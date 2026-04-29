Una estadounidense señala las "reglas no escritas" que hay a la hora de vivir en España

Conocer cómo es la vida en el extranjero cada vez es más fácil gracias a las redes sociales, donde miles de españoles que se encuentran en otros países deciden mostrar cómo es su día a día en sus lugares de destino, la gastronomía que hay o las costumbres para vivir que hay.

De la misma manera, ocurre a la inversa, es decir, con personas extranjeras que vienen a España y que deciden comparar su vida aquí con la de sus lugares de origen. Una de ellas ha sido la estadounidense residente en Sevilla Stephanie Jam, conocida en la red social de Instagram con el nombre de @movetospainwithstephanie.

En uno de sus vídeos, ha hablado de "las reglas no escritas" que ve a diario. Concretamente ha puesto cinco: "Hay ciertas reglas sociales en España que nadie explica, pero poco a poco te das cuenta de ellas mientras vas viviendo aquí".

La primera es que la gente no come mientras camina. "En Estados Unidos, es normal comprar comida y moverse, mientras que en España la gente suele pararse, sentarse y comer".

Después, en segundo lugar, habla de "saludar a todos cuando entras a un lugar". "En Estados Unidos, normalmente se entra caminando y ya. En España, la gente dice 'hola' al entrar a una tienda, cafetería, etc y no hacerlo es como ser maleducado".

Las propinas, a escena

Jam continúa con el tema de la propina: "No necesitas pagar una propina para todo y en EE.UU se esperan propinas en casi todos los servicios. En España es mucho más opcional, la gente puede dejar un poco más en un restaurante o cafetería, pero no es obligatorio porque el servicio ya está incluido, por lo que la propina es sólo un pequeño gesto, no una obligación".

Para el cuarto lugar destaca que en España la gente se viste y se arregla más que su país, donde explica que "es común hacer recados con ropa de gimnasia". "En España, incluso salir a tomar un café suele significar esforzarse un poco en cómo vestirse", lo compara.

Finalmente, acaba Jam con un tema social como el hecho de ver a niños y menores por la calle a todas horas, incluso por la noche: "En Estados Unidos, los niños suelen llegar temprano a casa y en España verás familias con niños en plazas y terrazas hasta bien entrada la noche. Es simplemente parte de la cultura".

"Al principio, estas cosas parecen pequeñas, pero en realidad son parte de lo que hace que la vida en España se sienta tan diferente", concluye.