Expertos en entrevistas de trabajo dan las claves para responder al temido "cuéntame sobre ti": "Lo que necesitan saber es una cosa"

Pocas preguntas generan tanta presión en una entrevista de trabajo como el clásico "cuéntame sobre ti". Aunque de primeras puede parecer una pregunta sencilla e incluso "simpática" muchos candidatos la afrontan como una prueba complicada y terminan cometiendo el mismo error de que su respuesta sea una lectura interminable del currículum.

Sin embargo, varios expertos en selección de personal y orientación profesional aseguran que los reclutadores no buscan una autobiografía completa, —ya tienen el currículum para eso— sino algo mucho más concreto como comprobar si el candidato entiende el puesto y sabe explicar por qué encaja en él.

El error más frecuente

La experta en estrategia profesional Madeline Mann explica que uno de los principales fallos de los aspirantes es extenderse demasiado en la respuesta. "El principal error es que al gente hace respuestas demasiado largas. Esto apenas es el preludio de la entrevista", señala.

Según los especialistas, los reclutadores ya conocen la experiencia profesional del candidato porque han leído previamente el currículum. Lo que realmente quieren descubrir es cómo esa experiencia puede aportar valor al puesto ofertado.

La clave está en conectar tu experiencia con el puesto

La asesora profesional Fran Berrick recomienda utilizar una estructura basada en tres partes: una breve presentación profesional, ejemplos concretos que demuestren capacidades y una explicación de por qué interesa ese trabajo en particular.

"Lo que necesitan saber es si puedes desempeñar el trabajo que requieren de ti", afirma. Por eso, los expertos aconsejan evitar enumerar todos los empleos anteriores y centrarse únicamente en aquellas experiencias que realmente encajan con la vacante.

La reclutadora y coach ejecutiva Caroline Ceniza-Levine considera que muchos candidatos desaprovechan la oportunidad de diferenciarse. En lugar de limitarse a repetir datos cronológicos, recomienda investigar previamente a la persona que realizará la entrevista para intentar encontrar puntos en común que ayuden a generar conexión.

Cómo hablar de un despido sin perjudicarse

Otro de los momentos más delicados en una entrevista es explicar un despido o un periodo largo sin trabajo. En este punto, los expertos coinciden en que la honestidad y la brevedad son fundamentales.

Los asesores recomiendan reconocer la situación con naturalidad, evitar críticas hacia antiguos empleadores y demostrar que se ha mantenido la actividad profesional mediante formación, proyectos personales o networking. "Los reclutadores quieren ver que has aprendido de la experiencia y que puedes manejarla con madurez", advierte Fran Berrick.