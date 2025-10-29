Una mujer se encuentra "muy grave" tras ser presuntamente apuñalada por su pareja en Isla Cristina (Huelva)

Una mujer ha resultado gravemente herida este miércoles en Isla Cristina (Huelva) tras ser apuñalada presuntamente por su pareja sentimental, quien se encuentra en paradero desconocido. El ataque se produjo en el interior de una vivienda situada en la calle Nuestra Señora de los Ángeles, en el barrio de La Potala, según han confirmado fuentes municipales.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió el aviso sobre las 10:15 horas, alertando de una agresión con arma blanca. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente efectivos sanitarios, Policía Local y Guardia Civil. La víctima, de 35 años, ha sido trasladada en estado "muy grave" al hospital Infanta Elena de Huelva tras recibir varias puñaladas.

Desde la Guardia Civil han señalado que el presunto agresor, identificado como pareja sentimental de la mujer, se ha dado a la fuga tras el ataque, con lo que está siendo buscado por los agentes. El Instituto Armado ha indicado que se están llevando a cabo "las gestiones pertinentes para su localización".

El caso ha generado una gran conmoción en la localidad onubense, donde se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre el estado de la víctima y el avance de la investigación.

