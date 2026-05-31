El pueblo de Asturias ideal para una escapada en la naturaleza que casi nadie conoce

Parque Natural de Somiedo en otoño, el 17 de noviembre de 2018, en Asturias, España.

Asturias es uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza, montaña y pueblos con encanto. Cudillero o Llanes, son algunos de los más famosos, sin embargo, todavía existen rincones poco masificados donde disfrutar de paisajes espectaculares y desconectar por completo del ritmo de la ciudad.

Según ha publicado la cuenta @viajarparavivir dedicada a dar consejos de viaje y recomendar destinos, un sitio para disfrutar de la naturaleza en Asturias es Somiedo, una de las zonas más impresionantes y menos conocidas del norte de España.

Situado en pleno Parque Natural y Reserva de la Biosfera, este destino combina rutas de senderismo, miradores, lagos, gastronomía tradicional y la posibilidad de observar fauna salvaje en libertad.

Un paraíso para el senderismo y la bicicleta

La zona ofrece algunas de las rutas más bonitas del país, tanto para hacer caminando como en bicicleta. Sus caminos atraviesan bosques, puertos de montaña y desfiladeros espectaculares que permiten descubrir la esencia más salvaje de Asturias.

Uno de los grandes atractivos es recorrer sus senderos entre brañas y antiguos pueblos vaqueiros, donde todavía se conserva la arquitectura tradicional de piedra y tejados de pizarra. Además, los visitantes pueden acercarse a impresionantes miradores naturales desde los que contemplar montañas infinitas y valles verdes prácticamente intactos.

Cabañas de piedra de paja en el sendero Brañas de Saliencia en el Parque Natural de Somiedo Getty Images

El embalse y los paisajes que enamoran

Otro de los puntos más recomendadles de la zona es el entorno del Embalse de Salime, rodeado de naturaleza y perfecto para quienes buscan tranquilidad absoluta. El paisaje cambia según la época del año: verdes intensos en primavera y verano, tonos ocres en otoño y montañas nevadas durante el invierno.

Uno de los grandes reclamos de Somiedo es la posibilidad de observar osos pardos en su hábitat natural. Asturias se ha convertido en uno de los mejores lugares de Europa para el avistamiento de esta especie, especialmente en determinadas épocas del año y con visitas guiadas especializadas. Aunque no siempre es fácil verlos, muchos viajeros consideran esta experiencia uno de los grandes motivos para visitar la zona.

Casas rurales y gastronomía tradicional

La escapada no estaría completa sin alojarse en alguna de las numerosas casas rurales con encanto repartidas por la comarca. Muchas conservan la arquitectura tradicional asturiana y ofrecen vistas espectaculares a la montaña.

La gastronomía también juega un papel clave. Fabada, quesos artesanos, carnes de la zona y postres tradicionales forman parte de una oferta culinaria muy valorada por quienes visitan el entorno.