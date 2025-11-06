Vox, partido: Ortega Smith le recuerda a Abascal que antes "eran un equipo" y este le manda al "banquillo"

Hay partido en Vox. Y de paso, Vox está partido. La decisión de la cúpula de echar a un lado a Javier Ortega Smith, hasta el lunes portavoz adjunto en el Congreso, ha abierto un nuevo cisma en las filas de la ultraderecha. Otro 'padre fundador' apartado de cargos de relevancia, algo que ya vivió hace años el propio Ortega Smith, cuando dejó de ser secretario general.

Pero el enfrentamiento no se ha quedado de puertas para dentro. Sin ocultar su "sorpresa" en una entrevista en Cope, Ortega Smith ha valorado lo ocurrido en una larga reflexión en X, en la que importan tanto las palabras como las imágenes, en las que salen Iván Espinosa de los Monteros o Rocío Monasterio además de Abascal... años ha.

Sin entrar en detalle a los hechos actuales, el también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha querido 'volver' a los orígenes del partido, cuando "lo más importante era ser un equipo".

De aquellos tiempos "por encima de las vanidades personales y los egoísmos individuales, estaba el objetivo común: España y los españoles". "No podemos olvidar de dónde venimos y para qué nacimos, para no equivocarnos nunca hacia dónde vamos. Ni un paso atrás. ¡España, siempre!", añade el político en la red social de Elon Musk. Allí deja un recado, porque "muchos empujaron con fuerza por convicciones" desde el primer momento, mientras otros "se subieron mucho después cuando ya vieron el éxito".

Un equipo, en resumen, con problemas para elegir alineación, siguiendo con el símil hecho por Javier Ortega Smith... al que no ha renunciado Santiago Abascal en su respuesta, vía canutazo a medios de comunicación este mismo jueves.

"La verdad es que en los equipos de fútbol también hay jugadores que no quieren abandonar nunca el campo, que no les gusta que les dejen un rato en el banquillo. En Vox hay un gran banquillo, hay que respetar al banquillo y yo creo que todos tienen que aprender a ceder paso", ha contestado Abascal en declaraciones a los medios a su llegada a la fiesta de Okdiario por su décimo aniversario, como recoge Europa Press.

Para el presidente nacional de Vox el movimiento con Ortega Smith como perjudicado "es una cosa muy normal", por lo que ha pedido no prestar atención a sus cuitas y poner más foco en el juicio al fiscal general del Estado o a que "todo el entorno de Pedro Sánchez ha sido procesado". "Y eso es lo importante", ha reiterado.