprobado la declaración del 29 de octubre como el día de recuerdo de las víctimas de la DANA. Será una jornada de luto oficial en las tres provincias. El 29 de octubre nunca caerá en el olvido, aquellos días permanecerán siempre en nuestra memoria colectiva", ha asegurado el presidente valenciano.

Durante su discurso, que ha durado poco más de cinco minutos, Mazón ha tenido palabras de recuerdo, reconocimiento y agradecimiento para todos "los profesionales" y voluntarios que se desplazaron "al lado" de la población valenciana en el episodio "más devastador de la historia de la Comunitat Valenciana".

"Las imágenes estremecieron a toda la sociedad valenciana y española y el dolor sigue siendo inmenso. Pero también lo fue la respuesta de todos y para todos, tan solidaria como ejemplar", ha señalado Mazón, que ha continuado destacando "la capacidad de respuesta de los profesionales y la solidaridad mostrada por toda la ciudadanía y el espíritu de superación de toda la sociedad civil valenciana".

Esto, ha asegurado, "también pasará a la historia como uno de los capítulos de mayor ejemplaridad y solidaridad nunca vividos. Con la declaración de hoy, aprobada en el Pleno del Consell se pretende expresa la gratitud más profunda y el reconocimiento más sincero a quienes estuvieron en primera línea, a quienes trabajaron sin descanso y que ofrecieron su esfuerzo, sus medios, su casa y su corazón".

Mazón reconoce errores durante el día 'D'

Pese a las palabras de agradecimiento, Mazón también ha reconocido, un año después de la catástrofe y tras múltiples cambios de versión, que "hubo cosas que debieron funcionar mejor", un mensaje que pocas veces se le ha escuchado al máximo dirigente de la Generalitat 365 días después de la mayor catástrofe climática de la historia reciente de España.

Sin embargo, Mazón ha reivindicado que a día de hoy la Generalitat sigue "sanando humanamente y reparando materialmente lo ocurrido". Y ha sido en ese momento en el que ha reconocido que "hubo cosas que debieron funcionar mejor", aunque ha señalado que "hoy no es el día de la confrontación", aunque "sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos cuando fuimos conociendo la magnitud de un tragedia inabarcable".

En cualquier caso, Mazón continúa enrocado de una u otra forma en que su gobierno trató de "hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente. Y hoy, de nuevo, debemos reconocer los errores", ha concluido antes de culminar el discurso con unas palabras en valenciano, en las que ha hecho referencia a "los 178 municipios afectados" en Valencia y Castellón.

El nombre de Mazón, muy presente en el Congreso

Esta declaración institucional en memoria de las víctimas se ha celebrado paralelamente a la sesión de control del Gobierno en el Congreso, donde el nombre de Mazón ha salido a la palestra en numerosas ocasiones en boca de los socios de Gobierno del PSOE, que han solicitado a Feijóo su dimisión tras más de un año de "indecencia", como ha sido el caso de Ione Belarra o Yolanda Díaz.

Otros, como Rufián, han ido más allá, llegando a calificar a Carlos Mazón de "psicópata" por ir al funeral de estado que tendrá lugar en la tarde de este miércoles pese a la petición expresa de muchos familiares de las víctimas que no quieren que Mazón acuda al acto.

"La declaración ha sido absolutamente infame" Joan Baldvíí, portavoz de Compromís

La primera reacción ante la declaración institucional de Carlos Mazón ha llegado de la mano de Joan Baldoví. El portavoz de Compromís ha definido de "absolutamente infame" las palabras del presidente de la Generalitat en el primer aniversario de la DANA, y ha apostillado que "la única declaración institucional de Mazón que estamos esperando los y las valencianas es el anuncio de su dimisión inmediata".

El discurso de Mazón supone "un nuevo insulto a las víctimas en un día tan doloroso" según Baldoví, que ha además ha tildado de "burla y falta de humanidad" los aplausos y la falta de humanidad a su gobierno.