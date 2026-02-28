EEUU e Israel atacan a Irán, en directo última hora: explosiones en Teherán, lanzamiento de misiles contra Israel y reacciones internacionales

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En un mensaje en 'Truth Social', el presidente de EEUU ha defendido la acción y asegurado que el régimen iraní "nunca tendrá un arma nuclear".  Momentos más tarde, el ejército israelí ha asegurado que Irán ha lanzado varios misiles contra su territorio.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Sergio Coto
Humo en Teherán
10:09
VÍDEO: Primeras imágenes del ataque de EEUU e Israel a Irán
09:49
Irán corta el servicio de internet y telefonía en todo el país

El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y telefonía en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreas contra la nación persa en las que han alcanzado al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. 

09:45
Netanyahu confirma que Israel y EEUU confirma la operación

Justifica la oleada de ataques con que son necesarios para eliminar la "amenaza existencial" que representa el régimen terrorista en Irán. "No se debe permitir que Irán tenga armas nucleares", subraya. 

09:23
El CGRI de Irán confirma su respuesta ante la ola de ataques de Israel y EEUU

El CGRI de Irán ha afirmado que se ha lanzado la primera ola de ataques con misiles y drones contra Israel en respuesta a los ataques contra Irán.

09:22
Un ataque que llevaba meses planeado 

Un funcionario de defensa israelí ha asegurado que la operación había sido planeada durante meses en coordinación con Washington, y que, de hecho, la fecha de lanzamiento se decidió hace semanas.

09:20
El líder de Irán se ha trasladado a un lugar seguro

Una fuente ha informado a Reuters que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, no se encontraba en Teherán en el momento del ataque y había sido trasladado a un lugar seguro.

09:18
La Embajada Británica en Doha recomienda a sus ciudadanos que se queden en casa hasta nuevo aviso

Ante la oleada de ataques de EEUU y Teherán, varias embajadas, como la de Reino Unido, recomiendan a sus ciudadanos que no salgan de las zonas próximas a la zona del conflicto. 

09:16
Estados Unidos planea que las ofensivas se prolonguen durante varios días 

EEUU pretende seguir la oleada de ataques durante varios días, según recoge la CNN.

09:14
Israel se prepara ante posibles represalias

Las Fuerzas de Defensa de Israel han puesto las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible represalia de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", señala la nota del Ministerio hebreo.

09:13
El Ejército israelí avisa de que llegan misiles a Israel desde Irán

Israel ha avisado de que están llegando misiles desde Irán a Israel.

09:10
09:00
Trump: "Nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado un gran operativo de combate en Irán. Durante su discurso de más de ocho minutos, ha asegurado que tanto EEUU como Israel se asegurarán "de que Irán no obtenga un arma nuclear".

08:54
Teherán, centro de los ataques

La agencia semioficial de noticias iraní Fars, ha notificado al menos tres explosiones en Teherán, la capital de Irán. Otros medios oficiales como la agencia de noticias IRNA han asegurado --citando a corresponsales sobre el terreno-- que el centro de la ciudad se ha visto envuelto en densas columnas de humo.

08:54
Trump confirma una "gran operación de combate" contra las principales instituciones de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate" contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní".

08:40
Nueva cobertura en directo

Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre el ataque que Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado contra Irán.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Sergio Coto

