Varios españoles, sobre el regreso de Juan Carlos I a España: "Primero que pague lo que debe y después hablamos"

La desclasificación de archivos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha reabierto el melón del regreso de Juan Carlos I a España. Aunque compete exclusivamente a Zarzuela, desde El HuffPost hemos salido a las calles de Madrid para preguntar a la gente qué opina de esta posible vuelta. "Primero que pague lo que debe y después hablamos", es la tónica general de las respuestas.
