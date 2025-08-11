Vox mantiene 'su cruzada' contra los obispos tras Jumilla: "No hablan de los ataques yihadistas a cristianos en África"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afeado este lunes a la Conferencia Episcopal que no se pronuncie sobre políticas de género "que desdibujan a la mujer" o "los ataques yihadistas a cristianos en África", y ha defendido que en los espacios públicos "se defienda nuestra cultura, nuestra civilización cristiana".

En declaraciones a Antena 3, Antelo ha defendido al líder nacional de su partido, Santiago Abascal, quien criticó en un pódcast el "silencio" de una parte de la "jerarquía eclesiástica" con el Gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria y de género. Sus palabras tuvieron lugar después de que la Conferencia Episcopal criticara el veto encubierto al culto musulmán que PP y Vox han aplicado en la localidad murciana de Jumilla.

"Esa reflexión la compartimos muchos españoles, incluso personas de la Iglesia", ha afirmado el dirigente de Vox, que ha insistido en que la moción aprobada en Jumilla no está relacionada con la libertad religiosa porque "cada persona puede rezar y amar a quien considere oportuno, faltaría más".

En este sentido, ha indicado que el objetivo de su formación política es que en los espacios públicos "se defienda nuestra cultura y nuestra forma de vivir y de ser", y ha expresado su "preocupación" por "el islamismo radical que cada vez avanza más" ante el "silencio" del "bipartidismo", al que ha acusado de "esa llegada masiva de la inmigración ilegal".

"Hay un silencio atroz sobre, por ejemplo, los ataques yihadistas a los cristianos en África. De eso tampoco hemos visto a la Conferencia Episcopal pronunciarse mucho, ni siquiera sobre las políticas de género que desdibujan a la mujer", ha comentado.

Antelo ha afirmado que en España "ocurre la ablación de mujeres y hay matrimonios forzosos". "También hay zonas en las que las mujeres no pueden ir tranquilas por la calle, los homosexuales tampoco están tranquilos", ha dicho, para remarcar que la Policía Nacional "rastrea las redes sociales en la Región, uno de los lugares con mayor captación de yihadista de toda Europa".

Ha querido dejar claro que su postura no es contraria a la inmigración legal que viajó hasta España para "adaptarse a nuestra cultura y nuestra forma de vivir", renunciando a "imponer su pensamiento religioso o ideológico en contra de las libertades democráticas".

"Si vienes a contribuir, a generar empleo y riqueza, a engrandecer España, eres bienvenido, pero si no es así, yo lo siento pero no te vamos a querer en nuestro país", ha enfatizado Antelo.

Del mismo modo, ha subrayado que su partido no vincula inmigración con delincuencia, sino que asevera que "la inmigración ilegal masiva, allí donde se da, aumenta la delincuencia", por lo que ha señalado que, en caso de gobernar, Vox deportará a los inmigrantes en situación irregular y a aquellos legales que "vienen a delinquir con delitos horrendos".

Asimismo, se ha preguntado "por qué no hay un referéndum sobre el tema de inmigración en España" y se ha mostrado "segurísimo" de que "el apoyo sería muy mayoritario de la sociedad española, incluso en la izquierda, con los postulados de Vox".