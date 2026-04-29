2.400 euros por un palomitero de Yoshi en Wallapop: cómo los cubos de palomitas de coleccionista se han convertido en el nuevo negocio de los cines

Lo que antes era un simple complemento para ver una película se ha transformado en un fenómeno que nadie vio venir. Un palomitero de Yoshi, lanzado con el estreno de Super Mario Galaxy, ha llegado a anunciarse por 2.400 euros en Wallapop, desatando una fiebre que mezcla coleccionismo, redes sociales y pura especulación.

El dato puede parecer exagerado, pero encaja perfectamente en una tendencia cada vez más evidente: los cines ya no venden solo entradas, venden experiencias… y recuerdos físicos que se agotan en cuestión de horas.

Colas, unidades agotadas y compras masivas

El furor por estos cubos exclusivos ha cambiado por completo la dinámica de los estrenos. En algunos casos, las salas se llenan antes por la tienda que por la propia película.

Hay quienes hacen cola solo para conseguir uno, incluso sin intención de entrar a la sala. Otros compran varias unidades para revenderlas después. "Ha habido gente que se llevaba tres o cinco y ni entraban", relataba un usuario en redes tras uno de estos lanzamientos.

El resultado es siempre el mismo: carteles de "agotado" en tiempo récord y una avalancha de anuncios en plataformas de segunda mano.

De 40 euros a cifras desorbitadas

El modelo de Yoshi no ha sido una excepción, sino el ejemplo más visible de un fenómeno que va en aumento. Vendido inicialmente por unos 40 euros, su precio se disparó en cuestión de días.

Muchos de estos productos acaban superando los 100 euros en reventa, y algunos alcanzan cifras completamente fuera de mercado. La clave está en su escasez y en el componente emocional: nostalgia, diseño llamativo y exclusividad.

El negocio oculto que sostiene a las salas

Detrás de esta moda hay una estrategia clara. Ante la caída del consumo tradicional, las cadenas de cine han apostado por el merchandising como una vía para generar ingresos y atraer público.

Hace apenas unos años, este negocio era prácticamente inexistente. Hoy mueve decenas de millones y se ha convertido en una pieza clave dentro del modelo económico de las salas.

"El espectador ya no busca solo sentarse a ver una película, sino vivir la experiencia", explican desde el sector. Y esa experiencia empieza mucho antes de que se apaguen las luces.

El cine como evento (y escaparate)

Los palomiteros han pasado a formar parte del ritual. Ya no son un envase, sino un objeto que se enseña, se comparte y, en muchos casos, se colecciona.

Las redes sociales han amplificado el fenómeno. Cada nuevo lanzamiento se convierte en contenido viral, generando aún más demanda. El cine se transforma así en un evento que empieza en la cola y continúa en Instagram o TikTok.

Algunas salas han tratado de limitar el impacto de la reventa estableciendo restricciones, como vender un solo palomitero por persona. Pero la realidad es que la demanda supera cualquier medida.

Los especuladores siguen encontrando la forma de hacerse con varias unidades, mientras muchos espectadores se quedan sin su recuerdo del estreno.

Mucho más que palomitas

Este fenómeno refleja un cambio profundo en la forma de consumir cine. La película ya no es el único reclamo; el entorno, la experiencia y los objetos asociados ganan cada vez más peso.

Un simple cubo de palomitas puede convertirse en pieza de colección, objeto de deseo o incluso inversión. Y aunque parezca una locura pagar miles de euros por él, hay quien lo hace.

La pregunta ya no es si esta moda tiene sentido, sino hasta dónde puede llegar.