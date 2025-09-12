Acusado un profesor de un colegio de Villaverde (Madrid) de abusar sexualmente de tres niñas

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este viernes a un profesor de inglés de un colegio de Villaverde de la capital que presuntamente abusó sexualmente de tres niñas menores de edad dentro del centro escolar, han informado fuentes fiscales.

El representante del Ministerio Público solicita una condena de trece años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años (cinco años por cada uno) y otro de abuso sexual a menor de 16 años (3 años).

En concepto de responsabilidad civil, y como responsable civil subsidiario al colegio madrileño, reclama al acusado una indemnización de 12.000 euros para las tres menores "por los daños morales que les ocasionó".

Según el fiscal, el acusado impartió clases de inglés a los cursos de quinto y sexto de Primaria en un centro escolar desde 2014 hasta enero de 2019, fecha en que fue despedido.

Así, a finales del curso de 2018, I. H. R. comenzó a acercarse a una niña de once años de edad, "unas veces al inicio y otras al final de la clase mientras sus compañeros se sentaban", para decirle al oído que quería "hacer el amor con ella".

En otra ocasión el acusado manifestó a la menor, tras decirle ésta que tenía que hacer deberes de lengua, si quería ir con él a una habitación y hacían otras cosas "produciendo en la menor una situación de nerviosismo ya que en varias ocasiones le había indicado que quería hacer el amor con ella cuando fuera mayor y que le iba a comprar una cama de matrimonio, así como que se parecía mucho a su expareja".

En otra ocasión, cuando dicha menor se encontraba jugando a las cartas con una amiga, llegó el acusado y les dijo si podía jugar a las cartas con ellas. Al responderle que era un juego de dos jugadoras, les dijo que a él le gustan los tríos.

Además cuando se cruzaba por el pasillo con la niña le tocaba el culo y en concreto, en el mes de septiembre de 2018, cuando se dirigían a la clase, apagó la luz al entrar en el aula, la cogió por la cintura, la besó en la cara al mismo tiempo que le decía que tenía ganas de que cumpliera dieciocho años para hacerle el amor y que iba a comprar una cama de matrimonio.

En octubre de 2018, cuando otra alumna de once años de edad, estaba subiendo las escaleras del centro para dirigirse a su aula, se encontró detrás el acusado "y con ánimo libidinoso" le toco los glúteos.

Esta misma acción la realizó el acusado en varias ocasiones durante el curso de 5º de Primaria sin que se pueda concretar las fechas exactas. A finales del curso escolar de 2018, cuando la alumna del centro se dirigió al baño del colegio, el acusado le tocó los glúteos, y cuando se encontró con ella en otra ocasión le dijo que cuando fuera mayor quería hacer el amor con ella.