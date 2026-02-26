El regreso de la discordia: los archivos del 23-F reabren el melón de la vuelta de Juan Carlos I a España

Dado el golpe, abierto el melón. La figura del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, está en la boca de todos después de que este miércoles se hayan desclasificado los archivos que, presuntamente, le desvinculan del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en el que, ya saben, el general Antonio Tenero entró en el Congreso al grito de "quieto todo el mundo!".

Los documentos desclasificados han vuelto a resucitar la vuelta del monarca al país, aunque cabe recordar que Juan Carlos, de 88 años de edad, ha estado varias veces en los últimos tiempos, especialmente para darle atención a uno de sus principales hobbys: la vela. De hecho, por poder, puede volver cuando quiera. Otra cosa es que su hijo, Felipe VI —actual rey de España— y sus tareas pendientes con Hacienda puedan condicionarlo. Con ello, diferentes partidos e incluso el Gobierno han expuesto este jueves su posición sobre un hipotético regreso para pasar los últimos años de su vida en el país.

Feijóo y Ayuso, Zipi y Zape

El que primero ha cogido el guante para defender la Corona ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que a través de sus redes sociales ha manifestado que "la desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado" y ha enfatizado en que cree "que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España".

"Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", ha proseguido el líder de la oposición.

"Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles", ha dicho también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de las palabras que ha plasmado en X el presidente de su partido sobre Juan Carlos que reside desde el año 2020 en Abu Dabi, lugar al que se trasladó por sus presuntas irregularidades e investigaciones en su economía.

Además, el Partido Popular habría avisado a Zarzuela del mensaje que iba a publicar el líder de la formación acerca de la petición del regreso del rey emérito.

El PCE, testigo principal del 23-F

No tiene la misma postura el Partido Comunista de España (PCE) que fue uno de los protagonistas de aquella jornada que puso en jaque a la democracia. Según el secretario general, Enrique Santiago, la desclasificación de documentos del 23-F es una "clarísima operación de blanqueo" del monarca y y ha negado la existencia de la supuesta nota que se atribuye al Comité Central de su partido, en la que los comunistas habrían alertado contra los intentos de implicar a la Monarquía en la asonada.

"Hemos verificado en los archivos históricos del partido que esa nota no existe en absoluto", ha sentenciado Santiago, quien también ha aprovechado para destacar que los documentos hechos públicos este miércoles evidencian que el PCE "estaba absolutamente infiltrado hasta arriba por la Policía".

El PSOE, con la Corona (sorpresa)

Desde el Partido Socialista también respaldan cualquier decisión que tome Juan Carlos I. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así lo ha comunicado tras reunirse con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, en la sede del Ministerio. "Yo respeto, desde luego en este caso, la decisión que en ese sentido tome el rey emérito", ha asegurado la representante del Ejecutivo.

Misma postura ha reflejado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños que ha dicho que "el Gobierno nunca ha impedido el regreso" del monarca. Que el emérito vuelva a España "depende exclusivamente de él" y "en su caso, de la Casa Real", ha asegurado Bolaños en el Congreso de los Diputados reprochando a Feijóo: "No le compete ni al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición".

Gabriel Rufián y Juego de Tronos

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha expresado su opinión sobre el posible retorno del rey emérito a España en referencia al post en X que ha publicado Alberto Núñez Feijóo. "Los delincuentes mejor fuera que ha dentro", ha dicho el líder de una nueva izquierda que puede configurarse en todo el Estado, sobre todo después de la noticia de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y cabeza de cartel de Sumar, que afirmó este jueves que no repetiría la candidatura en los próximos comicios generales de 2027.

Respecto a la propia desclasificación de documentos del fallido golpe de Estado, Rufián la ha calificado como "un salseo que todo el mundo se podía esperar". "Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas", ha proseguido en el pasillo del Congreso en el que ha sido preguntado por los periodistas sobre los hechos políticos más relevantes de los últimos días.

Además, y en referencia a Juan Carlos I, ha dicho que, como escribió Javier Cercas, lo que hubo aquellos años de democracia embrionaria fue un jefe de Estado "que rajaba de su presidente" y que "dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo hicieran lo que hicieron".

Podemos y Sumar, sumando

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha animado al rey emérito para que vuelva a España, pero "para ir a la cárcel" debido a que se trata de un "delincuente fiscal" y un "heredero político" del franquismo. "La revelación de todos estos documentos no sólo no me arroja luz, sino que deja muchas más sombras sobre el papel del rey emérito y hay muchas lagunas que podrían indicar en la dirección precisamente contraria", ha asegurado enfatizando en que "el emérito es un delincuente económico que debería devolver hasta el último euro que le ha robado a los españoles a costa de representar al país".

Por otro lado, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha sacado el lado más sarcástico y ha afirmado que Feijóo tiene problemas para detectar a los "verdaderos delincuentes" y ha recordado que el emérito salió de país no por la cuestión del 23F sino ante posibles irregularidades fiscales.

Toca esperar

La decisión de que Juan Carlos de Borbón vuelva a España reside, de forma exclusiva, en que él quiera hacerlo y si la Casa Real lo aprueba, algo que poco tiene que ver con el Gobierno, ni con la oposición, ni con los partidos políticos. Los secretos desclasificados del 23 de febrero de 1981 siguen generando reacciones ante uno de los episodios más oscuros del país en el que todavía quedan muchos vacíos pendientes que, quién sabe si algún día serán conocidos.