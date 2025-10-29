Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La AEMET activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral de Huelva
La AEMET activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral de Huelva

La agencia ha advertido sobre el "peligro extraordinario" que existe de inundaciones repentinas y crecidas de ríos y arroyos.

Transeúntes bajo sus paraguas durante una fuerte lluvia el 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España).Europa Press via Getty Images

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales que afectan al litoral de Huelva desde primeras horas de este miércoles. La agencia ha explicado en un comunicado que se están registrando "fuertes tormentas que pueden dejar más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros por metro cuadrado en doce horas", lo que supone un riesgo extremo para la población.

En este sentido, el organismo advierte de un "peligro extraordinario" ante la posibilidad de inundaciones repentinas y crecidas de ríos y arroyos. Por ello, se insta a la ciudadanía a seguir estrictamente las recomendaciones de Protección Civil y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

Ante esta situación, la Universidad de Huelva ha suspendido las clases presenciales, mientras que los Ayuntamientos costeros han activado sus planes municipales de emergencia. Se recomienda especial precaución en áreas urbanas con riesgo de acumulación de agua y en zonas rurales cercanas a cauces fluviales

Andalucía eleva a nivel 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la activación de la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. A través de su cuenta de X, ha precisado que "se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte" y ha pedido a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones del 112.

Vecinos del litoral onubense han comenzado a recibir en sus teléfonos móviles un mensaje de emergencia ES-Alert que avisa de la activación del nivel rojo, riesgo extremo, y solicita "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".

Hasta las 08:45 horas, el servicio de emergencias 112 había gestionado 80 incidencias relacionadas con las lluvias en Andalucía, entre las que se encuentran caída de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano como farolas y señales.

La mayoría de estos avisos, 69 concretamente, se han registrado en la provincia de Sevilla, donde se han reportado anegaciones en calles, locales, sótanos y carreteras secundarias. Los municipios sevillanos más afectados han sido Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital. Le siguen Cádiz y Huelva con cinco cada una, y Córdoba con uno. 

No obstante, una de las situaciones más destacadas se ha producido en La Puebla de Guzmán (Huelva), donde se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en dirección a Paymogo. También se han visto afectadas Almonaster la Real y Los Marines; en Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar de Barrameda; y en Córdoba, Santaella.

Asimismo, ocho municipios han activado sus Planes Territoriales de Emergencias Local (PTEL): cinco en Sevilla (Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache) y tres en Huelva (Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera).

