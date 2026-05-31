Una azafata influencer explica por qué nunca deberías reservar un asiento en la última fila del avión: "Paga la diferencia y cámbiate"

Aunque las temperaturas parezcan de verano, todavía seguimos en primavera, y ya millones de personas están preparando sus viajes o incluso ya tienen todo listo para sus vacaciones. Sin embargo, para quienes planeen viajar en avión, tienen que tener en cuenta que la temporada alta de viajes llega marcada por un fuerte aumento en el precio de los billetes.

Las tarifas aéreas podrían subir hasta un 40% debido al encarecimiento del queroseno —el combustible principal de los aviones— provocado por la tensión geopolítica en Oriente Medio y la guerra en Irán.

Esto ha hecho que, a pesar de que se prevé un aumento de pasajeros, muchas compañías han trasladado el incremento del combustible directamente al precio de los pasajes. Según datos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), este año las aerolíneas que operan en España afrontan una campaña de verano récord, con cerca de 258,8 millones de asientos programados entre abril y octubre de 2026.

El consejo de una azafata

Ante este escenario, cada vez más viajeros intentan ahorrar al máximo: viajar solo con equipaje de mano, evitar suplementos y renunciar incluso a elegir asiento. Pero quienes sí pagan por escoger su plaza deberían fijarse bien antes de aceptar una opción aparentemente barata.

La azafata Bárbara Bacilieri, con más de 15 años de experiencia en aviación, ha aconsejado a través de su cuenta de Tiktok @barbiebac.ok que es mejor evitar la última fila del avión. "Nunca reserves la última fila del avión", asegura. Según explica, muchos pasajeros eligen esos asientos sin conocer los inconvenientes que esconden.

El gran problema

Uno de los principales motivos por los que Bacilieri desaconseja esta zona del avión es que, en la mayoría de modelos, los asientos de la última fila no pueden reclinarse. Esto se debe a que detrás se encuentra la pared del avión o la zona de servicio de la tripulación.

"Vas a pasar todo el viaje completamente recto sin poder reclinarte para descansar", explica la azafata. Esto en viajes cortos de un par de horas puede ser insignificante, pero en vuelos largos o nocturnos, esto puede convertir el trayecto en una experiencia especialmente incómoda.

Ruido, frío y baños constantemente ocupados

La última fila también suele estar situada junto a los baños, algo que implica convivir durante horas con pasajeros haciendo cola, ruido constante de puertas, además de posibles olores. "Lo vas a oler, lo vas a escuchar y va a tener pasajeros esperando de pie casi todo el vuelo", señala Bacilieri.

A esto se suma otro problema que es la parte trasera del avión suele ser una de las zonas más ruidosas por la cercanía de los motores y, además, una de las más frías de la cabina. Todo ello hace mucho más difícil descansar o dormir.

Mismo precio, menos comodidad

Uno de los aspectos que más critica la azafata es que estos asientos se venden prácticamente al mismo precio que otros mucho más cómodos. "El problema es que las aerolíneas te cobran ese asiento igual que las otras filas", afirma.

Por ello, recomienda revisar detenidamente el mapa del avión antes de reservar y, si es posible, pagar una pequeña diferencia para cambiar de asiento. “Si es la última fila, paga la diferencia y cámbiate, no te vas a arrepentir", concluye.