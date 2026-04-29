Un jefe de sala de 45 años, investigado en Italia por la desaparición de 45.287,63 euros en una pizzería: la Fiscalía le atribuye haber borrado 2.789 pedidos del sistema

Cuando las cuentas de un negocio dejan de cuadrar, lo habitual es revisar tickets, recuentos de caja y turnos hasta encontrar el fallo o, en el peor de los casos, al responsable. Pero la situación cambia por completo cuando las sospechas no apuntan a un descuido ni a un empleado cualquiera, sino a la persona encargada de supervisarlo todo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en un restaurante del sur de Italia, donde el jefe de sala se ha convertido en el principal foco de una investigación por un importante descuadre económico.

En este caso, la Fiscalía de Lecce centra sus sospechas en un jefe de sala de 45 años, originario de Maglie, al que se investiga por un presunto desvío de más de 45.000 euros en una pizzería del sur de Italia. Según las pesquisas, está siendo procesado por “robo agravado y reiterado”, después de que los investigadores detectaran un patrón de irregularidades sostenido durante meses que habría permitido hacer desaparecer miles de euros sin levantar sospechas inmediatas.

Según la reconstrucción difundida por Corriere della Sera, la acusación sostiene que entre agosto de 2024 y octubre de 2025 habrían desaparecido 45.287,63 euros tras la cancelación de pedidos en el sistema de caja. A lo largo de más de un año, el jefe utilizó un sistema tan simple como difícil de detectar a primera vista: cobrar en efectivo a los clientes y eliminar después los pedidos del registro digital, haciendo que las cuentas parecieran encajar.

Discrepancias en caja y almacén

El caso salió a la luz después de que el dueño del local y su contable detectaran desajustes entre las existencias de almacén y la facturación registrada. A partir de ahí, se activó la denuncia y comenzaron las investigaciones correspondientes de la Guardia di Finanza, que examinó la contabilidad, las grabaciones de videovigilancia y los datos informáticos del restaurante. De esta forma, los agentes pudieron reconstruir el rastro de las operaciones y detectar un patrón repetido que apuntaba a la posible manipulación del sistema de pedidos.

En total, los investigadores atribuyen al sospechoso la supresión de 2.789 pedidos, operaciones cuyos pagos en efectivo habrían sido presuntamente retenidos. Aunque esas transacciones desaparecían de las terminales de caja, seguían registradas en el servidor central, lo que permitió a los agentes cotejar los datos y detectar las irregularidades, reconstruyendo así el mecanismo que habría hecho posible el desvío del dinero durante meses.

Por el momento, la investigación sigue abierta para aclarar por completo lo ocurrido. Ahora la Fiscalía deberá determinar el alcance exacto de los hechos y si hubo más personas implicadas en una maniobra que, al parecer, se sostuvo durante más de un año. Un caso que evidencia cómo incluso en negocios de tamaño reducido pueden producirse fallos importantes en los mecanismos de control interno.