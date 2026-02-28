Sánchez rechaza la acción militar "unilateral de EEUU e Israel" y reclama la "desescalada inmediata"

Primera reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ataque que EEUU e Israel han lanzado este domingo contra Irán. El líder del Ejecutivo español ha rechazado "la acción militar unilateral de EEUU e Israel".

Sánchez ha asegurado que "supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y, de igual manera, también ha rechazado "las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria".

El líder del Ejecutivo español no ha dudado ni un segundo en reclamar que se rebajen las tensiones, porque "no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio".

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha expuesto en un mensaje en la red social X.

Trump y Netanyahu, "una amenaza"

No ha sido la única reacción desde España. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este mismo sábado que tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, son una "amenaza para la seguridad de todo el planeta" porque tienen "la impunidad como única norma".

"La destrucción del derecho internacional nos lleva a un mundo de agresiones continuas, con la impunidad como única norma. Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad de todo el planeta", ha señalado en un mensaje.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha cargado contra Trump y Netanyahu, destacando que los dos mandatarios internacionales se han encargado de "poner patas arriba el orden y la paz mundial".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha afirmado que el bombardeo de EEUU e Israel es un "ataque ilegal". "El uso de la fuerza sólo se puede utilizar en casos muy concretos, como es la legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad, y este es un ataque unilateral y, por lo tanto, ilegal a los ojos del derecho internacional", ha explicado Urtasun en una entrevista en Catalunya Ràdio.