Última hora del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en directo: el maquinista de Iryo advirtió de "un enganchón" y pidió parar el tráfico
El choque de dos trenes de Iryo y Alvia en Adamuz (Córdoba) deja, por el momento, 42 muertos y 39 heridos hospitalizados, con 13 aún en la UCI. En Gelida (Girona), el descarrilamiento de un Rodalies deja un muerto, 4 heridos graves y 33 afectados.
- Marlaska descarta el sabotaje pero advierte de que "todas las hipótesis están abiertas": el coche 6 y las muestras de la vía y la rodadura, las claves de la investigación.
- La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a la rotura de la vía.
- Pablo, Ricardo, Pepi, Ana, Miriam, Samuel... las víctimas mortales del trágico accidente.
- El ministro Puente desvincula las inversiones en la red ferroviaria de la posible causa del accidente.
El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha atribuido el descarrilamiento del tren de Rodalies en Gelida a la caída de un muro de contención, causado por el paso de la borrasca Harry que afecta a Cataluña. Lo ha dicho este martes en una atención a los medios en una zona cercana al lugar del siniestro, en el que ha explicado que en total había 37 personas en el convoy "que han resultado afectadas de diferente consideración".
"Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el SEM, con Mossos y con el resto de operativos para retirar a todas las personas y seguir revisándolo todo", ha destacado Gallardo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, su preocupación por el accidente ferroviario en Gelida. "Esto es demasiado. Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), y deseo la recuperación de las personas heridas", ha expresado Feijóo en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'
El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización, se ha desplazado a Gelida, donde un tren de Rodalies ha descarrilado al caer un muro de contención."De camino a Gelida para acompañar a las consejeras Núria Parlon y Sílvia Paneque y los equipos de emergencia", ha escrito en la red social 'X'.
Adif "mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies" desde este martes por la noche ante los efectos que el temporal provocan en la infraestructura en Catalunya.
El servicio se restablecerá "una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos", informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.
El maquinista del tren Iryo siniestrado advirtió en una llamada al centro de mando de Atocha que había sufrido "un enganchón" a la altura de Adamuz (Córdoba), mientras que en una segunda comunicación avisó de que el tren había sufrido un descarrilamiento y que estaba invadiendo la vía contigua, por lo que pidió parar el tráfico en las vías "urgentemente".
El maquinista explica en una primera llamada al centro de mando de Atocha que tenía el tren "bloqueado" y que no se podía mover, además de añadir que debía "reconocer" la situación del tren. También se escucha cómo el trabajador de Atocha pide al maquinista que baje los pantógrafos, el mecanismo del tren que toma electricidad de la catenaria, y éste le responde: "Más abajo no pueden estar".
El alcalde de Gelida (Barcelona), Lluís Valls, ha asegurado que todos los efectivos están "trabajando al cien por cien" tras el descarrilamiento del tren del servicio de Rodalies. "No puedo dar una información más detallada porque evidentemente todo el mundo está trabajando al 100% y es difícil a veces encontrarse y poder detallar la situación", ha dicho el primer edil .
Valls ha dicho que la prioridad es atender a los heridos que, según fuentes conocedoras, ascienden a una quincena, mientras que el maquinista ha fallecido a consecuencia del impacto. Se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde los Bombers han activado 70 efectivos con 35 dotaciones, entre ellos miembros del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC).
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha pedido paralizar el servicio de Rodalies "hasta nuevo aviso" después de los dos descarrilamientos producidos este martes en Cataluña debido al temporal. Lo reclaman ante la "pasividad" de las autoridades y la "falta de garantías" de "seguridad" para viajeros y profesionales
Los servicios de emergencia confirman el fallecimiento del maquinista del tren de la línea R4 de Rodalies que se salió del raíl al sufrir el impacto de un muro de contención que le cayó encima. Hay al menos 20 heridos, aunque la cifra es muy provisional.
El Getafe y el Recreativo de Huelva han confirmado el fallecimiento de David Cordón, padre del futbolista del Getafe David Cordón Mancha, conocido como 'Davinchi', tras el accidente de Adamuz.
Doble accidente ferroviario este martes por la noche en Cataluña, con dos trenes de Rodalies que han sufrido un descarrilamiento. El más grave, un tren de la línea R4 que ha sufrido un accidente al caerle encima un muro de carga al paso por Gelida (Barcelona). Hay al menos 20 heridos.
El otro incidente ha tenido lugar cerca de Blanes (Girona), donde otro tren ha descarrilado, aunque sin causar heridos, según las autoridades locales.
Iberia ha añadido este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el lunes 2 de febrero, en concreto un vuelo diario adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga, con objeto de atender la demanda después del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba).
Asimismo, ha incorporado un vuelo extra de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29 y 31 de enero y el 1 de febrero, informa la aerolínea, que añade que también ha aumentado la capacidad de los aviones que operan esta ruta, que pasan a ser del modelo A321 en lugar del A320.
De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66 % frente a su oferta habitual.
Asimismo, la aerolínea ha anunciado que mantiene "como mínimo hasta el lunes 2 de febrero" la limitación del precio máximo en 99 euros por trayecto en clase turista, lo que supone una rebaja respecto al tope de 150 euros establecido ayer.
Además, ha activado una política de flexibilización para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid con el fin de conectar con vuelos de la compañía. Debido a los problemas en la línea ferroviaria, "quienes tengan dificultades para desplazarse con normalidad podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes", añade la aerolínea.
Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados.
Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.
El joven malagueño, de 30 años, cardiólogo del Hospital de la Paz en Madrid, se sumó a la trágica lista de fallecidos el martes, casi 48 horas después del accidente. Su hermana, sus amigos y compañeros le buscaron incansablemente usando principalmente las redes sociales.
Las autoridades que se encuentran trabajando en el levantamiento de los vagones del Alvia accidentado el domingo han encontrado un nuevo cadáver entre los restos. Ya son 42 los fallecidos.
Hasta el momento, según datos ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han practicado ya 38 autopsias a otros tantos cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba.
Los reyes han mostrado este martes a los familiares de los fallecidos y heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el "cariño" de todo un país conmocionado por la tragedia.
En declaraciones a los periodistas a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha concentrado el grueso de los heridos en el accidente del pasado domingo, Felipe VI ha manifestado que han querido visitar a los afectados para "apoyarles y darles cariño" desde "el máximo respeto" y con la "voluntad de transmitirles el cariño de todo el país".
"Ha sido un impacto muy, muy fuerte", ha sostenido el rey, y "no solo para los afectados", sino también "para Córdoba, para Andalucía, para Huelva y en todos lados", por lo que ha mostrado su "cariño" y "solidaridad" con todos ellos
Renfe ha asegurado este martes que el plan alternativo de transporte operativo desde hoy para conectar Madrid y Andalucía con tren y que cuenta con un tramo en Córdoba en autobús se ha ejecutado con normalidad en las primeras horas del servicio.
Este plan permite operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por Adamuz (Córdoba), el lugar del accidente ferroviario de este domingo.
Esta operativa permite cuatro frecuencias diarias desde Sevilla hacia Madrid (y las mismas en sentido contrario) y tres viajes desde Málaga hacia Madrid. No obstante, Renfe ha pedido que utilicen este servicio solamente quienes deban desplazarse "por motivos estrictamente necesarios".
Los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 41 personas, ya han sido recuperados por los equipos de rescate que actúan en la zona, todo ello en la mañana de este martes.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo, todo ello después de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hubiera confirmado hoy mismo que había aún tres cadáveres en el interior del Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, pendientes de la extracción con el uso de maquinaria pesada.
Según el balance del Ejecutivo, tras el accidente se han localizado 41 cadáveres, incluyendo estos tres últimos cuerpos del Alvia, pero sólo se ha completado la identificación de una cuarta parte y se mantienen 43 denuncias por desapariciones.
La hermana de uno de los camareros del tren Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) que se encuentra desaparecido, María del Mar Falón, ha asegurado que su hermano y otros compañeros habían manifestado en distintas ocasiones su preocupación por el estado de las vías y por la forma en la que circulaban los trenes. "Mi hermano llegaba y decía: 'Cómo botaba hoy el tren, he pasado hasta miedo. Nos hemos agarrado en destino'", ha relatado.
La Asociación Liberum ha presentado una denuncia en el Juzgado de Montoro (Córdoba) que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz, a la vez que Manos Limpias se ha personado en la presente causa en el ejercicio de la acción popular, "a los efectos de determinarse las posibles responsabilidades penales derivadas". Y también Iustitia Europa, otro de los participantes en causas que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su esposa, ha anunciado que ha formalizado este martes en el citado juzgado su personación como acusación popular.
Según TVE, hace escasos minutos que una de las grúas enviadas al punto del siniestro en Adamuz ha podido comenzar a trabajar de forma correcto en apoyo a la otra maquinaria que ya estaba en funcionamiento. Estas herramientas son clave para poder despejar el área y así conseguir el espacio necesario para poder acceder a los vagones del Alvia que se precipitaron por un talud tras recibir el impacto del tren Iryo. El personal al cargo del manejo de dicha maquinaria pesada son expertos militares e integrantes de la Guardia Civil.
En estos momentos, la clave pasa por el acondicionamiento del terreno, que permita al resto maquinaria pesada actuar con total seguridad. A lo largo de la jornada, se espera que puedan voltearse y retirarse los vagones del Iryo siniestrado, facilitando el resto del dispositivo en la 'zona cero' de la tragedia.
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha realizado las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre el pasado lunes y este martes, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más.
Los médicos forenses han realizado hasta las dos de la tarde de este martes un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A todos se les ha practicado la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota.
La Fundación de Seguridad Aerea (FaSA), el colectivo de víctimas del accidente de avión de Spanair de 2008, han expresado su pesar por las víctimas y familiares del accidente de Adamuz (Córdoba) de este domingo, y han exigido que se cumpla con la Ley, constituyendo una Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes en los Modos de Transportes.
A través de un comunicado, se han solidarizado con el dolor "indescriptible" de "las victimas fallecidas y sus familias" y han trasladado sus deseos de una pronta recuperación. Dicho esto, mantienen que el dolor no se aliviará hasta "conocer la verdad de lo que ha ocurrido". Por ello, han señalado que solo a través de investigaciones transparentes, profesionales y rigurosas, "el sistema volverá a ser seguro".
La ultraderecha española continúa empleando la tragedia ferroviaria como un arma política arrojadiza contra el Gobierno central. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha expresado este martes, durante una visita a Zaragoza, que su partido respeta el luto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), pero ha rechazado "la imposición del silencio que pretende el PSOE".
Ha lamentado que el PSOE "marca la agenda, impone el silencio" y ha reprochado al PP que "hace seguidismo del PSOE", lo que "no es nada nuevo, es a lo que nos tiene acostumbrados el PP", frente a lo cual Vox entiende que "hay que seguir trabajando y exigir comparecencias, que es lo que quieren los españoles", añadiendo que "el resto de formaciones políticas que haga lo que considere".
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está impulsando, a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, una nueva regulación de los precios dinámicos que utilizan algunas empresas para fijar sus tarifas, con el fin de impedir que se produzcan incrementos de precios en situaciones de emergencia o catástrofe.
La medida parte de las denuncias de consumidores tras el accidente del pasado domingo de tren en Adamuz (Córdoba), especialmente por el encarecimiento de los transportes alternativos al ferrocarril tras la suspensión del tráfico ferroviario, según ha informado este martes el Departamento liderado por Pablo Bustinduy.
El titular de Interior también ha explicado cuál es la situación sobre el terreno respecto a los dos vagones del tren Alvia que recibió el impacto del descarrilamiento del Iryo y cuyos dos primeros vagones acabaron precipitándose por un talud. Grande-Marlaska ha detallado que en estos momentos se está realizando la inspección ocular de los coches del 1 al 6 del Iryo descarrilado, al terminar las del 7 y 8. En referencia al Alvia, donde no se descarta que haya más cadáveres, el ministro ha explicado que se está "limpiando la zona para permitir el acceso de la maquinaria pesada, con el objetivo de poder extraer primero del talud donde se encuentran, el 1 y el 2 del Alvia, y extraer los tres cadáveres que están localizados".
"Veremos cuál es el resultado de ese operativa, si se encuentran más cadáveres, esperemos que no", ha continuado a renglón seguido Grande-Marlaska, sobre los planes inmediatos de los trabajos respecto al Alvia siniestrado, que incluirán las tareas de inspección ocular en el resto del tren. El ministro ha señalado que "se está trabajando sin descanso", pero con "el rigor" necesarios para "concluir la investigación de una forma integral".
Aludiendo a voces de afectados por otros accidentes como el ocurrido en 2013 en la curva de A Grandeira (Angrois, Santiago de Compostela), el ministro Grande-Marlaska ha sido preguntado por la imparcialidad de la CIAF, la comisión técnica encargada de investigar lo sucedido en Adamuz. Cuestionado por la composición de dicho organismo independiente que incluye a exmiembros de Renfe, pero también de la propia gestora de la red, Adif. Esta había sido una cuestión clave en la serie de reclamaciones por una comisión técnica de investigación independiente -en el ámbito de la Unión Europea- por lo ocurrido en Galicia hace más de una década.
"Evidentemente, no hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la CIAF, porque así su propia normativa lo ha establecido y lo dispone, y también el funcionamiento de ella. Desde 2007, la CIAF lleva analizando y realizando los expedientes de 270 siniestros y, en ese sentido, nunca ha habido ninguna duda al respecto de la profesionalidad y del carácter técnico, y de la finalidad que no es otra que la determinación de la causa para evitar y dar consideración a las partes afectadas para que en el futuro actúen de conformidad y evitar cualquier siniestro.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado cuenta de los balances oficiales de víctimas mortales y desaparecidos que no ha variado en las últimas horas tras el hallazgo del fallecido número 41 en la tragedia. A mayores de los tres cuerpos que fueron avistados ayer por la tarde en uno de los vagones del Alvia al que todavía no se tiene acceso. En esa línea, ha dado novedades acerca de las hipótesis que se manejan como la causa del accidente y que apuntan a una rotura de la vía y en la que no ha descartado tampoco un problema en el propio tren, a pesar de que no llegaba a los 4 años y había sido revisado cuatro días antes. "Todas las hipótesis están abiertas", ha señalado, descartando completamente el sabotaje.
Concretamente, se ha referido a varias decisiones de la comisión de investigación, la CIAF, que está en "fase de recogida de información y recopilación de documentación y datos" para proceder a una siguiente fase en el que se analizarán en laboratorio todas las muestras recogidas. "La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo", ha explicado Marlaska, si bien se analizarán también todas las rodaduras de los otros trenes que circularon antes por ese tramo, tan solo unas horas antes, sin aviso de peligro alguno. Pero se irá más allá y se analizarán también los registros de circulación de los dos días anteriores a la tragedia.
Por otro lado, el titular de Interior ha reiterado las palabras del presidente Pedro Sánchez y ha prometido que en cuanto conozcan las causas del accidente, estas serán comunicadas a la ciudadanía como la mayor celeridad posible y absoluta transparencia. No obstante, antes deberán contar con los resultados del informe técnico de la CIAF.
La rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros ha estado marcada por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha agradecido a todos los ciudadanos que no dudaron en prestar ayuda tras el descarrilamiento del domingo, así como a los distintos cuerpos de seguridad y equipos de emergencia que trabajan en el lugar. Saiz ha señalado que desde el Gobierno y las otras administraciones "trabajamos con cuatro principios básicos". Estos son "empatía", "coordinación", "eficacia fruto de la coordinación" y "con transparencia" al informar en tiempo real de todos los datos que se van recabando.
El rey Felipe VI y la reina Letizia acaban de llegar a la 'zona cero' del accidente ferroviario en Adamuz, tras haber anunciado ayer que se desplazarían hasta Córdoba después del entierro de Irene de Grecia en la capital helena. Los monarcas visitarán el punto del siniestro cerca de las 12.30 horas tras haber pasado por el puesto de mando avanzado para conocer los pormenores de los trabajos del dispositivo de emergencias. Felipe VI y Letizia también están siendo acompañados de distintas personalidades y autoridades como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Oscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Los profesionales del instituto armado han completado la inspección ocular y toma de fotografías de los vagones 7 y 8 del tren Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba). Se trata de una paso previo y necesario para poder avanzar en la retirada de los restos del siniestro y, por otro lado, facilitar el acceso de los equipos de rescate y emergencia en busca de más cadáveres que estén ocultos por los escombros. Dichos vagones retirados también serán sometidos a una revisión por parte de los técnicos especializados del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Con todo, se espera que pasen horas hasta que puedan ser retirados por completo. Cabe destacar que, esta mañana, el hallazgo de un cadáver al mover el primer vagón del Iryo ha provocado que se suspendiesen las tareas de levantamiento de los restos del tren, para poder retirar los restos mortales de la que es la víctima mortal número 41, de momento.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha recogido este lunes un total de 2.990 bolsas de sangre donada en toda la comunidad autónoma, una cantidad que triplica las entre 800 y 900 que se recogen en una sola jornada de forma habitual. Fuentes del SAS han indicado que las reservas de sangre están garantizadas y que la idea ahora es seguir recibiendo donaciones de forma escalonada, tras los llamamientos del pasado domingo para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.
Cabe destacar que si bien la recogida se realiza en distintos puntos del territorio andaluz, los centros de transfusión de Andalucía trabajan en red con dos núcleos de producción: Granada y Sevilla. Granada analiza, procesa y distribuye la sangre y hemoderivados de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, y el centro de Sevilla las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Desde el día del accidente se ha enviado sangre para los heridos de Adamuz desde los dos centros.
El grupo de Sumar en el Congreso ha pedido a las empresas de transporte de viajeros que mantengan precios "estables" y "razonables" durante la afectación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y que no aprovechen esa coyuntura "urgente" y "dolorosa" para ganar dinero. "En contextos como este se mide la altura moral y la responsabilidad social de aquellas empresas que operan servicios esenciales, especialmente cuando la ciudadanía se ve obligada a depender de ellos", señala Sumar en un escrito dirigido a las direcciones de las empresas proveedoras de transporte de viajeros.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado este martes que la Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba), y luego ya lo harán los técnicos. En declaraciones en 'Onda Cero', Puente ha dicho que el coche 6 del Iryo "todavía no ha sido examinado por los científicos y que "está por orden de la Guardia Civil sometido a investigación".
Por ello, una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías ese coche, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno: "No podemos sacarlo del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías y tomado muestras de restos".
El ministro de Transportes también ha matizado esas grandes inversiones, apuntando a que "se han ido equilibrando las cifras". Óscar Puente se ha referido en una entrevista en RNE a que "se ha invertido menos en alta velocidad porque también es verdad que la red se va concluyendo, y un poco más en tren convencional". Con todo, mantiene que es necesario hablar sobre las necesidades de financiación de la red, pero, a su juicio, descartando que exista una relación entre lo acontecido en Adamuz y los altos o bajos niveles de inversión.
"Podemos debatir sobre el sistema ferroviario español, su calidad, yo lo he hecho en multitud de ocasiones y estoy también absolutamente convencido de que se puede defender el sistema ferroviario español como uno de los mejores del mundo, pero yo creo que relacionar las inversiones con este caso no es acertado. Aquí no ha habido un problema de inversión. No hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente", ha expuesto el ministro.
El titular de la cartera de Transportes también ha echado la vista atrás a la hora de analizar las inversiones realizadas en la red ferroviaria española. Al igual que ha hablado de estas, también se ha referido a las "desinversiones" que asegura el PSOE nunca ha realizado, pero con una puntualización instantánea. La de comprender el contexto económico en el que se redujeron esas partidas económicas para el tren español.
"Hemos tenido unos años muy malos y no voy a decir con qué gobierno coincidieron, pero es que es así y tampoco les voy a echar a ellos toda la culpa, porque es evidente que tuvimos años posteriores a la crisis inmobiliaria muy malos en los que la inversión descendió muchísimo y en el ámbito ferroviario. Pero en estos últimos ocho años de Gobierno se ha invertido mucho", ha explicado Puente en una entrevista en RNE.
El titular de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado este martes sobre las especulaciones que han surgido en torno a que las posibles causas del accidente ferroviario de Adamuz estén vinculadas con los últimos años de importantes inversiones en la red ferroviaria española. El ministro descarta que estén relacionadas, según ha indicado en las ondas de RNE, si bien ha sido claro al que señalar que cabe debate sobre lo que se invierte en este ámbito.
"Entiendo que la sociedad quiere respuestas y especula, y se vincula inversión con el accidente. Podemos discutir sobre las necesidades de inversión que tiene nuestra red, sobre lo que se invierte en mantenimiento, si es mucho, si es poco, si es lo adecuado o no. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso", ha esgrimido Puente, poniendo el foco en lo sucedido en la línea andaluza. El ministro de Transportes ha expuesto que la inversión en dicha infraestructura se hizo sostenida en el tiempo, en el último lustro: "Se empezó a invertir en el 2021 y las inversiones concluyeron el año pasado".
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de un quinto vecino de la localidad que viajaba en el Alvia implicado en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo. Se trata de Rafael Millán Albert, de unos 50 años, fallecimiento que se suma al de los cuatro miembros -padre, madre, hijo y sobrino- de la familia Zamorano Álvarez, natural de la localidad y residente en Aljaraque (Huelva).
A este último grupo familiar pertenece también una niña de seis años, la única superviviente que resultó prácticamente ilesa ya que solo ha recibido tres puntos de sutura en la cabeza; hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por un agente de la Guardia Civil.
Los trabajos en la zona en la que descarrilaron dos trenes en Adamuz (Córdoba) se han centrado durante la madrugada en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo, y dos grúas más se han incorporado a las tareas para levantar los vagones. Durante la noche y la madrugada se ha trabajado en apuntalar los vagones del tren Iryo y la maquinaria pesada ha realizado labores de compactación del terreno, ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Junta.
Novedades en la situación de las personas que resultaron heridas en el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 39 personas afectadas en el siniestro permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 35 adultos y cuatro niños, mientras 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.
En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos al haber pasado el menor que estaba desde ayer en la unidad de cuidados críticos: cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En planta están 26 heridos: ocho en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y uno más en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el Reina Sofía.
Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada han realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo. Prosigue también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde en la próxima hora está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.
Una empresa de autobuses iniciará este miércoles una ruta nocturna desde Málaga a Madrid para "paliar la cancelación del tráfico ferroviario entre ambas capitales", dados los "problemas de movilidad" existentes por la ausencia de plazas libres en otros medios de transporte a raíz del accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba). La compañía malagueña Autocares Valle Niza ha informado este martes en un comunicado de que el servicio saldrá a las 22:00 horas desde la subestación la Avenida Manuel Agustín Heredia de Málaga, punto de conexión habitual con diversos municipios de la provincia.
El cuerpo que ha sido localizado esta mañana elevando el balance de víctimas mortales a 41 fue hallado al mover uno de los vagones del tren Iryo descarrilado, según comunicaron fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Las autoridades han elevado el balance de víctimas mortales en el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Son, al menos, 41 los muertos confirmados.
César Franco, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, habló sobre el trágico accidente ferroviario en Aldamuz y consideró que el descarrilamiento de un tren Iroy es un caso "especialmente complejo". En unas declaraciones a Europa Press, Franco profundizó más sobre sus palabras: "Es descarrilamiento más invasión de vía más colisión, lo que incrementa enormemente la severidad".
Por eso, y desde el punto de vista técnico, el presidente ha asegurado que se tendrán que analizar, de forma prioritaria, dos grandes hipótesis: la infraestructura y el material rodante, aunque ha querido evitar especulaciones hasta que no haya un informe técnico oficial.
El diario El Mundo ha entrevistado a Julio Rodríguez, un chico de 16 años de Adamuz, que volvía de pesca el domingo, con su madre y un amigo, cuando se cruzaron con un coche de policía. Lo siguieron, sin saber a dónde. Y acabaron siendo los primeros en llegar al rescate, a la carrera por un terraplén. Abrieron un canal de dos kilómetros que fue esencial para asistir a los primeros afectados. "Vi cosas que no son bonitas, pero me vale más que haya gente viva", explica.
"El adolescente Julio rescató gente entre cadávares, dejó su abrigo, sus zapatos, cargó heridos en volandas con su amigo y anotó teléfonos de familiares . 'Cuando llegó la policía', recuerda, 'en lugar de echarnos nos dieron las gracias'. Se quedaron allí hasta el final".
El comité general de empresa de Renfe ha hecho un llamamiento a todo el personal de la compañía para guardar cinco minutos de silencio este martes, 20 de enero, a las 12.00 horas, en todos los centros de trabajo.
La representación sindical de la empresa ha manifestado en un comunicado su "más profundo pesar" por el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo, 18 de enero, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de Adamuz (Córdoba).
"Ante estas trágicas circunstancias, hacemos un llamamiento a todo el personal del grupo para guardar cinco minutos de silencio en cada centro de trabajo, como muestra de respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y seres queridos, en estos momentos tan difíciles para toda la comunidad ferroviaria de la que somos parte", ha señalado.
Huelva está siendo especialmente golpeada por el accidente de Adamuz. Y el dolor ha llegado también al cantante Manuel Carrasco, de Isla Cristina. Según ha publicado en redes sociales, conocía a Pepi y a Ana, la madre y la hija de la localidad fallecidas en el accidente. "Que pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente. Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía", ha escrito. "Gracias a toda la gente que está ayudando y mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate. Mi cariño para todas las familias que están sufriendo", añade.
Francisco Carmona, director técnico y oficial jefe del Servicio de Diputación de Bomberos de Córdoba, que participa en el rescate tras el accidente de los trenes en Adamuz, explicó anoche en Hora 25, de la Cadena SER, cómo fueron las primeras horas, cómo se desarrollan las labores de rescate y las previsiones que se tienen a partir de este martes.
El bombero ha confirmado que trabajan en los vagones a los que tienen acceso, en el que todavía quedan tres cuerpos que no han podido sacar porque "la situación era insegura para los grupos intervinientes". "Mañana vamos a empezar a levantar vagones y a ir desguazándolos con mucho mimo para poder llegar a los cuerpos que están atrapados. Cuando levantemos los vagones no sabemos si puede haber algo debajo", ha explicado.
El Real Decreto 627/2014 reconoce el derecho a información, indemnizaciones, protección de la intimidad, y al transporte, alojamiento y manutención a los afectados por un siniestro de tren. Lo explica nuestra compañera Mila Fernández.
Dos días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron el domingo al menos 40 personas, los servicios de rescate y emergencias han seguido trabajando durante toda la noche en el lugar del siniestro, tanto para rescatar a víctimas que puedan seguir en los vagones más destrozados, sobre todo los dos primeros del Alvia Madrid-Huelva, y para dilucidar las causas del descarrilamiento del Iryo Málaga-Madrid.
Esta mañana, se espera que se incorpore maquinaria pesada a los trabajos. Mientras, siguen las tareas de identificación de los fallecidos, hay 43 denuncias por desaparición, aunque algunas pueden ser por las mismas personas. Además, sigue habiendo 39 personas ingresadas en hospitales, 13 en UCI.
Mientras, se examinan con lupa las vías en busca de la causa de la tragedia. Por el momento, sin descartar ninguna hipótesis, se apunta a una rotura de la vía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que la alta velocidad a Andalucía se reabrirá probablemente el próximo 2 de febrero. Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo, que puedes consultar aquí.
Los reyes visitan este martes en Adamuz (Córdoba) la zona en donde se produjo el accidente ferroviario en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas, y estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Fuentes de la Casa Real adelantaron a EFE en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.
Felipe VI indicó que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche. Según la Agenda del Gobierno, a las 12:00 horas la vicepresidenta primera del Gobierno acompañará a los reyes en Adamuz, en donde prosiguen las labores de búsqueda de víctimas y limpieza de los restos de los trenes siniestrados.
Natalia Saldaña lleva desde la noche del domingo buscando a su hermano, Jesús, que es médico en el Hospital de La Paz (Madrid). "Hemos peregrinado por todos los hospitales de Córdoba y no aparece ingresado nadie con su nombre", ha explicado en Hora 25, de la Cadena SER. "Soy médico y toda mi red de compañeros estamos buscándolo intensivamente por si hubiera algún paciente de sus características sin identificar", ha añadido. Natalia ha relatado que, cuando se enteraron de la noticia, llamaron al teléfono de Jesús y quien contestó fue otra pasajera. La mujer estuvo en contacto con la familia tratando de encontrar al desaparecido, pero no tuvo éxito. Finalmente, la familia ha podido recuperar el móvil, entregado a la Guardia Civil. "No sabemos nada, tenemos su móvil, pero no lo tenemos a él", ha expresado. "La esperanza es lo último que se pierde, pero pasan las horas sin noticias suyas", ha destacado en una entrevista con Aimar Bretos.
Los equipos técnicos de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones de ese Alvia siniestrado. Hasta ahora, el siniestro se ha saldado con 40 víctimas mortales, mientras otras 39 personas siguen hospitalizadas. Un análisis de nuestro compañero Jorge Álvarez.
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, espera que a lo largo de esta noche o en la mañana del martes las grúas encargadas de levantar los vagones del tren Alvia siniestrado puedan estar desplegadas.
En declaraciones a TVE, el ministro dijo que espera que las grúas puedan estar desplegadas y que sean capaces "de levantar el material rodante que todavía queda en ese en esa pequeña vaguada".
Estas grúas de unas 300 toneladas están siendo instaladas por los equipos técnicos de rescate, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Fidel Sáez, que ha perdido a su madre en el accidente del Alvia en Adamuz (Córdoba), un tren en el que también viajaban sus dos hijos, su hermano y un sobrino que siguen hospitalizados, ha hecho esta noche un llamamiento a "decir más te quiero" a la familia, porque "la vida en cualquier momento se va".
Fidel ha relatado los duros momentos vividos hasta localizar a sus familiares, que regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido este fin de semana para ver el musical 'El Rey León'. "Los cinco iban en el primer vagón. Estoy aquí para contar la historia, el dolor que se tiene y trasladar al pueblo que hay que decir mas te quiero, que a la familia hay que darle cariño, no hay que enfadarse por cosas pequeñas porque la vida en cualquier momento se va", ha relatado emocionado.
Tras ver a su hermano en el hospital, donde permanece estable y que llegó a estar una hora y media entre amasijos de hierro donde vio a personas fallecidas hasta ser rescatado, este le ha pedido que contara la historia de su madre: "Ha sido buena, entregada a su familia, que era el motor de su vida. Ha dejado una huella muy grande en nosotros".
El número de personas que permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha bajado en las últimas horas de 41 a 39, 13 de las cuales, entre ellas un menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ha sumado una más.
De los 35 de ellos adultos y 4 niños ingresados, 13 adultos 13 están en UCI: 5 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 3 en Quirón Salud, 2 en Cruz Roja y 3 Hospital San Juan de Dios, uno más que en el balance anterior.
En planta siguen 22 heridos, la mayoría en Reina Sofía (8) y Quirón Salud (6) y San Juan de Dios (6), mientras que todos los niños ingresados (4) están en el primero de esos hospitales cordobeses, 1 en UCI y 3 en planta. De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.
Asistencias del SUMMA 112 han recibido sobre las 20:40 horas de este lunes en la estación de Atocha de Madrid a un grupo de nueve pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), dos de los cuales han sido traslados con heridas de carácter leve al Hospital de Torrejón.
Los equipos técnicos y de rescate desplazados a Adamuz pretenden continuar durante esta noche con sus trabajos. Está previsto que se instale una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya avanzó esta tarde en declaraciones a los periodistas que estas tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar en la zona, donde se hace necesario contar con maquinaria pesada.
Imágenes de la Guardia Civil muestran algún punto de la vía férrea roto, pero el ministro de Transportes ha pedido prudencia y esperar al resultado de la investigación. De momento, Óscar Puente no quiere adelantar conclusiones y reclama saber primero si esas roturas son la causa del accidente o la consecuencia del mismo.
El ministro de Transportes espera que esa labor con maquinaria pesada pueda realizarse entre la noche de este lunes y la primera hora de la mañana del martes.
Los equipos desplazados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba han realizado ya 23 autopsias, pero dado el estado de algunos cuerpos, esperan proceder a sus identificaciones a partir de las huellas dactilares. De momento son pocas las identidades de las víctimas conocidas.
El presidente de la Junta de Andalucía, en declaraciones a la SER desde Adamuz, ha mostrado esperanza que no haya, por el momento, más víctimas mortales. "Hay algún dato para la esperanza y es que el número de denuncias de desaparecidos está en 40 y, ahora mismo, tenemos 40 fallecidos”, ha señalado.
Aunque asegura que "no sabemos lo que puede pasar, pero quizás no hay ninguna víctima más. Tenemos que esperar a que se levanten los vagones". "Por ahora las cosas van razonablemente bien. En casos como este muchos heridos fallecen en las primeras 24 horas. Tenemos que decir que afortunadamente no ha sido así se ha dado de alta a 7 personas y tenemos ingresadas a 41", ha agregado.
Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes y que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.
El operativo se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea y la compañía ha explicado en un comunicado que ya trabaja para poner a la venta los billetes, aunque pide que se acojan a este plan quienes deban desplazarse "por motivos estrictamente necesarios".
La operadora detalla que el trayecto por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba incrementará los tiempos de viaje, aunque ello permitirá salidas desde Madrid-Puerta de Atocha a las 7 h, las 11 h, las 15 h y las 19 h hacia Sevilla, y a las 9 h, las 13 h y las 17 h con destino Málaga.
Desde Sevilla saldrán trenes a las 6.03 h, a las 9.55 h, a las 14.01 horas y a las 18.03 h, mientras que desde Málaga efectuarán su salida a las 7.55 h, las 11.55 h y las 15.55 horas, por todos los días que esté suspendido el tramo de Adamuz (Córdoba).
El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de dos vecinas del municipio, madre e hija, que viajaban en el Alvia implicado en el accidente ferroviario ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba) y se encontraban desaparecidas.
La noticia, según ha indicado el Consistorio en un comunicado difundido a través de redes sociales, ha sido confirmada al Ayuntamiento directamente por familiares de ambas víctimas. "El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo de Isla Cristina, quiere trasladar su más sentido pésame y apoyo a familiares, allegados y amigos", ha precisado.
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido los cuerpos de 37 personas fallecidas en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) y los forenses han realizado 23 autopsias, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apuntado en una entrevista en La Sexta, recogida por el diario El País, que la línea de Madrid-Andalucía se reabrirá probablemente el próximo 2 de febrero. Además, ha confirmado que "la Comisión de Investigación de Accidentes nos dice que están recopilando datos".
"Si el Alvia hubiera pasado veinte segundos antes o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos", ha asegurado el ministro en su entrevista. Al respecto, ha añadido que se han dado algunas "circunstancias tremendamente desafortunadas" y que "es muy difícil, incluso con un descarrilamiento, que se produzca un evento con estas terribles circunstancias".
Los equipos técnicos y de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado, aunque las tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar, tal y como ha informado el presidente andaluz previamente.
Además, ha explicado a los periodistas que los equipos han localizado y rescatado los cuerpos a los que podían acceder, pero hay "zonas opacas", a las que solo se va a poder acceder con maquinaria pesada como esta grúa, que es un método planteado por Adif. Uno de los vagones está especialmente deteriorado, lo que complica las tareas, ha detallado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que Adif y Renfe pronto aportarán unos "primeros indicios" de las causas del accidente ferroviario de Adamuz porque, según ha recalcado desde la zona del siniestro, "le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado".
El jefe de la oposición ha elogiado la labor de los equipos de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y todos los que están trabajando en el lugar del accidente y ha asegurado que ha quedado acreditado que "cuando tiene un gran problema, España se une" y es "un gran país".
Feijóo ha revelado, a preguntas de los informadores, que no ha recibido información oficial del Gobierno sobre el accidente ni como dirigente de su partido ni como jefe de la oposición y ha apuntado que todos los datos que le han llegado proceden de la Junta de Andalucía o de los medios de comunicación.
El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado esta tarde que han comenzado a llevarse a cabo nuevos métodos para inspeccionar los vagones 1 y 2 del Alvia accidentado.
"Ya hay una gran grúa que está en la zona, todo indica que va a ser lento, habrá que retirar mucho material para poder levantar esos vagones del Alvia, donde podrían encontrarse ciudadanos fallecidos. Hay todavía unas zonas que son opacas tras el chequeo de los bomberos, más allá no se puede seguir si no es con maquinaria pesada", ha declarado en presidente andaluz en Adamuz.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia.
En declaraciones al programa Malas Lenguas de La 2, el ministro ha afirmado que el accidente en Adamuz (Córdoba) ha "destrozado parte de la infraestructura", aunque ha señalado que, por el momento, los investigadores siguen "recopilando datos y la tesis es una especulación más, como otras".
Puente ha hecho estas declaraciones preguntadas por una información de El Mundo, que sostiene que el accidente se pudo haber originado por un fallo en la soldadura de la vía en la que descarriló el tren Iryo siniestrado. "Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación", ha recalcado Puente, que ha destacado que hay "infinidad de incidencias" en el servicio, que se publican con el objetivo de "evitar" que haya ninguna incidencia grave.
Renfe no participará en la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se celebrará esta semana como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario. La operadora "no realizará actos ni suscribirá acuerdos comerciales durante la celebración de la feria", por lo que ha optado por cerrar su stand en el recinto ferial, tal como ha explicado en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
La compañía ferroviaria ha anunciado que en el stand proyectará un mensaje de disculpas por su ausencia en Fitur y añade que en estos momentos "la prioridad es atender a los afectados". El número en el que los familiares pueden adquirir información y atención: 900 10 10 20
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa.
En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo, miembros de la familia Zamorano Álvarez. El alcalde de la localidad se desplaza a Córdoba para acompañar a los familiares.
La Junta de Andalucía ha movilizado forenses de seis provincias que desarrollarán diversas tareas, entre ellas, el levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias, tras el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba).
A los 16 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba movilizados en la noche del domingo se han unido tres profesionales más provenientes de Granada, dos de Jaén, dos de Sevilla y tres de la provincia de Málaga, además de la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal andaluces, médico forense en Huelva, según ha informado la Junta de Andalucía. El equipo está conformado por un total de 27 médicos forenses, además del dispositivo integrado por psicólogos que atiende a los afectados.
Los usuarios de servicios ferroviarios afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Málaga y Madrid tras el grave accidente en Amaduz (Córdoba) entre dos trenes ocurrido este domingo, que ha causado numerosos fallecidos y heridos, podrán solicitar el reembolso de sus billetes o una compensación económica así como indemnizaciones, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
El organismo ha recordado que los billetes de tren deben ser reembolsados por retrasos y cancelaciones además de que los usuarios pueden acceder a una indemnización adicional si concurren causas de riesgo inherente a la explotación, como fallos mecánicos o errores humanos. De este modo, recomienda consultar con la empresa o convenio los procedimientos en caso de retrasos o ausencias por causas de fuerza mayor y guardar los justificantes que puedan ser requeridos para acreditarlos.
El portavoz del Sindicato de Circulación Ferroviario ha añadido que la zona no presentaba ninguna peculiaridad. Joan Rodríguez ha explicado que se trata de un trazado "normal", en línea recta y recientemente renovado, cuya única particularidad es la presencia de una aguja, el elemento técnico que permite el cambio de vía de los trenes.
El responsable de comunicación del Sindicato de Circulación Ferroviario, Joan Rodríguez, cree que es "muy pronto" para conocer las causas del accidente, pero ha puesto el foco en los trabajos de investigación que ya está desarrollando la comisión técnica sobre el terreno.
Estas labores buscan analizar tanto la infraestructura (carriles y traviesas) como las unidades involucradas. De dichos trabajos, el responsable de comunicación cree que serán clave los detalles que se obtengan en la parte de la rodadura de ambas unidades, que "ayudarán a descifrar cuál ha sido la causa".
La compañía ha anunciado el refuerzo, al menos hasta el viernes, de la media distancia Madrid-Sevilla pasando por Extremadura. Así, Renfe operará un nuevo tren martes y jueves desde la estación de Atocha hasta Sevilla Santa Justa que saldrá a las 10:55, mientras que miércoles y viernes saldrá a las 11:50 desde Santa Justa hacia Atocha.
"Mientras la Comisión no se pronuncie, no nos debemos pronunciar, y además no tengo criterio para hacerlo", ha querido remarcar el presidente de la operadora italiana de alta velocidad, Carlos Bertomeu. Lo ha hecho recalcando que el ferroviario es un "sector absolutamente regulado".
Pese a su prudencia a la espera de más datos, sí ha dejado entrever el carácter "inusual" del siniestro ya que "no ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta", y se produjo a "una velocidad moderada para la que tiene el tren".
La Conferencia Episcopal Española ha expresado sus "condolencias" a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), al tiempo que ha deseado "la pronta recuperación de los heridos" y ha expresado que se une al "dolor" de las comunidades afectadas.
La cúpula de la Iglesia española asegura sumarse "al dolor de las comunidades afectadas y de toda la sociedad" y pide "oración por todas las víctimas en las celebraciones de la comunidad cristiana". "El Señor de la vida y de la paz conceda a las víctimas el don de la Vida y a sus familias esperanza y paz. A la Virgen dolorosa, cercana a todas las angustias, encomendamos a tantas personas que sufren", concluye el texto de la CEE.
Sánchez también ha hecho una petición a la ciudadanía para que solo se fíe de la información de organismos oficiales, ante la serie de bulos y desinformación que están registrándose desde ayer. "Atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de medio de comunicación contrastados", ha reclamado el mandatario, recordando que "desgraciadamente en otras tragedias también lo hemos vivido, los bulos, la desinformación también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre".
El presidente del Gobierno también ha indicado que la gran pregunta en estos momentos es saber qué ha ocurrido, pero habrá que esperar al trabajo y pesquisas de los técnicos y del personal competente para averiguar la causa de la tragedia. En esa línea, ha anunciado la declaración de tres días de luto oficial que abarcará hasta la medianoche de este jueves y ha hecho una promesa a los afectados: "Puedo garantizar a las víctimas y sus familiares que vamos a estar protegiéndolas y asistiéndoles".
Así, Sánchez se ha comprometido a la realización de una investigación profunda sobre lo acontecido en ese tramo ferroviario. "Vamos a dar con la verdad", ha asegurado en la rueda de prensa, acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, pero también de su homólogo en Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El mandatario español ha remitido "todo el abrazo de la sociedad española" a los afectados por la tragedia ferroviaria en Adamuz. Pedro Sánchez ha indicado que "nuestro pensamiento está dirigido a las víctimas y familiares", al tiempo que ha señalado que "el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido", en una clara referencia a esos primeros momentos de coordinación. "[Hay que] reconocer su entrega, su profesionalidad y su humanidad", ha señalado el mandatario español sobre los integrantes del dispositivo.
Comienza la comparecencia de las autoridades desde el puesto de mando avanzado tras el accidente de Adamuz (Córdoba). El primero en intervenir ha sido el alcalde de esta localidad andaluza, el socialista Rafael Ángel Moreno, quien ha roto una lanzar por el trabajo realizado, en primera instancia, por los medios locales y vecinos que no dudaron en sumarse a la atención a los afectados, y, posteriormente, al resto de integrantes del equipo de emergencias y las fuerzas de seguridad del Estado. El regidor ha destacado que se ha tratado de "una magnífica coordinación" entre todas las administraciones y que está orgulloso de "mis vecinos".
El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha comparecido desde Adamuz (Córdoba) donde ha reiterado algunos de los datos que se han venido ofreciendo desde la compañía, con mayoría de participación del Estado italiano, sobre la catástrofe ferroviaria. Visiblemente afectado, Bertomeu ha precisado que el tren no tenía ni cuatro años de vida y que se ponen a disposición para colaborar y dar toda la información a la comisión de investigación y autoridades. Bertomeu ha incidido en que "un descarrilamiento es un accidente extraño". También ha enumerado varias de las acciones de la compañía, como la puesta a disposición de autobuses para los afectados.
En estos momentos se está a la espera de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, actualice la información sobre lo sucedido en Adamuz con el accidente ferroviario. Dicha comparecencia estaba prevista para las 13.00 horas pero se ha ido retrasando, después de tres horas de trabajos sobre el terreno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también participará en dicha comparecencia.
Por otro lado, Feijóo ha estado trabajando y siguiendo los pormenores de la tragedia desde la sede nacional del PP de Génova 13, pero ya está de camino a la 'zona cero' del suceso para reunirse con el mandatario andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha sido el último en comparecer para abordar la compleja situación que se vive en la localidad cordobesa.
En las últimas horas no solo se ha está poniendo la lupa sobre anteriores incidencias o retrasos en el servicio ferroviario en el citado tramo. Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han tenido que emitir un comunicado para cortar de raíz las intrigas y dudas que suscita ahora una petición que realizaron el pasado verano, en agosto, tan solo un mes y pico después de que se solucionaran las citadas incidencias. Desde Semaf solicitaron que se realizase una bajada general del límite de velocidad de 300 a 250 kilómetros -en el tramo en el que se produjo el accidente el límite máximo ya es de 250 km/h y ambos trenes iban a menos de este-. La finalidad era la de reducir esas vibraciones.
No solo abogan por la cautela a la espera de la investigación, también se pronuncian sobre otra clave de ese trazado ferroviario donde, en lugar del sistema ERMTS, el estándar europeo, en esta vía se utiliza el sistema de seguridad y señalización LZB empleado en países como Alemania, Austria y varias líneas de España. Por ejemplo, se emplea en los trayectos Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y Madrid-Toledo, pero también en todos los Cercanías de Euskadi (Eusko Trenbideak) y la línea C-5 de ese servicio en Madrid.
En el citado comunicado, los maquinistas consideran que "ha sido un accidente grave del que se desconocen las causas que lo han provocado. Ahora lo más importante, por encima de cualquier cosa, es atender a las víctimas. Estamos haciendo todo lo posible para poner a disposición de los compañeros que hayan resultado afectados todos los recursos que sean necesarios".
El mandatario andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, acaba de comparecer para actualizar la información sobre el trágico accidente mortal en Adamuz, adelantando que están registrándose problemas para la identificación de algunos cadáveres y restos mortales. "Ahora el objetivo es localizarlas e identificarlas [a las víctimas mortales], para poder darle información a todos esos familiares que lo están pasando francamente mal y que intuyen que han podido perder y que han fallecido", ha señalado desde el puesto de mando avanzado, sobre las tareas a desarrollar en estos momentos.
Moreno ha agradecido a todos los vecinos que han colaborado, así como a las fuerzas de seguridad y de emergencias, la vital ayuda y trabajo que están prestando, así como "al resto de administraciones", sin distinción alguna y en un ejemplo de coordinación entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central. "Las imágenes eran impactantes, nunca había visto algo así", ha dicho Moreno sobre el descarrilamiento, precisando que "el impacto ha sido muy fuerte". En esa línea, el presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que están trabajando en el apoyo a los familiares y allegados de las víctimas, "a través de grupos de psicólogos que están haciendo un acercamiento, un acompañamiento y lo que queremos es cuanto antes identificar a los cadáveres".
El presidente andaluz ha explicado que "algunos de los fallecidos son difícilmente reconocibles y, por tanto, difícilmente identificables y necesita de una prueba de ADN", al tiempo que ha precisado que "todo esto se está haciendo con un ritmo importante, con la máxima cooperación". Moreno no ha ocultado que, ahora mismo y respecto de los heridos, "nuestra máxima preocupación es que aquellos que están en la UCI salgan de la UCI".
Los reyes han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por lo sucedido en Adamuz. Felipe VI y la reina Letizia, que se encuentran en Atenas para asistir al funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia, viajarán previsiblemente mañana, martes, a la localidad de Córdoba para visitar la 'zona cero'. "En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha expresado el monarca.
En múltiples puntos del territorio español se están reproduciendo gestos solemnes de apoyo y condolencias en forma de minutos de silencio. Ha ocurrido en numerosas localidades de todo el país, pero también en instituciones como el Parlamento de Andalucía, el Congreso o distintas sedes ministeriales, como la de Transportes.
Desde que se ha producido el siniestro, han comenzado a compartirse en redes sociales imágenes de usuarios que advirtieron de grandes vibraciones durante el trayecto de la alta velocidad en la zona donde se ha registrado el descarrilamiento. Este lunes ha trascendido que en el mes de junio del pasado año, hace casi 7 meses, se registraron dos incidencias en el trazado ferroviario a su paso por el municipio de Adamuz (Córdoba), tal y como se recoge en una respuesta escrita y remitida por el Gobierno al Senado a instancias de una pregunta del PP.
En esa comunicación del 18 de junio de 2025 en la Cámara Alta, el Ejecutivo central explicó cómo se resolvieron dos incidencias registradas en el tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba que se saldó con retrasos en el servicio de AVE. La primera de esas incidencias tuvo lugar en las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, que acabó entrando en contacto con el raíz a raíz de las altas temperaturas y las vibraciones de la propia circulación. En este caso, el propio sistema de seguridad actuó ocupando automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su funcionamiento. Posteriormente, el personal especializado de la brigada de desvíos completó la resolución del fallo.
La segunda incidencia tuvo lugar en el sistema de señalización, concretamente a través de un fallo en un componente clave para que este funcione, la tarjeta de relés. En este caso, fue reemplazada por completo por parte del personal en el horario de mantenimiento.
Fuentes del Partido Popular han asegurado hoy que su líder, Alberto Núñez Feijóo, está en "contacto permanente" con el presidente de la Junta de Andalucía -y del PP andaluz-, Juan Manuel Moreno Bonilla, en relación con la tragedia provocada por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Feijóo ha convocado una reunión de seguimiento de la emergencia en la que ha citado a distintas figuras del PP con trayectoria en este ámbito.
Entre estos ha citado a quien fuera expresidente de Renfe, hoy presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez, pero también a la exdirectora general de Operaciones de la compañía pública Berta Barrero. Feijóo estará acompañado de los cargos de su cúpula con competencia en el ámbito ferroviario y de los transportes, pero también de la atención sanitaria. Es decir, el responsable de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.
A mayores, Feijóo también ha contado con la opinión y conocimiento del exministro de Fomento con Mariano Rajoy Íñigo de la Serna, con el que ha conversado con el objetivo de recabar "toda la información posible" al respecto.
La Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155 que agrupa a las víctimas del accidente de Angrois de 2013 -el peor siniestro ferroviario de la historia de España- se ha pronunciado sobre el trágico accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba). Además de cerrar filas y ponerse a disposición de todos los afectados en Andalucía, han transmitido sus condolencias: "Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y solidaridad a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz".
Así, desde el colectivo que lleva años luchando por el esclarecimiento de lo sucedido en la curva de A Grandeira (Santiago de Compostela) y por la realización de una comisión de investigación independiente han ofrecido toda colaboración "desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia". Al mismo tiempo, desde la asociación indicaron que "confiamos en que se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan. Todo nuestro ánimo y apoyo a los afectados".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien visitará este lunes la 'zona cero' del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), no solo ha cancelado el encuentro que tenía previsto mantener con el jefe de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para abordar el envío de tropas españolas a una Ucrania de posguerra. El mandatario español también ha cancelado su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos, cita que se celebra en dicha localidad suiza. Se trata de una de las más importantes reuniones internacionales en el ámbito de la economía y las finanzas que tienen lugar cada año a escala global.
La mandataria italiana, Giorgia Meloni, ha enviado sus condolencias por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, indicando que "nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", y asegurando que lo hace "con gran tristeza". En una publicación en su cuenta oficial de X, la primera ministra ha afirmado que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia" y que "nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias".
Cabe recordar que el tren que descarriló está bajo gestión de la compañía Iryo, la que representa la segunda mayor operadora de la red española, pero que está controlada en un 51% por el Estado italiano, a través de la sociedad pública Ferrovie dello Estato.
La Guardia Civil está protagonizando un ingente despliegue ante la tragedia ocurrida en Adamuz. El instituto armado ha movilizado a más de 220 efectivos para atender a los afectados por el accidente de los dos trenes siniestrados en Córdoba, entre ellos el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística con expertos en huellas y ADN. En este sentido, también participarán unidades especializadas de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS, además de apoyo aéreo por parte de un helicóptero y drones.
Heredia también ha indicado que es muy pronto para conocer el balance final de fallecidos, a raíz de las condiciones del accidente y cómo han quedado los trenes siniestrados. "Es muy difícil saber si todavía quedan cadáveres", ha indicado, exponiendo que "lo más probable es que sí". En este sentido, Heredia ha apuntado a que "los dos primeros coches del tren de Renfe están desintegrados en un acceso muy complicado" y que "los trabajos se van a demorar en el tiempo porque es difícil el acceso a los cuerpos que estén atrapados".
El presidente de Renfe también está detallando en el 'Hoy por Hoy' de la SER que el suceso afectará al servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a causa de la afectación de la vía. Álvaro Fernández Heredia calcula que esta incidencia va a durar "más de tres y cuatro días".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha cancelado la cita que tenía prevista mantener con el líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para discutir el envío de fuerzas de paz a distintos conflictos como el de Ucrania o Gaza; visitará a lo largo de esta mañana el lugar del accidente ferroviario de Adamuz.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha pedido dejarse de especulaciones en estos momentos iniciales de la tragedia ferroviaria que sacude Andalucía. En las ondas de la Cadena SER, Heredia ha indicado que "es un accidente en circunstancias extrañas", pero "lo peor que podemos hacer es especular". Por estos motivos, ha roto una lanza por la labor de las autoridades y la futura comisión. "Hay que dejar trabajar a la investigación", ha esgrimido indicando que "no vamos a tener una respuesta concluyente hasta dentro de varios días".
Por otro lado, el máximo responsable de Renfe también ha dado varias claves acerca de lo sucedido, al reseñar que "es una vía que impide errores humanos", por lo que "tiene que haber sido un fallo del material móvil o de la infraestructura". Heredia también ha recordado que "la vía se había reformado en mayo" y que, por tanto, "debería estar en óptimas condiciones".
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya se encuentra en estos momentos en la provincia de Córdoba, desde donde se traslada en estos momentos al punto donde ha tenido lugar el trágico accidente ferroviario con, al menos, 39 muertos. Al respecto, el responsable de dicha cartera ha confirmado la cifra de fallecidos contabilizada hasta el momento, pero ha advertido que se espera que aumente.
"La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial de X, en la que también ha mostrado su "agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche", además de "mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles".
Cuatro días, ése fue el lapso de tiempo entre el fatal accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) y la última revisión a la que fue sometido el tren Iryo que descarriló e impacto con un tren Alvia. Concretamente, había sido revisado el pasado 15 de enero, contando con una fecha de fabricación data en 2022, según la información que ha remitido la compañía.
En esa misma línea, la compañía ha explicado en un comunicado que mantiene diálogo constante con todas las instituciones implicadas en la respuesta a esta tragedia, es decir el Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba. Desde Iryo también agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento en el lugar del suceso.
El presidente en funciones de Aragón y el candidato popular en las elecciones del próximo 8 de febrero, Jorge Azcón, ha anunciado este lunes que cancela su agenda institucional. "La tragedia de Adamuz es una de las peores de la historia ferroviaria de nuestro país", ha expuesto Azcón en su cuenta de la red social X. Por ello, ha anunciado que cancela hoy toda la actividad institucional de su agenda "en señal de duelo".
Con las primeras luces, empiezan a llegar a la zona del siniestro de Adamuz las maquinarias pesadas. Han tenido que ser movilizadas y trasladadas y, durante la noche, era complicado que accedieran al lugar, muy alejado del entorno urbano.
Se esperan, sobre todo, para ayudar a rescatar los dos vagones que han caído por un talud de cuatro metros. Se cree que en ellos van unas 50 personas.
En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, avanza que la investigación puede durar "mínimo un mes" e insiste en que se trata un "accidente muy extraño" y "difícil de explicar".
Al parecer, un importante número de opositores se disponían a volver a sus casas tras realizar la prueba para funcionario de prisiones en el tren AVE que circulaba entre Madrid-Atocha y Huelva, siniestrado ayer en Adamuz. Viajeros que no lograron billete para ese viaje, sino para posteriores, relatan desde la estación madrileña que "los trenes iban llenos, tanto para ir ayer como para volver", por lo que se teme que parte de las víctimas sean de este colectivo.
Con las primeras luces del día, ha llegado también el nuevo balance del accidente de los dos trenes de alta velocidad en suelo cordobés: son ya 39 los cuerpos rescatados, según fuentes oficiales.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que "aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido", después de que el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la tarde de este domingo ha dejado al menos 21 fallecidos y 73 heridos.
"Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido", ha manifestado este lunes en su cuenta de X.
Férnandez Heredia, quien se encuentra en el lugar del accidente, ha enviado su "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario" sucedido en Adamuz. "Es una tragedia que nos golpea a todos", ha lamentado.
Los vecinos de Adamuz han abierto sus casas, cedido sus vehículos y se han volcado en el polideportivo municipal para acoger a las víctimas y heridos que pasarán allí la noche. Incluso el alcalde, Rafael Ángel Moreno Reyes (PSOE) ha acudido personalmente a trasladar a heridos desde el lugar de los hechos.
Varias autoridades europeas expresaron este domingo su pesar por la "tragedia ferroviaria" en España, donde al menos 21 personas perdieron la vida a causa de un choque de dos trenes en Córdoba, que causó además 24 heridos graves. "Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", escribió el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, en la red social X.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también expresó su "tristeza" al saber del accidente: "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias". Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".
Conmoción, dolor e incertidumbre en una localidad de Córdoba sacudida por una de las peores tragedias ferroviarias en España, con 24 muertos y 15 heridos graves. Óscar Puente califica el siniestro de "tremendamente extraño y raro". Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión entre Madrid y Andalucía
Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía. Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo el 19 de enero. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha pedido a los ciudadanos que acudan a este centro sanitario "solo en caso de necesidad urgente" para no dificultar la atención a los heridos del accidente ferroviario.
Renfe ha habilitado el 9001010120 para atender a los familiares de las personas afectadas por el accidente de tren de esta tarde en Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y un Alvia de la compañía en el que han muerto 21 personas y una treintena han resultado heridas.
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, ha instado a todos los viajeros de los trenes involucrados en el accidente de Adamuz (Córdoba) que se encuentren a salvo, que los publiquen a través de las redes sociales o en su estado de WhatsApp. El 112 considera que para tranquilidad de sus familiares y amigos "puede ser buena idea publicarlo en tus redes o estado de WhatsApp, tu gente se quedará tranquila y las líneas estarán libres para quien lo necesita".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), en "una noche de profundo dolor" para España.
"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso", ha dejado escrito en su cuenta de X.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha pedido a los ciudadanos que acudan a este centro sanitario "solo en caso de necesidad urgente" para no dificultar la atención a los heridos en el accidente de trenes en Adamuz. El hospital ha informado de que ha activado el plan de catástrofe externas para coordinar los recursos necesarios para atención de los heridos y han habilitado dos circuitos específicicos en la unidad de Urgencias.
En otro mensaje, el hospital ha informado que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba les ha comunicado que "gracias a la respuesta inmediata de la ciudadanía y a la coordinación de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas".
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una comparecencia urgente tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) ha considerado que el trágico siniestro ferroviario es "raro y difícil de explicar" porque el tren de Iryo causante de al colisión es relativamente nuevo, "tiene unos cuatro años" y porque, además, se había renovado muy recientemente la infraestructura: "Los trabajos se terminaron en mayo, según me han apuntado los técnicos de Adif", ha señalado Puente.
El ministro no ha querido especular sobre las causas de un accidente en el que han muerto, al menos, 21 personas y otras 30 han resultado heridas graves. Puente no ha descartado que el número de víctimas podría elevarse con el paso de las horas pues en los dos primeros vagones del Alvia de Renfe viajaban más de medio centenar de personas. Por ahora, el único fallecido confirmado es el maquinista de este tren.
Un trabajador de Iryo que viajaba en uno de los dos trenes que ha descarrilado en Adamuz (Córdoba) ha provocado la admiración total por la reacción que ha tenido nada más producirse la tragedia, que ha provocado más de 20 muertos y 100 heridos.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha señalado que uno de los dos trenes implicados en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, se habría precipitado por una talud de unos cuatro metros de altura después de colisionar con el convoy de Iryo descarrilado esta tarde de domingo y en el que han muerto al menos 21 personas y decenas de heridos de gravedad.
El accidente de tren se produjo después de que un tren de alta velocidad descarrilara e invadiera la vía contigua, provocando la colisión con el Alvia de Renfe, cuyos primeros vagones se habrían precipitado se habrían precipitado por el talud, lo que complica gravemente las labores de rescate.
Sanz ha informado que los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar del accidente tratando de excarcelar a personas atrapadas en los vagones, algunas de las cuales podrían haber fallecido por el impacto. El resto de los pasajeros ya han sido desalojados de la vía afectada y los heridos ya se han trasladado a centros hospitalarios.
El maquinista del tren Alvia contra el que ha chocado el convoy de Iryo que descarriló esta tarde en Adamuz, Córdoba, es uno de los muertos en el accidente, según han confirmado a EFE fuentes de Renfe. Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas graves en un tren en el qu viajaban más de 300 pasajeros.
España está de luto este domingo tras una nueva tragedia ferroviaria. Se trata del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, en el que han muerto al menos 21 personas y deja decenas de heridos de gravedad. Cada tragedia siempre saca lo mejor del ser humano. Es el caso de los vecinos que se han movilizado cerca del hospital de campaña tras el descarrilamiento de dos trenes.
La Unidad Militar de Emergencias se desplaza desde Morón de la Frontera para ayudar a los equipos desplegados en el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba, en el que han fallecido al menos 21 muertos. "La UME se desplaza desde el BIEM II de Morón de la Frontera para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz, como consecuencia del accidente ferroviario. Nuestro más sentido pésame a los familiares del víctimas y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", ha trasladado el Ministerio de Defensa.
Familiares de los pasajeros que viajaban con destino a Huelva en el tren Alvia, implicado en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), se han desplazado a la estación de Huelva para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados. Los familiares han acudido visiblemente afectados por la incertidumbre y la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos.
El Rey Felipe VI está siguiendo "con gran preocupación" la situación tras el "grave accidente" en Adamuz (Córdoba) y se mantiene "en permanente contacto" tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, según ha informado Zarzuela.
Los Reyes también han trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos", que ya superaría la veintena, en un mensaje en X de la Casa del Rey. Asimismo, Felipe VI y Letizia han expresado su "cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos".
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado su consternación por el fatal accidente de tren en Adamuz (Córdoba). "Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español", ha escrito en X la jefa del Ejecutivo comunitarios, Ursula von der Leyen.
Por su parte, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles". En otro mensaje, ha agradecido a los equipos de rescate "su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado estar siguiendo "con atención y enorme preocupación las informaciones que llegan sobre el terrible accidente de trenes en Adamuz", que hasta la fecha se salda con una decena de fallecidos y múltiples heridos.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de la estación madrileña de Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas por el descarrilamiento de un tren de Iryo en Adamuz.

Adif también ha habilitado un teléfono de atención a las familias de las víctimas: es el 900 10 10 20.
Adif también ha habilitado un teléfono de atención a las familias de las víctimas: es el 900 10 10 20.
La Junta de Andalucía ha decidido suspender al completo toda su agenda institucional programada para este lunes 19 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos diez muertos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz.
Hasta una docena de consejeros del Gobierno que preside Juanma Moreno tenían programados este lunes actos públicos en diferentes provincias andaluzas y todo ellos han sido cancelados.
Fuentes de Moncloa han confirmado que se ha suspendido la reunión de Sánchez y Feijóo, prevista para este lunes, tras el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba).
La Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.
Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
Adif mantendrá abiertas durante toda la noche las terminales de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa.
Así lo ha informado tras el el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja al menos diez muertos y 25 heridos graves.
La Comunidad de Madrid ha informado que el Servicio de Urgencia Médica, el SUMMA 112, "ha enviado a la estación de Atocha a su supervisor de guardia y a un psicólogo clínico de emergencias por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados".
"Igualmente, SUMMA 112 ya ha puesto en situación de alerta a una Unidad de Logística Asistencial y al equipo de Catástrofes por si fuera necesaria su activación y traslado hacia el lugar del accidente, en la provincia de Córdoba, junto con unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado", ha detallado.
Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.
Según ha informado el Gobierno madrileño en un comunicado, en las llamadas que se están recibiendo en el teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).
"Hemos instalado un Puesto Médico Avanzado en la zona, donde se realiza:
▪️Triaje de las personas heridas.
▪️Atención sanitaria.
▪️Estabilización de heridos antes del traslado a los hospitales.
Nuestra solidaridad y apoyo a todos los afectados", ha detallado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).
Por su parte Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas.
Iniciamos una nueva cobertura en directo tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Una tragedia que por el momento ha causado al menos siete muertos y varios heridos.