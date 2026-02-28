Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez rechaza la acción militar "unilateral de EEUU e Israel" y reclama la "desescalada inmediata"
en directo
Irán bombardea instalaciones militares de EEUU en Qatar, Emiratos Árabes, Bahréin y Kuwait
Política
Política

Sánchez rechaza la acción militar "unilateral de EEUU e Israel" y reclama la "desescalada inmediata"

El presidente del Gobierno ha asegurado en un mensaje que también rechaza "las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria". "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha defendido.

Sergio Coto
Sergio Coto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEFE

Primera reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ataque que EEUU e Israel han lanzado este domingo contra Irán. El líder del Ejecutivo español ha rechazado "la acción militar unilateral de EEUU e Israel".

Sánchez ha asegurado que "supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y, de igual manera, también ha rechazado "las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria".

El líder del Ejecutivo español no ha dudado ni un segundo en reclamar que se rebajen las tensiones, porque "no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio".

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha expuesto en un mensaje en la red social X.

Trump y Netanyahu, "una amenaza"

No ha sido la única reacción desde España. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este mismo sábado que tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, son una "amenaza para la seguridad de todo el planeta" porque tienen "la impunidad como única norma".

"La destrucción del derecho internacional nos lleva a un mundo de agresiones continuas, con la impunidad como única norma. Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad de todo el planeta", ha señalado en un mensaje.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha cargado contra Trump y Netanyahu, destacando que los dos mandatarios internacionales se han encargado de "poner patas arriba el orden y la paz mundial".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha afirmado que el bombardeo de EEUU e Israel es un "ataque ilegal". "El uso de la fuerza sólo se puede utilizar en casos muy concretos, como es la legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad, y este es un ataque unilateral y, por lo tanto, ilegal a los ojos del derecho internacional", ha explicado Urtasun en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Política