Una concejala del PP de Aldaia se da de baja por la "pésima gestión" de la DANA

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) --una de las localidades más afectadas por la dana del pasado 29 de octubre-- Paula García ha comunicado su baja del partido a consecuencia de la "pésima gestión" de la catástrofe de la dana que han realizado "en general" las distintas administraciones.

"Me he dado de baja del PP porque soy del PP, porque no puedo darme de baja del PSOE porque no soy afiliada", ha esgrimido en declaraciones a Europa Press, en las que ha confirmado la información adelantada por Levante-EMV.

El propósito de García es pasar ahora al grupo de los no adscritos: "Mientras el pueblo esté con fango en las calles no me voy a ir (...) Yo aquí estoy por mi pueblo". Más tarde, asegura, su intención es seguir con su vida fuera de la política.

"El fin de semana pasado comuniqué a mi portavoz que había tomado la decisión de irme del grupo municipal y he enviado la carta de baja de la afiliación", ha afirmado y ha añadido que todo lo ha comunicado a la secretaria del Ayuntamiento para que entre en el orden del día del pleno de mañana.

La todavía concejala 'popular' ha lamentado que el gobierno municipal --en manos del PSPV-- ha "ignorado" sus iniciativas. "Esto aún no lo he contado, pero el jueves 31 --dos días después de la dana-- me fui a una zona del barrio del Cristo, donde allí sí que había internet, porque aquí --en Aldaia-- estábamos incomunicados", ha relatado.

Desde ese lugar, ha proseguido, "me puse a intentar contactar con todo el mundo para enviar maquinaria, mientras yo estaba limpiando una casa con amigas, pero veía que en las calles hacía falta maquinaria para quitar el fango y los muebles y vehículos apilados". "Y me hice con gente", ha afirmado.

Pese a ello, ha lamentado que el gobierno municipal de Aldaia "ignoró" el "plan de acción" que había propuesto: "No quería que lo tomaran como si fuera mío, pero les di una opción de cosas que hacer cuando vinieran los voluntarios, todo esto lo tengo guardado".

En este sentido, ha criticado la "inacción" del Ayuntamiento que, pese a que hay personas que han "dado opciones" de tareas a realizar, no lo ha hecho ni tampoco "dado soluciones". Al trascender la información de su baja, asegura que únicamente ha contactado con ella una persona de la Diputación, con la que no ha podido hablar. El portavoz municipal estaba al tanto de la decisión que iba a adoptar y "no me ha echado bronca", ha manifestado.