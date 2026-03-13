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La nota que dejan en un paquete que había pedido para su ahora exnovio arrasa: para que le suban el sueldo
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La nota que dejan en un paquete que había pedido para su ahora exnovio arrasa: para que le suban el sueldo

"Algo muy lindo que surgió de una situación muy triste".

Juan De Codina
Juan De Codina
El paquete recibido por Daniela Mercuria.
El paquete recibido por Daniela Mercuria.X / @danis0ledad

Lo que le ha pasado a la usuaria de la red social X (antes Twitter) Daniela Mercuria ha arrasado. Una historia que tiene miga y que, aunque parecía que el final iba a ser triste, ha acabado siendo más que feliz gracias a la empresa en cuestión.

Daniela tenía una pareja a la que le quería hacer un regalo muy especial, un modelo 3D de un portallaves con la forma de Magnemite, uno de los pokémon más famosos de la franquicia, basado en un imán. Sin embargo, días después de hacer el pedido, su novio terminó con la relación y Daniela quiso cancelar el pedido.

Tras intentarlo por todos los medios, escribió a un número de WhatsApp que la empresa, Energías 3D, tenía disponible. "Me pasó algo lindo que surgió de una situación muy triste: había encargado un regalo para alguien, pero a los días de hacer el pedido él terminó nuestra relación, así que les escribí para intentar cancelarlo", ha contado en X.

Tras intentar pedir la cancelación del pedido, le pidieron una justificación, ya que no aceptan cancelaciones, ya que el producto se encontraba ya "en producción". "Porque era un regalo para mi ahora ex", respondió Daniela.

Cancelación conseguida, pero...

Tras consultarlo con sus superiores, pudo conseguir la cancelación y el reembolso. "Te podemos hacer la devolución desde mercado pago, esto demora de 7 a 10 días hábiles en aparecer en tu cuenta. Que tengas un bonito día y que tu corazoncito sane pronto, recuerda que hay muchos peces en el mar", le comentó el encargado en cuestión.

Poco después, le volvieron a escribir desde el mismo día para avisarle de que al día siguiente recibiría el paquete, pero que va con una "notita" dentro: "Espero que no te moleste, que tengas un excelente día".

La nota que lleva ya miles y miles de 'me gusta'

Una vez recibió el pedido, descubrió la nota que le habían escrito a cuenta de la relación que ya no tenía con su novio. "Hola Dani, espero que tengas un bonito día. Recuerda que la vida es para disfrutarla, eres valiosa y las lágrimas son para cosas mucho más importantes", rezaba la pequeña carta al principio.

"Arriba el ánimo, pronto aparece la persona que le complemente. Espero que este mensajito te saque una sonrisa y no lo tomes mal. Saludos, Laura", remataba la nota.

La historia ha llegado a 1.000.000 de personas y ha alcanzado más de 10.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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