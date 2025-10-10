¿Un político que tenga sangre de horchata? Pilar Bernabé responde al test rápido de 'El Huff'

Coincidiendo con la festividad del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, la delegada del Gobierno en esta región, Pilar Bernabé, se somete al test rápido de El HuffPost para conocer algunas de sus aficiones o las opiniones que tiene sobre otros habituales protagonistas de la política española.

Cuando le preguntamos con quién se iría antes de cañas, si con Feijóo o Abascal, ella duda unos segundos antes de responder. "Imagínate cómo está el asunto que me iría con Feijóo", asegura. Sin embargo, es mucho más rápida a la hora de decidirse por un político con "sangre de horchata". "Feijóo, porque la sangre la tienen otras".

A la hora de decantarse por un político divertido menciona al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que considera todo un experto en el manejo de las redes sociales. Al respecto, Bernabé asegura que hace tiempo que dejó de leer lo que los usuarios de X o Instagram dicen sobre ella. "Lo hice por higiene mental, porque en las redes sociales hay mucho odio", asegura.

Y si le obligamos a elegir entre Silvia Intxaurrondo o Ana Rosa Quintana, Bernabé es clara: "Voy a decir Silvia Intxaurrondo".

En lo que respecta a sus aficiones, la delegada del Gobierno luce orgullosa su pasión por la lectura. "Yo me dejo llevar por las modas. A mí me encanta la novela negra o incluso la histórica. Todas las novedades que salen son las que me gustan porque me ayudan a desconectar", asegura. Y en ensayos recomienda a los lectores de El HuffPost "El malestar de las ciudades" o "La España de las piscinas", ambas de Jorge Dioni.

Cuando toca cocinar, Bernabé asegura que los platos más deliciosos que prepara son el arroz al horno y los canelones, como herencia de su padre catalán. Y si toca hablar de paella, como buena valenciana, Bernabé asegura que debe llevar pollo, conejo, bachoqueta, garrofó, un poco de pato, a veces alcachofa, "y siempre un poco de romero".

Por último, le preguntamos qué advertencia le haría a cualquier persona que se quisiera dedicar en un futuro a la política. "En la política, lo más importante es ser auténtico. Y debes tener grandes dosis de empatía. Una buena escuela es la política municipal. Yo he sido concejal de mi ciudad y es lo mejor que me ha pasado. Allí, entiendes el impacto que tiene la política en una persona", señala.