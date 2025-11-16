Aclaran si el máximo de 7 kilos de carga en las lavadoras está indicado para el peso de la ropa seca o mojada

La decisión a la hora de elegir una lavadora suele empezar por un número: 5, 7, 9 o 10 kilos. Todos hemos oído esa cifra mil veces, pero pocos saben qué significa de verdad. ¿Es el peso de la ropa en seco? ¿O el peso una vez empapada? Resolver esta duda no es un detalle menor, ya que de ello depende la eficacia del lavado, el consumo energético e incluso la salud del propio aparato.

Cuando un fabricante indica que una lavadora soporta 7 kilos, se refiere exclusivamente al peso de la ropa seca. Es decir, esa es la cantidad máxima que debería introducirse en el tambor antes de ponerla en marcha. Una vez mojadas, las prendas multiplican su peso con facilidad: una carga de 7 kg de algodón, después de absorber agua, puede llegar a rozar los 14 o incluso 18 kg.

Por eso, el límite siempre se fija sobre ropa en seco. Solo así el motor, los rodamientos y los sistemas de amortiguación trabajan dentro de los parámetros para los que fueron diseñados.

Los riesgos de llenar la lavadora 'hasta arriba'

Aunque pueda parecer que añadir "un par de prendas más" es un gesto inocente que no va a marcar la diferencia, sobrecargar el tambor es uno de los malos hábitos que más caros pueden salir. Los fabricantes alertan de que forzar la capacidad genera:

Desgaste acelerado del motor .

. Deterioro de amortiguadores y rodamientos .

. Lavados deficientes . El detergente no se disuelve bien y el enjuague queda corto.

. El detergente no se disuelve bien y el enjuague queda corto. Ruidos y vibraciones anormales durante el centrifugado.

Por norma general, si tu lavadora admite 7 kg, lo recomendable es quedarse entre un 80% y un 90% de esa cifra, especialmente cuando se trata de tejidos pesados como vaqueros, toallas o ropa de cama. No obstante, nadie pesa la ropa antes de lavarla, ni es necesario hacerlo. Existen referencias sencillas que ayudan a estimar si te acercas al límite:

Un juego de sábanas completo: 2,5 kg aproximadamente.

completo: 2,5 kg aproximadamente. Unos vaqueros : entre 0,8 y 1 kg.

: entre 0,8 y 1 kg. Una camiseta : en torno a 0,3 kg.

: en torno a 0,3 kg. Una toalla grande : unos 0,8 kg.

: unos 0,8 kg. Una sudadera con capucha: hasta 1 kg.

Si, al mirar dentro del tambor, queda un hueco equivalente a tu mano abierta entre la ropa y la parte superior, estás ante una carga adecuada.

Además, también hay que tener en cuenta que cada ciclo de lavado tiene un límite propio, aunque la lavadora sea de 7, 8 o 10 kilos. Esta es la carga que soporta cada programa aproximadamente:

Algodón y mezcla : capacidad máxima.

: capacidad máxima. Sintéticos : entre 3 y 4 kg.

: entre 3 y 4 kg. Lana, seda o delicados : hasta 2 kg.

: hasta 2 kg. Lavado rápido: entre 1,5 y 2 kg para que dé tiempo a limpiar y enjuagar bien.

Otros hábitos para que tu lavadora dure más

Respetar la carga de la lavadora es importante, pero para que el electrodoméstico funcione correctamente y dure muchos años, conviene seguir algunas otra serie de sencillas pautas.

El tambor es una de las partes más delicadas, por lo que no debemos forzarlo ni manipular la carga de manera brusca. Es recomendable colocar la ropa alternando piezas grandes y pequeñas, de modo que el peso se reparta de forma equilibrada y el giro sea más suave. También resulta esencial realizar un mantenimiento básico, limpiando con frecuencia el filtro y revisando la palanca para evitar acumulaciones.

Otro consejo importante es no poner en marcha un ciclo de lavado con el tambor vacío sin necesidad, ya que esto supone un desgaste innecesario para el mecanismo.