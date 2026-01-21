Última hora del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en directo: el maquinista de Iryo advirtió de "un enganchón" y pidió parar el tráfico 

Marlaska: "Será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado cuenta de los balances oficiales de víctimas mortales y desaparecidos que no ha variado en las últimas horas tras el hallazgo del fallecido número 41 en la tragedia. A mayores de los tres cuerpos que fueron avistados ayer por la tarde en uno de los vagones del Alvia al que todavía no se tiene acceso. En esa línea, ha dado novedades acerca de las hipótesis que se manejan como la causa del accidente y que apuntan a una rotura de la vía y en la que no ha descartado tampoco un problema en el propio tren, a pesar de que no llegaba a los 4 años y había sido revisado cuatro días antes. "Todas las hipótesis están abiertas", ha señalado, descartando completamente el sabotaje.



Concretamente, se ha referido a varias decisiones de la comisión de investigación, la CIAF, que está en "fase de recogida de información y recopilación de documentación y datos" para proceder a una siguiente fase en el que se analizarán en laboratorio todas las muestras recogidas. ​"La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo", ha explicado Marlaska, si bien se analizarán también todas las rodaduras de los otros trenes que circularon antes por ese tramo, tan solo unas horas antes, sin aviso de peligro alguno. Pero se irá más allá y se analizarán también los registros de circulación de los dos días anteriores a la tragedia.



​Por otro lado, el titular de Interior ha reiterado las palabras del presidente Pedro Sánchez y ha prometido que en cuanto conozcan las causas del accidente, estas serán comunicadas a la ciudadanía como la mayor celeridad posible y absoluta transparencia. No obstante, antes deberán contar con los resultados del informe técnico de la CIAF.