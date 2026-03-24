Una respuesta al "vicesecretario de educación" del PP en 1 minuto; por Alán Barroso

Esto ha dicho el Vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular: “Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, mónica garcia, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M casi siempre bastante poco aseados (sh -e-e-e)” Y el responsable de Educación e Igualdad del PP continua: “Y me refiero a falta de aseo personal e intelectual”.

Ojalá ser tan intelectual como tú, Jaime de los Santos, y tener la capacidad de desarrollar argumentos tan elaborados como decir que los ministros no se duchaban en el 15M. ¿Eso en qué parte entra de tu responsabilidad? ¿En la de Educación o en la de igualdad?

Aunque desde luego mejor era estar en las plazas protestando aquel 15M a lo que tu hacías por la época, que era ser el “personal shopper” de la mujer de Mariano Rajoy mientras cobrabas un sueldo de asesor de la Moncloa. Dice bastante de cómo está intelectualmente el PP de Feijóo para que tengan que ascenderte precisamente a ti, mientras llamas poco aseados a ministros de tu país.

Un saludo, vicesecretario de educación, eres el vivo ejemplo de que la meritocracia existe.