Un ayuntamiento madrileño gobernado por el PP cede su plaza de toros para que el grupo neonazi Núcleo Nacional celebre un acto

Si vis pacem, para bellum ("Si quieres la paz, prepárate para la guerra"). Con este lema de origen romano, el grupo neonazi Núcleo Nacional ha organizado un acto en la plaza de toros de Algete (Madrid) el próximo 9 de noviembre. Las entradas, a 25 euros, pueden adquirirse por internet y sus militantes ya han subido un vídeo previo promocional a sus redes sociales dentro del recinto, de titularidad pública. "Prepárate para vivir una competición de peleas que llevará la adrenalina al límite. El próximo 9 de noviembre, luchadores de alto nivel se enfrentarán en un evento único, lleno de intensidad, técnica y emoción", aseguran. La edad mínima para acceder al recinto será de 18 años.

El ayuntamiento de la localidad, cuyo alcalde es del PP, es quien habría dado luz verde a que un grupo neonazi pueda utilizar dichas instalaciones públicas. En una información remitida al diario Público, el alcalde, Fernando Romo (PP), señala que "hasta el momento, no tiene autorizado ningún evento". Sin embargo, otro vídeo subido por la organización neonazi demuestra que algunos de sus integrantes ya han estado dentro de la plaza de toros con un fin promocional. Algunos de estos miembros aparecen encapuchados.

Curiosamente, el escritor Rafael Narbona acusó al actual regidor de Algete de haber censurado hace unos días su presencia en un cine-forum y en otro acto en la Biblioteca Municipal. La plataforma Vecinos por Algete consideró que estas cancelaciones se llevaron a cabo por motivos "estrictamente ideológicos".

"Que un ayuntamiento del PP abra sus instalaciones a quienes promueven el odio y la violencia demuestra hasta qué punto esta derecha ha perdido los frenos democráticos.

Desde el PSOE exigimos a Feijóo que rompa de una vez por todas con los ultras. No vale mirar hacia otro lado. Si no actúa, su silencio recurrente le volverá a convertir en cómplice", señalan fuentes socialistas.

Los militantes de Núcleo Nacional nunca han ocultado sus posiciones antidemocráticas y nacionalsocialistas. Sus cuidados productos de propaganda audiovisual terminan casi siempre con el saludo nazi y el grito "¡arriba España!". Su ideología se apuntala en base a nueve ideas, entre las que destacan la “protección de la "raza", el rechazo al "relativismo ateo" o la promoción de los "núcleos familiares tradicionales". Pese a todo, el Ministerio del Interior autorizó en agosto de 2024 su inscripción en el registro de asociaciones.

El pasado mes de abril, la Guardia Civil abrió una investigación por la difusión de mensajes de contenido racista en un vídeo publicado el 14 de abril, aniversario de la II República.

Recientemente, en países como Reino Unido o Suecia las autoridades han alertado de la proliferación, gracias a las redes sociales, de grupos de extrema derecha que amenazan la democracia y buscan reclutar a personas cada vez más jóvenes. Hace un año, el director del MI5, el servicio británico de inteligencia interna, avisó de que "el terrorismo de extrema derecha, en particular, se dirige considerablemente a los jóvenes, impulsado por una propaganda que demuestra una astuta comprensión de la cultura digital".