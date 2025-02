Urtasun asegura que Sumar irá "hasta el final" para que el SMI no tribute

Europa Press via Getty Images

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero "tiene perdido el debate" del salario mínimo y que el socio minoritario del Gobierno de coalición irá "hasta el final" para que no tribute porque es una pelea "socialmente justa".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el dirigente de Sumar ha vuelto a defender que el SMI no tribute en el IRPF porque es injusto con las clases menos pudientes, particularmente después de que no haya salido adelante el impuesto a las energéticas o que el Ministerio de Vivienda haya propuesto una bonificación del 100% a las rentas inmobiliarias para quienes tengan una vivienda en alquiler.

"Hay batallas que pueden estar más vinculadas a la política y otras no, pero nosotros tenemos el convencimiento de que esta es una pelea socialmente justa y que vamos a dar hasta el final. ¿Se puede percibir como justo un sistema fiscal que le retira el impuesto especial a la banca, 1.500 millones, después de haber ganado 32.000 millones en solo un año?", ha argumentado.

Urtasun ha proseguido en su explicación admitiendo que "el sistema fiscal español tiene un problema fundamental", pero que no es el IRPF, sino el impuesto de sociedades, que con deducciones y bonificaciones permite a grandes empresas pagar un tipo efectivo del 8 al 9 por ciento de su facturación.

Pese a ello, ha defendido que no se puede corregir ese problema "robándole 20 euros al que va a tener una subida de 50", a la vez que ha sostenido que no se puede pretender que el sistema tributario tenga legitimidad social "si no son percibidos como justos". "Es fundamental que los sistemas tributarios sean justos para que la gente esté convencida de que tiene que pagar sus impuestos", ha añadido.

La solución pasa, en su opinión, "por hacer lo mismo que hemos hecho en los últimos 5 años", aplicando la deducción por rentas del trabajo al salario mínimo, y que el PSOE deje de "enrocarse", porque está "aislado", tiene el debate "socialmente perdido" y existe una mayoría en el Congreso a favor de quitar ese impuesto.