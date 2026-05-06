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A la venta por 12,5 millones: la torre desde la que Galileo descubrió las lunas de Júpiter, ahora codiciada por los millonarios estadounidenses que huyen de Trump
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A la venta por 12,5 millones: la torre desde la que Galileo descubrió las lunas de Júpiter, ahora codiciada por los millonarios estadounidenses que huyen de Trump

Una vivienda de lujo que combina patrimonio y confort moderno.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de Florencia (Italia) y otra de Galileo Galilei usando su telescopio
La torre de Florencia desde la que Galileo Galileo descubrió las lunas de Júpiter.Getty Images

Hace más de cuatro siglos, en lo alto de una modesta torre florentina, Galileo Galilei apuntó su telescopio al cielo y cambió para siempre nuestra forma de entender el universo al observar por primera vez las lunas de Júpiter. Hoy, ese mismo lugar desde el que empezó una revolución científica vuelve a mirar al futuro, pero ya no a través de las estrellas, sino del mercado inmobiliario de lujo.

Ahora, esa misma torre, integrada en una residencia histórica en una de las colinas de Florencia, ha salido al mercado por 12,5 millones de euros, convertida en una vivienda de lujo que combina patrimonio y confort moderno. Con más de 600 metros cuadrados interiores, un jardín privado de 330 metros cuadrados y vistas privilegiadas de la ciudad, la propiedad se ha convertido en uno de los objetos de deseo de grandes fortunas internacionales.

The Times señala que este tipo de inmuebles está captando especialmente a compradores de Estados Unidos y de Oriente Medio, empujados por la inestabilidad política y por la fiscalidad italiana. En el caso de los inversores estadounidenses, el regreso de Donald Trump al centro del escenario político ha reactivado el interés por trasladar patrimonio y residencia fuera del país, con Italia como uno de los destinos preferidos.

Ventajas fiscales para expatriados

La propiedad, comercializada por Lionard, está organizada como una vivienda de cinco dormitorios y siete baños, y su propietario es un empresario estadounidense que la había convertido en residencia familiar. Ahora, tras su puesta en venta, el inmueble vuelve a abrirse al mercado internacional como una pieza única donde la historia científica y el lujo contemporáneo se encuentran en uno de los enclaves más codiciados de Florencia.

El grupo nacional más numeroso interesado en las propiedades de Lionard son los estadounidenses, seguidos por los británicos, alemanes y franceses. La mayoría vienen motivados por el atractivo régimen fiscal para nuevos residentes, que permite a los expatriados pagar un máximo de 300.000 euros anuales sobre sus ingresos y activos en el extranjero durante un máximo de 15 años. Un límite que se ha elevado progresivamente desde los 100.000 euros iniciales.

Esto convierte a Italia en un destino cada vez más competitivo para grandes patrimonios que buscan optimizar su carga impositiva sin renunciar al estilo de vida europeo. En ese contexto, joyas inmobiliarias como la antigua torre vinculada a Galileo dejan de ser solo testigos de la historia para transformarse en activos codiciados en un mercado global donde la narrativa pesa tanto como la ubicación.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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