Un ayuntamiento valenciano declara a Mazón persona no grata por su actuación en la DANA

Carlos Mazón, así como su vicepresidenta, Susana Camarero, han sido declaradas personas no gratas por un ayuntamiento valenciano. Se trata del Ayuntamiento valenciano de Canet d' en Berenguer, el cual ha declarado personas no gratas tanto al president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y a su vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, por su papel y actuación en la DANA.

El acuerdo ha contado con el visto bueno de Compromís (formación detrás de la propuesta), el PSPV, Izquierda Unida y Vecinos de la Playa. Se ha manifestado en contra tanto el Partido Popular como Vox. Desde el pleno han pedido además la convocatoria de elecciones y han afirmado que su propuesta inicial contaba con solicitar la dimisión de Mazón, solo que este "se anticipó a los acontecimientos" el pasado lunes "cuando, por la presión de los familiares de las víctimas, se vio obligado a dejar el cargo".

En total, la propuesta— que surge como "muestra de reprobación por su actuación y por la carencia de sensibilidad demostrada ante las víctimas y sus familias"— ha recibido nueve votos a favor y tres en contra. Finalmente, desde el pleno han pedido a la Generalitat "la máxima transparencia en la investigación de los hechos, y a revisar los protocolos de actuación y coordinación ante emergencias climatológicas graves, con el objetivo de mejorar la protección y la seguridad de la ciudadanía".