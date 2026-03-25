Vox y PP cierran un acuerdo programático para Extremadura basado en "prioridad de los españoles en sanidad" o el "fin de las políticas de sustitución demográfica"

PP y Vox han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo programático en Extremadura, un primer paso para el pacto final que suponga la investidura de María Guardiola como presidenta de la región.

Según fuentes de Vox, la reunión celebrada hoy se ha centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar, sin que en ella se haya hablado todavía de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica. Cuestiones que, según Vox, quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político.

Ese acuerdo programático, siempre según la formación de Abascal, estaría basado en aspectos como "seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde, fin de las políticas de sustitución demográfica"o que "la familia esté en el centro de todas las políticas".

Vox también ha puesto el foco en potenciar la "Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030", "reindustrializar España e impantar medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria", el "fin del adoctrinamiento en las aulas" o el "rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa".

La reunión de este miércoles ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, y los negociadores de su partido en la comunidad: Abel Bautista, consejero de Presidencia, y la propia Guardiola. Del lado de Vox, han acudido al encuentro su líder territorial, Óscar Fernández Calle; la secretaria adjunta de la formación, Montserrat Lluís; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero.