Lo dice el BOE: la horchata de chufa ya puede ser sin azúcar  

La horchata de chufa es una bebida tradicional, de gusto dulce y aromático, que se elabora a partir del zumo de la chufa. Es típica de regiones como Valencia y Alicante, y fue introducida por la cultura árabe que gobernó España durante siglos.

Desde este martes, además, también puede hacerse sin azúcar. El real Decreto 142/2026, de 25 de febrero, por el que se modifican y derogan determinadas disposiciones en materia alimentaria, permite ya poder hacerlo la denominada "horchata light".

"La Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Horchata de Chufa, aprobada por el Real Decreto 1338/1988, de 28 de octubre, establece, entre otros aspectos, un contenido mínimo de azúcares para las distintas categorías de productos. Sin embargo, más de treinta y cinco años han pasado desde la aprobación de esta norma y las tendencias de consumo han evolucionado. En concreto, existe una demanda creciente por parte de la sociedad de poder consumir horchata sin azúcares añadidos o con un contenido reducido de azúcares, en línea con las recomendaciones sanitarias de reducción del consumo de azúcares en la dieta", señala el decreto.

"Con el fin de preservar la calidad de las distintas clases de horchata con contenidos modificados de azúcar, atendiendo a la preocupación del sector horchatero, conviene impedir el uso de edulcorantes y colorantes, diferenciando a las horchatas reguladas por esta norma de otras bebidas refrescantes a base de chufa. Por consiguiente, se debe modificar esta norma para permitir la elaboración de horchata con un contenido distinto de azúcares, posibilitando así al sector productor elaborar horchatas que satisfagan las demandas del mercado garantizando al mismo tiempo que sus características intrínsecas y calidad no se modifiquen mediante el uso injustificado de dichos aditivos", señala.

Este cambio en la normativa ya es oficial desde que el real decreto se ha publicado en el BOE este viernes 27 de febrero. Eso sí: para preservar su calidad tradicional se prohíbe el uso de edulcorantes y colorantes.

El sector de la chufa ha venido reivindicando desde hace años esta medida que, a juicio de la organización, "permitirá adaptar la horchata a las nuevas tendencias más saludables de los consumidores y así potenciar su consumo, su demanda y su rentabilidad a lo largo de la cadena de valor".

Con esta actualización, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, España avanza en la adaptación del marco de calidad alimentaria a la realidad productiva y tecnológica actual, elimina normas superadas por la legislación europea y adecúa capítulos del Código Alimentario Español a las nuevas disposiciones.