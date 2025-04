Un error de votación del PSOE fulmina la bandera de la República en Aluche

Vox ha conseguido en el Pleno de Latina de este mes aprobar una proposición para eliminar la bandera republicana pintada en las gradas del parque de Las Cruces, en el barrio de Aluche, una moción que salió adelante con el apoyo mayoritario de los votos del PP y con los del PSOE, en este último caso por error.

El equipo de Vox instaba a "la restauración de las gradas del parque de las Cruces retirando la bandera republicana pintada de forma ilegal y pintándolas de un color uniforme y neutro que respete la estética del entorno".

Los socialistas han utilizado 'X' para explicar lo sucedido y pedir disculpas. "Pedimos disculpas a la ciudadanía que pueda sentirse agraviada con esta decisión y queremos expresar nuestro compromiso con la memoria historica y los valores democraticos de la Republica española", han trasladado.

"La propuesta que se votó introducía medidas para regenerar y arreglar el auditorio pero no detectamos las referencias a los colores republicanos. En la Junta de Portavoces se acordó no intervenir y aprobarla por parte de todos los grupos de la Junta de Distrito aunque Mas Madrid se descolgara en el ultimo momento con su voto y así se hizo en el Pleno. Fue un error no haberlo enmendado y esperamos poder corregirlo pronto", han justificado desde el PSOE.

Las primeras críticas han venido desde IU Latina, también a través de 'X'. "El PSOE vota a favor de borrar el mural republicano del Parque de las Cruces en vísperas del 14 de abril, junto con PP y Vox. En su día se hizo sin permiso y se volverá a repetir", han advertido.

Más Madrid Latina ha explicado también en redes su voto en contra. "La República española fue un régimen democrático que, a pesar del golpe de Estado perpetrado, los sucesores de la dictadura franquista no van a conseguir borrar. La bandera republicana de las gradas de Aluche es una expresión popular de la democracia", han subrayado.

El principal grupo de la oposición ha detallado que si aceptaron que el punto no tuviera debate en el Pleno fue "para no darle más altavoz a Vox sobre este tema por todo lo que supone". "Pero nuestra posición en contra del borrado de la bandera republicana de las gradas de Aluche era claro desde el principio y así lo demostramos", han contestado al PSOE.