Accidente de tren en Gelida: suspendido el servicio de Rodalies en toda Cataluña hasta tener garantías de seguridad

El accidente de un tren de Rodalies de Cataluña en Gelida (Barcelona), donde ha muerto su maquinista y otras cinco personas están en estado grave, así como los dos incidentes registrados esta tarde en la red catalana por el paso de la borrasca Harry, que ha causado múltiples problemas este martes y que ha llevado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a anunciar la suspensión del servicio hasta las vías estén "libres de los obstáculos caídos”.

La consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha ido más allá y en el punto donde se ha producido el accidente mortal de Gelida ha asegurado que todos los servicios de Rodalies en Cataluña no se pondrán en marcha de nuevo “hasta que no se garantice la seguridad” de las vías. Para ello, segúna Paneque, maquinistas acompañados de técnicos de Renfe y de Adif van a llevar a cabo "marchas blancas" (pruebas operativas sin pasajeros) durante la noche para revisar el estado de la red ferroviaria.

El accidente del tren de Rodalies en Gelida se ha registrado en la línea R4, una de las que más pasajeros tienen en Cataluña, entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, cuando un muro de contención ha caído sobre la infraestructura, posiblemente debido a las lluvias caídas en los últimos días, justo en el momento en que circulaba el convoy, en el que viajaban 37 pasajeros. El impacto ha causado la muerte del maquinista y ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias. Las autoridades no han facilitado la identidad de la víctima mortal por respeto a la familia.

Según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cinco personas han resultado heridas graves, seis menos graves y 26 leves. Los afectados han sido evacuados en ambulancia hasta los hospitales Vall d'Hebron, Moisès Broggi, Bellvitge, Vilafranca, Mútua de Terrassa, Camils y Martorell.

Otras incidencias por el temporal



Más allá del siniestro de Gelida, el temporal ha provocado una sucesión de incidencias en distintos puntos de la red ferroviaria catalana. En Fornells de la Selva, los Mossos d’Esquadra y los Bombers de la Generalitat han evacuado a unas 30 personas de un tren después de que “un árbol cayera sobre la catenaria” e interrumpiera la circulación. Bombers ha informado de que todos los pasajeros fueron evacuados “ilesos” tras recibirse el aviso a través del 112 a las 12.14 horas, y posteriormente “acompañados hasta los vehículos que los han trasladado fuera de esa zona”, según un mensaje difundido en X y recogido por Europa Press.

También se ha registrado una incidencia a las 20.20 entre Tordera y Maçanet Massanes, cuando “una piedra caída sobre la vía ha provocado la salida de un eje” de un tren que realizaba el trayecto L’Hospitalet de Llobregat–Maçanet Massanes. En ese convoy viajaban diez personas, que fueron evacuadas “con ayuda externa” y trasladadas hasta su destino “sin que se registraran heridos”. Como consecuencia de esta incidencia, la circulación quedó interrumpida entre Tordera y Maçanet, con un servicio alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet.

Durante la noche del martes ya se había producido otro descarrilamiento en ese mismo ámbito, cuando un tren “ha impactado con una roca caída en la vía” entre Blanes y Maçanet Massanes, lo que provocó la pérdida de un eje, también sin heridos.