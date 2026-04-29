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Extreme Day Trip: grupos de británicas vuelan por la mañana a Palma para tomar tapas y volver por la noche por menos de 200 euros, un ejemplo más de por qué en Baleares están hartos
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Extreme Day Trip: grupos de británicas vuelan por la mañana a Palma para tomar tapas y volver por la noche por menos de 200 euros, un ejemplo más de por qué en Baleares están hartos

Vuelos de ida y vuelta en el mismo día, tapas, cócteles y selfies en la playa: la nueva moda viral de las "escapadas extremas" dispara la polémica en destinos como Palma.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una cerveza, en la terraza de un bar.GETTY

Un vuelo a las seis de la mañana, desayuno en el aeropuerto, aterrizaje en Palma antes de las diez… y vuelta a casa esa misma noche. No es un viaje de fin de semana ni unas vacaciones improvisadas: es un "extreme day trip", la última tendencia entre grupos de británicas que convierten Mallorca en un plan exprés de 13 horas.

El fenómeno, que se ha viralizado en redes, tiene ingredientes muy claros: vuelos baratos, itinerarios milimetrados y la sensación de "viajar sin gastar demasiado". En el caso de Becky Smith y sus amigas, seis mujeres de entre 38 y 40 años, la escapada incluyó tapas, cócteles junto al puerto, paseo por la ciudad e incluso una celebración de cumpleaños. Todo por unas 150-160 libras por persona (menos de 200 euros).

"Nos encanta cualquier excusa para hacer un viaje entre amigas", explicaba una de ellas, que defendía este formato como "la mezcla perfecta entre aventura y comodidad".

Un viaje completo… en solo unas horas

El plan es tan sencillo como intenso. Salida en el primer vuelo disponible desde Reino Unido, llegada a Palma a media mañana y jornada maratoniana para aprovechar cada minuto: comer, beber, pasear, hacerse fotos… y regresar al aeropuerto antes de que caiga la noche.

En apenas medio día, las turistas consumen la experiencia completa de destino. Sin hoteles, sin apenas planificación más allá del vuelo, pero con una agenda comprimida al máximo.

Este tipo de escapadas se ha popularizado porque, en muchos casos, resulta incluso más barato que planes dentro del propio Reino Unido, como un día de spa o una escapada rural.

La cara B: saturación y rechazo local

Pero lo que para unos es una "escapada perfecta", para otros empieza a ser un problema. En Baleares, este tipo de turismo exprés se suma a la creciente presión que ya sufren destinos como Palma, donde la masificación turística lleva años generando debate.

El modelo no deja apenas impacto positivo en la economía local -al no haber pernoctaciones-, pero sí contribuye a la saturación de espacios públicos, transporte y zonas céntricas.

En otras palabras: más gente, menos retorno.

Viajar rápido, consumir rápido

El "extreme day trip" encaja perfectamente en la lógica actual del turismo: experiencias rápidas, compartibles en redes y cada vez más accesibles.

No se trata de conocer un destino en profundidad, sino de vivirlo de forma intensa… aunque sea durante unas horas. Comer tapas frente al mar, brindar con un cóctel, recorrer el casco antiguo y subir el vídeo a TikTok antes de volver al avión.

Lejos de ser algo puntual, este tipo de viajes está creciendo gracias a la combinación de vuelos low cost, flexibilidad laboral y cultura digital.

Cada vez más viajeros buscan maximizar el tiempo y minimizar el gasto, aunque eso implique cruzar Europa para pasar solo un día en otro país.

¿El límite?

Mientras las redes siguen alimentando esta moda, en destinos como Palma empieza a surgir la gran pregunta: ¿cuánto turismo exprés puede soportar una ciudad?

Porque lo que para unos es un plan barato y divertido… para otros se ha convertido en un nuevo motivo de hartazgo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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