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Un jefe de sala de 45 años, investigado en Italia por la desaparición de 45.287,63 euros en una pizzería: la Fiscalía le atribuye haber borrado 2.789 pedidos del sistema
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Un jefe de sala de 45 años, investigado en Italia por la desaparición de 45.287,63 euros en una pizzería: la Fiscalía le atribuye haber borrado 2.789 pedidos del sistema

El hombre está siendo procesado por “robo agravado y reiterado”.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer metiendo 10 euros en la caja del trabajo.
Una persona en caja añadiendo diez euros que acaba de ganar.Getty Images

Cuando las cuentas de un negocio dejan de cuadrar, lo habitual es revisar tickets, recuentos de caja y turnos hasta encontrar el fallo o, en el peor de los casos, al responsable. Pero la situación cambia por completo cuando las sospechas no apuntan a un descuido ni a un empleado cualquiera, sino a la persona encargada de supervisarlo todo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en un restaurante del sur de Italia, donde el jefe de sala se ha convertido en el principal foco de una investigación por un importante descuadre económico.

En este caso, la Fiscalía de Lecce centra sus sospechas en un jefe de sala de 45 años, originario de Maglie, al que se investiga por un presunto desvío de más de 45.000 euros en una pizzería del sur de Italia. Según las pesquisas, está siendo procesado por “robo agravado y reiterado”, después de que los investigadores detectaran un patrón de irregularidades sostenido durante meses que habría permitido hacer desaparecer miles de euros sin levantar sospechas inmediatas.

Según la reconstrucción difundida por Corriere della Sera, la acusación sostiene que entre agosto de 2024 y octubre de 2025 habrían desaparecido 45.287,63 euros tras la cancelación de pedidos en el sistema de caja. A lo largo de más de un año, el jefe utilizó un sistema tan simple como difícil de detectar a primera vista: cobrar en efectivo a los clientes y eliminar después los pedidos del registro digital, haciendo que las cuentas parecieran encajar.

Discrepancias en caja y almacén

El caso salió a la luz después de que el dueño del local y su contable detectaran desajustes entre las existencias de almacén y la facturación registrada. A partir de ahí, se activó la denuncia y comenzaron las investigaciones correspondientes de la Guardia di Finanza, que examinó la contabilidad, las grabaciones de videovigilancia y los datos informáticos del restaurante. De esta forma, los agentes pudieron reconstruir el rastro de las operaciones y detectar un patrón repetido que apuntaba a la posible manipulación del sistema de pedidos.

En total, los investigadores atribuyen al sospechoso la supresión de 2.789 pedidos, operaciones cuyos pagos en efectivo habrían sido presuntamente retenidos. Aunque esas transacciones desaparecían de las terminales de caja, seguían registradas en el servidor central, lo que permitió a los agentes cotejar los datos y detectar las irregularidades, reconstruyendo así el mecanismo que habría hecho posible el desvío del dinero durante meses.

Por el momento, la investigación sigue abierta para aclarar por completo lo ocurrido. Ahora la Fiscalía deberá determinar el alcance exacto de los hechos y si hubo más personas implicadas en una maniobra que, al parecer, se sostuvo durante más de un año. Un caso que evidencia cómo incluso en negocios de tamaño reducido pueden producirse fallos importantes en los mecanismos de control interno.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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