Un alto cargo del PP de Mazón se casa consigo mismo: "Nos sentimos libres celebrando la vida"

Llega el mes de junio donde los altares reciben a centenares de parejas todos los años. Un mes particular que recoge las virtudes del buen tiempo sin llegar al calor exhausto del ecuador del verano. Sin embargo, entre las celebraciones para festejar el amor ha habido una llamativa que no ha dejado a nadie indiferente, un rara avis que llegó a la ceremonia sin pareja, siendo el protagonista y con un mensaje disruptivo: "Todavía hay quien se incomoda cuando alguien se sale del guion", aseguraba Stephane Soriano, director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, en redes sociales ante la celebración de su boda. Una boda particular porque se casaba consigo mismo.

"No fue una boda literal. Fue una fiesta. Una excusa. Un símbolo. Una promesa que me hice hace dos años cuando reservé un lugar precioso para celebrar el amor —el que llegue, el que ya está, el que se construye con amigos, con familia, con uno mismo—", aseguraba el cargo popular ante una reunión que congregó a sus seres queridos en Benaguacil, un municipio de Valencia, donde también es concejal. Que no hubiera nadie en el altar no fue una excusa para no celebrar la vida. "Lo que vivimos allí fue real. Emoción, cariño, risas, abrazos. No se trataba de mí: se trataba de todos nosotros sintiéndonos libres para celebrar la vida juntos", aseguró.

A la oda al amor propio y a los suyos acudieron la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y otros representantes del PP y de la Conselleria de Bienestar Social, además del alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano. Todos con amigos y familiares del protagonista que no perdieron la oportunidad de aprovechar la excusa y montar una buena fiesta.

"Nos enseñaron el Molí del Ballestar y en la misma mesa dije que me reservaran fecha, que ya encontraría pareja. No la encontré, pero me llamaron para recordarme que tenía la reserva y decidí seguir adelante", ha dicho el director general de Diversidad que tuvo un día que nunca olvidará donde celebró el amor que es algo más que la vida en pareja.

"Vida una, así que cumplí mi palabra y lo celebramos en Molí del Ballestar. Gracias a todas las personas que me acompañaron en esta locura", agradecía el miembro popular en Instagram ante un evento que, para él "si este gesto sirve para abrir preguntas, cuestionar moldes o inspirar a alguien a vivir con más libertad, habrá valido la pena". "Seguiré defendiendo que en la diversidad también cabe el juego, la alegría y el derecho a no pedir permiso para ser feliz", concluía.