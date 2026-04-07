Los vecinos piden en Alemania regular los robots cortacésped: están acabando con la vida de decenas de erizos y otros pequeños animales

El auge de los cortacéspedes robóticos en jardines privados está generando una creciente preocupación en Alemania. Lo que para muchos propietarios supone una solución cómoda y eficiente para el mantenimiento del césped, se está convirtiendo en una amenaza silenciosa para la fauna urbana, especialmente durante la noche. Diversas asociaciones municipales y ecologistas advierten de que estos dispositivos están provocando la muerte de numerosos erizos y otros pequeños animales que habitan en entornos urbanos y periurbanos.

La Asociación Alemana de Ciudades ha puesto sobre la mesa una petición clara: limitar el uso nocturno de estos aparatos mediante una regulación más estricta. La vicepresidenta de la organización y alcaldesa de Lüneburg, Claudia Kalisch, ha defendido la necesidad de establecer una prohibición a nivel nacional durante las horas nocturnas. Según explicó, es precisamente al caer el sol cuando muchas especies salen en busca de alimento, lo que las hace especialmente vulnerables frente a máquinas que operan de forma automática y sin supervisión.

Kalisch subraya que los jardines privados han adquirido un papel cada vez más relevante como refugio para la fauna. La expansión urbana y la pérdida de hábitats naturales han empujado a muchas especies a adaptarse a espacios humanizados. En este contexto, los jardines no son solo zonas decorativas, sino pequeños ecosistemas que contribuyen a sostener la biodiversidad.

Un problema que crece con la tecnología

El principal riesgo para los erizos radica en su comportamiento defensivo. A diferencia de otros animales que huyen ante una amenaza, estos mamíferos tienden a enrollarse sobre sí mismos, confiando en sus púas como mecanismo de protección. Este instinto, eficaz frente a depredadores naturales, resulta inútil ante las cuchillas de un cortacésped robótico en funcionamiento.

Por ello, desde la Asociación Alemana de Ciudades no solo se apunta a los usuarios, sino también a los fabricantes. Consideran imprescindible que la industria desarrolle tecnologías capaces de detectar la presencia de animales pequeños y detener el funcionamiento del dispositivo para evitar accidentes. La innovación, sostienen, debe ir acompañada de responsabilidad ambiental.

Mientras tanto, los propietarios de jardines también tienen margen de actuación. Configurar los robots para que trabajen únicamente durante el día es una medida sencilla que puede marcar una gran diferencia. Este tipo de decisiones individuales, según Kalisch, contribuyen tanto a la protección de la fauna como a mejorar la calidad de vida en las ciudades, al preservar la biodiversidad local.

En Alemania, los erizos cuentan con una protección legal significativa. Las sanciones por dañarlos o matarlos pueden alcanzar cifras elevadas, que varían según el estado federado, con multas que oscilan entre los 5.000 y los 65.000 euros. Esta normativa refleja la importancia que se otorga a la conservación de estas especies, cada vez más amenazadas por factores como la urbanización, el tráfico o el uso de maquinaria automatizada.

Tradiciones bajo revisión

El debate sobre el impacto humano en la fauna no se limita a la tecnología doméstica. Los conservacionistas también han puesto el foco en ciertas tradiciones, como las hogueras de Pascua, cuya popularidad ha crecido en los últimos años. Según denuncian organizaciones ecologistas, el aumento del tamaño de estas celebraciones y la afluencia masiva de público están generando una presión adicional sobre los ecosistemas.

Las pilas de madera que se acumulan durante días antes de ser quemadas pueden convertirse en refugio para pequeños animales. Cuando finalmente se encienden, muchos de ellos quedan atrapados sin posibilidad de escapar. En un contexto marcado por el declive de numerosas especies, los expertos piden replantear este tipo de prácticas o, al menos, adaptarlas para minimizar su impacto.

El mensaje de fondo es claro: tanto las innovaciones tecnológicas como las tradiciones culturales deben revisarse a la luz de su impacto ambiental. La convivencia entre humanos y fauna en entornos urbanos requiere un equilibrio delicado, en el que cada decisión cuenta. Limitar el uso nocturno de cortacéspedes robóticos puede parecer un gesto menor, pero para muchas especies puede suponer la diferencia entre sobrevivir o desaparecer silenciosamente de nuestros jardines.