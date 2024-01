Un conocido exfutbolista se convierte en gran empresario y ayuda al Gobierno de España

Jota Peleteiro está acostumbrado a ser protagonista en los medios de comunicación, bien por su labor deportiva en clubes como el Celta de Vigo, el Eibar o el Alavés, o por sus romances como el que mantuvo durante varios meses con Jessica Bueno. Sin embargo, el gallego podría dar el gran 'pelotazo' de su vida como presidente de Groinn, una compañía dedicada a la agricultura sostenible.

Según informa El Debate, está a las puertas de cerrar un acuerdo millonario con el Gobierno español por el que se embolsará 750 millones de euros. La compañía, de 80 trabajadores, proporcionará ayuda digital a través de un avanzado sistema de inteligencia artificial.

Según su web, la empresa vende "un sistema inteligente inalámbrico de gestión de plantaciones que trabaja a través de sensores y puede ser consultado en cualquier dispositivo móvil u ordenador permitiendo monitorizar el estado de su cultivo". Esto permitirá al agricultor "optimizar la producción agrícola, mejorar la toma de decisiones, reducir el impacto ambiental o aumentar la rentabilidad".

En una entrevista reciente con 'The Athletic', Jota contó cómo vive su día a día como empresario. "Hemos tenido altibajos porque invertimos tanto dinero en algo nuevo que no sabes si funcionará. Me siento muy orgulloso porque sé que mucha gente me decía: 'Esto es una locura'. Ahora, estas personas dicen: 'Dios mío, esto es ganar mucho dinero', asegura.

Además de este posible 'pelotazo', cabe recordar que Peleteiro es el accionista único del grupo Rammalloc, con sede en Bilbao, que se dedica a invertir en diversos sectores del mercado en busca de la evolución, innovación y la excelencia. También cuenta con Rammalloc Sports, a través de la cual ofrece servicios deportivos de alto nivel y soluciones de innovación aplicadas a cualquier sector.

Además, según Outdoor, el gallego es copropietario de la empresa textil Warburton; propietario de la cuadra de caballos de carrera Cuadra Santiago, y copropietario de Ötzi, empresa que se encarga de conectar a tatuadores y clientes a través de una app.