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Vox y PP cierran un acuerdo programático para Extremadura basado en "prioridad de los españoles en sanidad" o el "fin de las políticas de sustitución demográfica"
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Vox y PP cierran un acuerdo programático para Extremadura basado en "prioridad de los españoles en sanidad" o el "fin de las políticas de sustitución demográfica"

Fuentes del partido de Abascal aseguran que todavía no se ha hablado de "vicepresidencias o consejerías".

Javier Escartín
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María Guardiola durante un acto en la Junta de Extremadura
María Guardiola durante un acto en la Junta de ExtremaduraEuropa Press via Getty Images

PP y Vox han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo programático en Extremadura, un primer paso para el pacto final que suponga la investidura de María Guardiola como presidenta de la región.

Según fuentes de Vox, la reunión celebrada hoy se ha centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar, sin que en ella se haya hablado todavía de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica. Cuestiones que, según Vox, quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político.

Ese acuerdo programático, siempre según la formación de Abascal, estaría basado en aspectos como "seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde, fin de las políticas de sustitución demográfica"o que "la familia esté en el centro de todas las políticas". 

Vox también ha puesto el foco en potenciar la "Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030", "reindustrializar España e impantar medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria", el "fin del adoctrinamiento en las aulas" o el "rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa". 

La reunión de este miércoles ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, y los negociadores de su partido en la comunidad: Abel Bautista, consejero de Presidencia, y la propia Guardiola. Del lado de Vox, han acudido al encuentro su líder territorial, Óscar Fernández Calle; la secretaria adjunta de la formación, Montserrat Lluís; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero. 

Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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