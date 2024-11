Activada la alerta naranja por lluvias el miércoles en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido para este miércoles, 13 de noviembre, la alerta por lluvias nivel naranja en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante y la alerta por lluvias nivel amarillo en el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia, así como la alerta por fenómeno costero nivel amarillo en el litoral de Castellón, Valencia y litoral norte de Alicante.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología espera una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y de 60 l/m2 en 12 horas, así como vientos del nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) y olas de 2 a 3 metros.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido en Valencia ante la DANA que afectó el pasado 29 de octubre a distintas localidades de esta provincia ha pedido que se extremen las precauciones ante las nuevas lluvias y el temporal marítimo que se esperan en este territorio en los próximos días. Se han extremado el seguimiento del nuevo episodio de inestabilidad meteorológica que afectará a la Comunitat Valenciana.

De este modo lo ha indicado la directora general de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, Rosa Tourís, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi de esta jornada.

Así ha explicado que uno de los "puntos importantes" que se han abordado en este encuentro ha sido "la evolución de la situación meteorológica de los próximos días", especialmente a partir de mañana por la tarde y ante la posibilidad de que traiga intensas lluvias y fenómenos costeros.

"El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de la alerta por lluvias y fenómenos costeros", ha señalado Tourís, que ha apuntado que "mantiene la situación 2 del plan de inundaciones en toda la provincia de Valencia".

La directora general ha concretado que "preocupa especialmente la evolución de este episodio ante la vulnerabilidad del territorio afectado" por la DANA el pasado 29 de octubre, así como la de "las personas que están trabajando en la zona". Tras ello, ha citado las recomendaciones que se hacen a la población.

Ante el fenómeno costero adverso que se prevé se ha indicado que se deben proteger las viviendas ante la posible invasión del agua del mar; que no hay que acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, y que no se tiene que circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa. Asimismo, se pide que no se practique ningún tipo de deporte náutico.

Por lo que respecta a las precipitaciones anunciadas, se señala que se debe estar informado del nivel de riesgo de cada municipio y de si el lugar en el que se vive o se trabaja está ubicado en una zona inundable. Igualmente, hay que alejarse de las riberas de los ríos y barrancos y no permanecer en los puentes.

Ante fenómenos como el que se espera se añade que hay que localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentra cada uno para dirigirse hacia ellos en caso de que se produzca la inundación.

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha destacado que todos estos consejos están recogidos en la página web del 112 de la Comunitat Valenciana. "Por favor, manténganse informados", ha subrayado la directora general.