Un hombre detenido por matar a su pareja en El Algar (Cartagena)

Presunto crimen machista en Murcia. Un hombre de 66 años ha sido arrestado en Algar (Cartagena), acusado del supuesto asesinato de su esposa, una mujer de 64 años que ha sido hallada muerta con signos de heridas de arma blanca.

Según ha confirmado EFE con fuentes de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar a lo largo de esta mañana en el domicilio de la pareja, en dicha localidad murciana. A la llegada de los agentes, se han encontrado con la mujer sin vida en el interior. Posteriormente, han procedido a la detención del hombre, como presunto autor de un delito de homicidio.

De momento se desconoce si existían posibles denuncias previas, pero las citadas fuentes apuntan a que no había antecedentes por violencia de género.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.