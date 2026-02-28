Varios españoles, sobre el regreso de Juan Carlos I a España: "Primero que pague lo que debe y después hablamos"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La desclasificación de archivos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha reabierto el melón del regreso de Juan Carlos I a España. Aunque compete exclusivamente a Zarzuela, desde El HuffPost hemos salido a las calles de Madrid para preguntar a la gente qué opina de esta posible vuelta. "Primero que pague lo que debe y después hablamos", es la tónica general de las respuestas. 

Precisamente Zarzuela ha comunicado que si Juan Carlos de Borbón quiere regresar a España, debería recuperar primero la residencia fiscal en el país. Todo ha surgido por el mensaje en X del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que "sería deseable" que el monarca regresara.

​"Sería muy triste que pasara sus últimos años de vida fuera del país", han dicho los populares sobre un hipotético regreso que vuelve a acaparar la actualidad política. 

