10 escapadas por España para realizar en 2019

En 2018vinieron a España más de 80 millones de visitantes. La mayoría se concentraron en unas zonas muy concretas. La costa mediterránea, Barcelona, Madrid, Toledo, Sevilla, Baleares... siguen siendo lugares maravillosos a pesar de las hordas de turistas y sus consecuencias.

Por suerte tenemos infinidad de lugares maravillosos declarados "zona libre de turismo de masas". Aquí os propongo diez de estos destinos para que los disfrutemos a placer este 2019.

1. Los otros Caminos de Santiago

En nuestra lista de los deseostodos tenemos anotado hacer al menos una etapa del Camino de Santiago. Sin duda el más popular es el Camino Francés, que en temporada alta jacobea parece la calle Preciados un día de rebajas. Cada vez más peregrinos que buscan sentir la experiencia del camino optan por otras rutas menos transitadas como el Camino de Levante - Sureste, la Vía de la Plata o el Camino de Madrid que, al igual que el concurrido Francés, terminan en Santiago de Compostela.

Camino de Levante hacia Santiago

2. La Palma

Mientras buena parte del turismo canario se reparta entre Tenerife y las Palmas de Gran Canaria, habrá unos cuantos afortunados que disfruten a placer de La Palma. Tumbarse al sol en playas de arena negra, bañarse en las piscinas naturales del Charco Azul, fotografiar el mar de nubes en El Paso, degustar su gastronomía local o contemplar la Vía Láctea en uno de los cielos más limpios del país son algunas de las opciones. Por algo será que a La Palma se la llama La Isla Bonita.

3. Provincia de Cáceres

Quien escribe este artículo es admirador incondicional de esta provincia. Hay Cáceres para todo tipo de público. Ciudades monumentales como Plasencia, Trujillo o la propia capital. Naturaleza pura como Las Hurdes, Sierra de Gata o el parque nacional de Monfragüe. Tesoros como el Puente de Alcántara o el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Salvo que lo único que mueve tu vida sea hacer surf, no hay excusa para no pasar por Cáceres este año.

4. Rutas del Vino de Valladolid

Hasta cinco Denominaciones de Origen tienen bodegas en Valladolid, siendo las de Ribera del Duero, Rueda y Cigales las más importantes. Si a esto añadimos que la provincia tiene nada menos que 22 castillos visitables, con la suma de estos dos recursos culturales tenemos las rutas del Vino de Valladolid. Unos circuitos para acercar al visitante al mundo de los castillos, la enología, el paisaje y la gastronomía castellanas a tan sólo una hora en AVE desde Madrid.

5. Cuencas mineras

Parte de la historia de Asturias se ha escrito con piedra de carbón. Aquellos territorios mineros que antaño constituían una potente industria, hoy son un nuevo recurso turístico. Además de templos prerrománicos como el de Santa Cristina de Lena, puedes disfrutar de los valles para hacer rutas de senderismo y cicloturismo. Pero lo más interesante es el legado siderúrgico convertido ya en patrimonio. El tren minero por el Valle de Samuño, el Museo de la Siderurgia o el Museo de la Minería son algunos de los atractivos culturales surgidos de las entrañas Asturias.

Tren Minero Valle de Samuño www.ecomuseominero.es

6. Provincia de Lleida

No estar al costado del Mediterráneo a librado a Lleida de la masificación y los desmanes del turismo que sufren Barcelona y la costa catalana. Así se disfruta mucho mejor la Catedral de la Seo Vieja, de Montfalcó Murallat o del recinto medieval de Montsonis. Pero lo mejor de Lleida son las actividades de aventura en la naturaleza, especialmente descender el río Noguera Pallaresa y caminar por el Desfiladero de Mont-Rebei.

7. Arribes del Duero

Entre las provincias de Salamanca y Zamora se encuentra el parque natural Arribes del Duero, uno de los hábitats favoritos de buitres, alimoches, cigüeñas y águilas. Los municipios que forman parte de este parque natural te ofrecerán multitud de opciones de alojamiento rural para que disfrutes y descanses de las rutas de senderismo y los paseos en kayak por este tesoro fluvial.

Molinos del Campo de Criptana

8. Ruta Don Quijote

Como seguramente ya has visitado Toledo, vamos ahora a descubrir con más tranquilidad Castilla La Mancha a través de su vecino más ilustre, y no me refiero a visitar Fuentealbilla. A través de los pasos del Ilustre Hidalgo Don Quijote podemos realizar una serie de rutas que nos llevan a conocer La Venta de Puerto Lápice, los molinos del Campo de Criptana, las Lagunas de Ruidera, el nacimiento del Río Mundo o las Tablas de Daimiel.

9. Almería ciudad gastronómica

La Alcazaba, el Alquife, la catedral de la Encarnación y sobre todo la costa son razones suficientes para venirte a esta zona de Andalucía. Pero este año hay un deliciosa motivo para pasar unos días en Almería porque necesitarás tiempo para degustar todas las propuestas culinarias de la Ciudad Española de la Gastronomía 2019.

Mudéjar de Teruel

10. Mudéjar de Teruel

Si la arquitectura mudéjar de Aragón está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es gracias a la colección de torres que hay en Teruel. Recorrer la Catedral de Santa María, la Iglesia de San Pedro, la de San Martín o la del Salvador lleva tiempo y gasto de energía. Para afrontarlo recomiendan avituallarse con jamón de Teruel, el primer jamón con denominación de origen de España.

Como dije al principio del artículo en España hay infinidad de lugares maravillosos. Seguro que cerca de donde vives tienes varios que merecerían estar en este lista. Disfruta esos destinos ahora, puede que algún día las hordas de turistas los descubran y ya no serán tan bonitos.

