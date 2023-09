Un exdiputado triunfa al contar en un vídeo su delirante paso por la política

David Bravo, abogado especializado en derecho informático, propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho al honor, se convirtió en enero de 2016 en diputado nacional gracias a obtener un escaño con Podemos en la provincia de Almería.

Su paso por la Cámara Baja fue breve: en mayo se disolvieron las Cortes y se convocaron de nuevo elecciones. Pese a que Pablo Iglesias ofreció a David la posibilidad de presentarse de nuevo en las listas, el abogado lo descartó. Aquella breve experiencia de varios meses en el mundo de la política había sido suficiente para él.

Siete años después, David ha contado su "decepcionante" historia en un vídeo que ha conseguido viralizarse en redes sociales. "Me dio la sensación de que lo que hacíamos en el Congreso era ser manifestantes. Éramos unos tipos acostumbrados a reclamar cosas y dentro era lo mismo que hacíamos fuera. Pero ya no se trataba de reclamarlas, sino de hacerlas. Cada día había una performance nueva. Todo era una política de gestos y llega un momento en el que eso cansa. No me sentía muy útil, la verdad. Me sentía más útil como abogado", cuenta.

En esa vorágine de gestos, algunos, incluso, fueron totalmente fortuitos. "En mi primer día en el Congreso puse en el respaldo de mi silla el abrigo. Minutos después, cuando me meto en Twitter, veo que hay gente que está aplaudiendo este gesto porque ellos dedujeron que eso significaba que yo no quería dejar el abrigo en el perchero del Congreso por miedo a que me robaran. Lo que yo no sabía es que había perchero y lo puse en el asiento como cuando voy a un restaurante. Si llego a saber que hay perchero lo pongo en el puto perchero", señala con mucha gracia.

Pero lo peor para David fue la campaña electoral en Almería, una provincia de la que prácticamente no sabía nada. Y cuenta, por ejemplo, su primer gran error durante una entrevista. "En el partido me pasaron un dosier donde me señalaban que tenía que decir que la carretera A-7 debía terminarse de una vez. Y así lo dije en una entrevista. Yo no sé lo que es una carretera porque ni conduzco ni tengo idea de coche. Resulta que la carretera A-7 la habían terminado dos años antes. ¡Si yo no sé nada de carreteras. Si voy cuando voy en el coche voy dormido! A día de hoy, cuando escribo algo en Twitter, aún hay algún almeriense que me recuerda lo de la A-7", dice.

El mismo equipo de campaña también le recomendó a David hablar sobre la recogida de la fresa en un mitin. Un tema que él desconocía por completo. "Yo no he cogido una fresa en mi puta vida. Me ven la cara y se dan cuenta que yo no he visto una fresa que no esté envasada ni de lejos. Yo no sé si están debajo de la tierra o se caen de un árbol", señala con humor en el mismo vídeo.

Las elecciones se repitieron en junio de 2016, pero David prefirió quedarse en su casa junto a su hijo. Eso sí, en la grabación dice sentirse muy orgulloso de haber sacado un escaño "sin haber recogido una fresa" y de saber, al fin, que la A-7 existe.