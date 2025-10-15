Vox 1, Educación Sexual 0: El PP de Sevilla cede y retira un cuadernillo que molestaba a los ultras

Lo ha desvelado El Correo de Andalucía: el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha dado la orden de retirar un cuadernillo de educación sexual que Vox le pidió quitar de los colegios. La derecha clásica cede así a la ultraderecha, aunque la versión oficial es que los contenidos se han retirado para ser redactados de nuevo por parte de un grupo de expertos en distintos ámbitos.

El libro en cuestión no contenía ninguna afirmación escandalosa. Parece que molestaba por el mero hecho de abordar una materia esencial en las escuelas y que es un derecho reconocido para los alumnos. Por ejemplo, se explican cosas tan básicas como los cambios en la pubertad o qué es la menstruación y sus efectos en el cuerpo de las niñas.

También recuerda que las relaciones sexuales "deben estar basadas en el respeto, la igualdad y la responsabilidad" o que "cada persona es dueña de su cuerpo y nadie puede tocarlo sin su consentimiento". En él se leen frases como "las relaciones sirven para sentir placer" y "cada persona es dueña de su cuerpo". Ahora mismo, sólo se ofrece en Sevilla capital, no en toda Andalucía.

Vox exigió fulminar este cuadernillo y ahora el consistorio ha accedido a las pretensiones de la extrema derecha. Los populares aseguran que simplemente están remozando el texto. Para ello, está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación, además de los profesionales de Promoción de la Salud. No obstante, desde El Correo aseguran que este programa se ha retirado tras un "acuerdo" entre el Gobierno de Sanz y Vox", con los populares, "accediendo a la retirada de este programa educativo".

El cuadernillo ya fue utilizado como arma electoral en las pasadas elecciones, cuando la que fuera candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, lo enseñó durante un debate autonómico a Juanma Moreno, el presidente andaluz, también del PP. Entonces le dijo: "Si a sus hijos se les acerca un hombre o una mujer en el parque y les habla de masturbación, llamaría a la Policía Nacional. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas".

"Buena noticia"...

El Grupo Municipal de de Vox considera una "buena noticia" que "por fin" el Ayuntamiento de Sevilla "haya decidido revisar los llamados cuadernillos de educación afectivo-sexual dirigidos a niños de Infantil y Primaria". "Eran materiales elaborados por el anterior gobierno socialista y bajo la mirada ideológica de la izquierda sobre lo que es y significa la sexualidad", señala la portavoz municipal de esta formación política, Cristina Peláez, en un vídeo remitido a Europa Press.

"Nunca estuvimos de acuerdo con que volvieran a repartirse en las aulas, especialmente entre niños tan pequeños", ha añadido la portavoz de Vox. "Nosotros tenemos claro que la infancia debe protegerse, no adoctrinarse, porque esos cuadernillos, en realidad ,sexualizaban a los niños a edades muy tempranas robándoles su inocencia".

La portavoz ultra ha señalado, además, que en su partido piensan "que la educación sexual, más allá del mero estudio de la biología, cuando toque, debe hacerse en casa. Deben ser los padres, los responsables de todas estas cuestiones, y más con niños de 3, 4 o 5 años. Y esta no es sólo una postura de Vox". La sexualidad debe quedarse en lo doméstico, nada más.

Los de Vox ya intentaron algo similar a principios de verano, cuando llevaron a Pleno en el consistorio hispalense una propuesta para que no se impartieran clases de árabe en los centros públicos, planteamiento que fracasó al no obtener el respaldo de los populares

... frente a enfado

Nada que ver con la lectura que hacen las asociaciones de padres y madres, como explicas este miércoles el decano de la prensa sevillana en una nueva entrega sobre esta noticia. "Queremos recordar a las administraciones, y en concreto al Ayuntamiento de Sevilla, que el derecho a una educación afectivo sexual está reconocido y garantizado por la propia ley", ha afirmado al respecto Rocío Bejinez, portavoz de la confederación andaluza de AMPA (Codapa). "La normativa establece que la educación afectivo sexual adaptada al nivel madurativo y la prevención de la violencia de género es parte del sistema educativo", ahonda.

"Estamos hablando de un derecho reconocido y garantizado que tienen nuestras hijas y nuestros hijos, no solo recogido en la Ley Orgánica de Educación sino también en la propia legislación andaluza", ha insistido Bejinez. "En ese sentido, no vamos a abrir puertas a debates que consideramos que tienen que estar ya más que superados. Esto no es una cuestión de posicionamientos políticos, de intereses familiares o de comunidades educativas: se trata de garantizar y cumplir con la legislación", denuncia, igualmente.