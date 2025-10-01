VOTA: ¿Crees que el PSOE sería el partido más votado si hoy se celebraran elecciones?

Bombazo en la demoscopia. El programa Espejo Público de Antena 3 ha publicado este miércoles una primera encuesta electoral de Opina360, una consultora de investigación social que lidera el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo.

Según su estudio, el PSOE sería primera fuerza política si hoy se celebraran elecciones generales en nuestro país. En concreto, Pedro Sánchez obtendría 130 diputados, nueve más que los 121 que obtuvo en 2023.

El sondeo de Opina360 supone un vuelco absoluto con respecto a la tendencia del resto de encuestas publicadas. Todas, hasta la fecha, daban una amplia ventaja a Feijóo sobre Sánchez. Sólo el discutido CIS mantiene al PSOE como primera fuerza política en España, ampliando además su margen según el último barómetro publicado en septiembre.

Sin embargo, no sería una alegría completa para los socialistas. El PP se desinfla y pasaría de 137 escaños a 111, dejando a Feijóo como segundo. Eso sí, los populares podrían acabar formando gobierno con Vox, que sube de forma meteórica y alcanzaría los 74 escaños. Sobra decir que la caída del PP se debe, en buena parte, al ascenso de Abascal, tendencia que también han detectado ya otras encuestas.

Y tú, ¿también crees que el PSOE sería la primera fuerza política en España si hoy se celebraran elecciones generales? ¿No le pasaría factura a Sánchez el 'caso Koldo' y los problemas judiciales que cercan a su mujer y su hermano? ¿El auge de Vox es tan importante que haría que Feijóo acabara segundo?

