Extreme Day Trip: grupos de británicas vuelan por la mañana a Palma para tomar tapas y volver por la noche por menos de 200 euros, un ejemplo más de por qué en Baleares están hartos

Una cerveza, en la terraza de un bar.

Un vuelo a las seis de la mañana, desayuno en el aeropuerto, aterrizaje en Palma antes de las diez… y vuelta a casa esa misma noche. No es un viaje de fin de semana ni unas vacaciones improvisadas: es un "extreme day trip", la última tendencia entre grupos de británicas que convierten Mallorca en un plan exprés de 13 horas.

El fenómeno, que se ha viralizado en redes, tiene ingredientes muy claros: vuelos baratos, itinerarios milimetrados y la sensación de "viajar sin gastar demasiado". En el caso de Becky Smith y sus amigas, seis mujeres de entre 38 y 40 años, la escapada incluyó tapas, cócteles junto al puerto, paseo por la ciudad e incluso una celebración de cumpleaños. Todo por unas 150-160 libras por persona (menos de 200 euros).

"Nos encanta cualquier excusa para hacer un viaje entre amigas", explicaba una de ellas, que defendía este formato como "la mezcla perfecta entre aventura y comodidad".

Un viaje completo… en solo unas horas

El plan es tan sencillo como intenso. Salida en el primer vuelo disponible desde Reino Unido, llegada a Palma a media mañana y jornada maratoniana para aprovechar cada minuto: comer, beber, pasear, hacerse fotos… y regresar al aeropuerto antes de que caiga la noche.

En apenas medio día, las turistas consumen la experiencia completa de destino. Sin hoteles, sin apenas planificación más allá del vuelo, pero con una agenda comprimida al máximo.

Este tipo de escapadas se ha popularizado porque, en muchos casos, resulta incluso más barato que planes dentro del propio Reino Unido, como un día de spa o una escapada rural.

La cara B: saturación y rechazo local

Pero lo que para unos es una "escapada perfecta", para otros empieza a ser un problema. En Baleares, este tipo de turismo exprés se suma a la creciente presión que ya sufren destinos como Palma, donde la masificación turística lleva años generando debate.

El modelo no deja apenas impacto positivo en la economía local -al no haber pernoctaciones-, pero sí contribuye a la saturación de espacios públicos, transporte y zonas céntricas.

En otras palabras: más gente, menos retorno.

Viajar rápido, consumir rápido

El "extreme day trip" encaja perfectamente en la lógica actual del turismo: experiencias rápidas, compartibles en redes y cada vez más accesibles.

No se trata de conocer un destino en profundidad, sino de vivirlo de forma intensa… aunque sea durante unas horas. Comer tapas frente al mar, brindar con un cóctel, recorrer el casco antiguo y subir el vídeo a TikTok antes de volver al avión.

Lejos de ser algo puntual, este tipo de viajes está creciendo gracias a la combinación de vuelos low cost, flexibilidad laboral y cultura digital.

Cada vez más viajeros buscan maximizar el tiempo y minimizar el gasto, aunque eso implique cruzar Europa para pasar solo un día en otro país.

¿El límite?

Mientras las redes siguen alimentando esta moda, en destinos como Palma empieza a surgir la gran pregunta: ¿cuánto turismo exprés puede soportar una ciudad?

Porque lo que para unos es un plan barato y divertido… para otros se ha convertido en un nuevo motivo de hartazgo.