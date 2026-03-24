Los astrónomos no dan crédito: un telescopio capta un láser natural a 8.000 millones de años luz que es miles de millones de veces más brillante que cualquier señal registrada antes

Un equipo de astrónomos de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica), haciendo uso del radiotelescopio MeerKAT, ha captado una señal de microondas inusualmente intensa y lejana que se encuentra a una distancia de unos 8.000 millones de años luz.

En relación al descubrimiento, que ha sido publicado en el archivo en línea arXiv, los científicos han destacado que de todos los fenómenos de esta clase que se han observado hasta el momento, es uno de los que tiene mayor energía.

Los astrónomos calculan que la radiación detectada radiación procede de un sistema de galaxias en fusión denominado HATLAS J142935. 3–002836. La explicación de lo ocurrido es que en ese tipo de colisiones, grandes nubes de gas se comprimen. En consecuencia, las moléculas entran en agitación y emiten microondas intensificadas.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, los expertos han clasificado la señal como un "megamáser de hidroxilo", o lo que es lo mismo, una especie de láser natural en el rango de las ondas de radio.

No obstante, la intensidad de la señal es tan alta que el objeto incluso podría entrar en una categoría aún más extrema de "gigamáseres", es decir, máseres cósmicos de gran luminosidad que son miles de millones de veces más brillantes que los rayos de máser habituales.

Estudio de las colisiones de las galaxias a lo largo de miles de millones de años

El hallazgo de los astrónomos de la Universidad de Pretoria ha sido posible gracias a una lente gravitacional. "Una galaxia intermedia deforma el espacio-tiempo con su gravedad y, de este modo, concentra las microondas emitidas por el sistema lejano. Así, llegó a los radiotelescopios de la Tierra una señal considerablemente amplificada", explican desde FOCUS.

El objetivo de este equipo de científicos es poder captar muchos más megamáseres similares en el futuro gracias al mencionado método y así poder estudiar con mayor precisión la evolución y las colisiones de las galaxias a lo largo de miles de millones de años.