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19 errores de protocolo modernos... y cómo evitarlos
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Group of young people using smartphones, forming a circle and looking down at their phones

19 errores de protocolo modernos... y cómo evitarlos

Muchas de las conductas inadecuadas e incluso de mala educación que hemos adoptado tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías. También están las de siempre, como llegar tarde sin avisar, advierten los expertos

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
  Consultar el reloj inteligente durante una conversación cara a caraLos usuarios de relojes suelen sentir una vibración en la muñeca que les avisa de un mensaje. Y la respuesta instintiva es mirarlo. Pero tus acompañantes piensan "se aburren de mí y mira la hora".Getty Images
alt="alt="Full length of businessman running on sidewalk. Male professional is carrying bag by building. He is wearing smart casuals in city.""
  Llegar tarde sin avisarNo será porque los sistemas para comunicarnos hoy en día no sean de lo más variados. Pero hay personas que siguen llegando tarde sin enviar un mensaje de disculpa y compartir su ubicación, además.Getty Images
alt="alt="young influencer and z generation model streaming with a smartphone and microphone""
  Sacar fotos a gente por la calle sin permisoAunque conseguir el consentimiento de los demás puede ser difícil, las buenas maneras modernas sugieren tener en cuenta a quienes puedan aparecer en la grabación de vídeos y fotografías. Por cortesía.
Getty Images
alt="alt="Small group of friends enjoying night in with food and drink, mid adult woman laughing and looking away, happiness, carefree, relaxation""
  No dar las gracias tras una invitaciónNo hace falta, como antaño, que envíes una nota escrita a mano después de hacer sido invitado a algún lugar con toda la hospitalidad. Pero al menos debes enviar un mensaje de texto para agradecérselo.Getty Images
alt="alt="Cheerful young woman celebrating her achievement while reading good news on laptop from home office - Smiling female expressing excitement working at home""
  Felicitar el cumpleaños siendo tú el protagonistaDeja de centrar los cumpleaños de los demás en ti en las redes. Publica una foto de la persona sola cuando la felicites, no contigo. Y compártela las con todos tus amigos para que lo sepan.Getty Images
alt="alt="African woman making a video blog with smartphone and ring light at studio. Influencer recording a video for his social media channel.""
  Ignorar las invitaciones en lugar de rechazarlasEs mucho más descortés ignorar una invitación que rechazarla. No se puede asistir a todos los eventos, así que ningún anfitrión debería ofenderse por tus disculpas inmediatas. Pero responde.Getty Images
alt="alt="An unrecognizable business woman working on his laptop in the office at the table. Woman psychologist working to patient women. A cup of tea""
  Mandar correos electrónicos fuera del horario laboralSi te encanta revisar tu bandeja de entrada de correos de trabajo a las 6.00 de la mañana, guardar los correos en borradores y envíalos dentro del horario laboral del destinatario o programa su envío.Getty Images
alt="alt="Woman sitting at the bar of a discotheque with an electronic cigarette next to friends""
  Vapear sin preguntar si estás molestandoSi bien hay gente que piensa que vapear es menos tóxico que fumar, en etiqueta, se trata igual. No vapees en casas ni en presencia de otras personas, ni al aire libre, sin pedir permiso antes.Getty Images
alt="alt="A group of people are sitting around a table, laughing and taking pictures. Scene is lighthearted and fun""
  No pedir permiso antes de sacar fotos en casas ajenasNo es tu casa, así que tus reglas no se aplican. Pide permiso a tus anfitriones antes de tomar fotos o grabar videos, y vuelve a preguntarles si quieren compartirlos en redes sociales.Getty Images
alt="alt="Two young women looking at a smartphone and smiling, sharing a lighthearted moment in the office during a break""
  Compartir lo mismo en redes que tu parejaHay parejas que se etiquetan mutuamente y luego comparten las historias del otro en línea. Y tus conocidos los siguen a ambos, así que les obligan a soportar la misma banalidad o genialidad dos veces.Getty Images
alt="alt="Medium shot of senior mother and adult daughter looking at smart phone and laughing during outdoor party on city rooftop restaurant""
  Compartir fotos de los hijos por las redes sin permisoPeor que compartir el interior de la casa de alguien en internet es compartir fotos de sus hijos. Algunos padres no tienen problema con que sus hijos aparezcan en línea, otros sí. Pídeles permiso.Getty Images
alt="alt="Woman sitting on a desk using a laptop computer while working from home. Business, freelance and home office concept.""
  Omitir las formalidades en los correos electrónicosHay gente que prescinde de las formalidades cuando manda correos electrónicos, confunden lo correcto con lo informal. Pues, no, debes escribir correctamente. Y da los buenos días y manda saludos.Getty Images
  Grabar conciertos en lugar de verlosPagas una fortuna por tus entradas para Lady Gaga o Harry Styles, y luego te olvidas de disfrutar del concierto con tus propios ojos, concentrado en grabarlo. Y, a menudo, bloqueas la vista a otros.Getty Images/Cavan Images RF
alt="alt="Landscape format of three friends standing together in the kitchen looking happy, he puts a baking tray of vegetables in the oven""
  Pedir requisitos dietéticos y luego no cumplirlosSi eres vegano, genial. Ve a cenar y seguro que con gusto te prepararán algo que no tenga nada que ver con una granja. Pero no me digas luego que mi cerdo se ve muy bien, y que vas a probar un poco.

Getty Images
alt="alt="Two young businesswomen are sitting on steps outside their office building, looking at a smartphone and smiling""
  Creer que debes opinar sobre todas las cosas y contarloEl mundo es complejo. Pasan demasiadas cosas como para tener una opinión sobre cada tema controvertido. Es mejor hacer preguntas sensatas que opinar sobre todo, en especial de temas que desconoces.Getty Images
  Aparecer con un amigo no invitado sin avisarSi te invitan a una fiesta y apareces con un acompañante sin avisar, preguntas al llegar: Me lo he traído ¿te importa? Te mirarán con cara de póquer. Una invitación es sólo para los que la reciben. Getty Images/Maskot
alt="alt="Wide shot of curious students learning to cook Moroccan food during experiential class as local chef assists them""
  Llamar a recién conocidos con nombres abreviadosAunque ahora somos mucho menos formales, tampoco pienses que para conectar más rápido con un nuevo amigo puedes abreviar su nombre de entrada, a menos que te lo pida. Puede se despreciativo.Getty Images
alt="alt="Smiling woman playing music on turntable while friend text messaging on smart phone at home""
  Hablar por el altavoz del móvil o ver vídeos en altoEste acto de egoísmo tan despreciable es como una nueva pandemia. Es común tener que soportar a gente hablando por teléfono con el altavoz activado o poniendo vídeos y música sin cascos. 
Getty Images
alt="alt="Confident young woman taping her phone against the waitress's device for a quick mobile payment, showcasing the rise of cashless convenience, contactless tech, and seamless digital transactions in today's connected lifestyle""
  Mandar notas de voz sin poner el asuntoSi mandas una nota de vez sin una breve explicación escrita. Puede que la otra persona no pueda oírla en ese momento. Y, aunque, es posible que, al ser una nota de voz, no sea urgente, pon el asunto.

Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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