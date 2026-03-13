Antonio Valenzuela, fisioterapeuta: "Si comes muy rápido, tu amígdala cree que viene un depredador a robarte la comida y activa el estrés"

El fisioterapeuta Antonio Valenzuela, autor del libro 'La fórmula del éxito', ha pasado por el pódcast de Uri Sabat, donde ha dado algunos consejos psicológicos "para estirar el tiempo y vivir más". Uno de los trucos que ha destacado el experto es comer de forma pausada y lenta, sin prisas ni rapidez, pues eso nos repercute en nuestros niveles de estrés.

"Cuando tú estás engullendo y estás comiendo muy rápido hay una parte de tu cerebro que se llama la amigdala que está diciendo 'si está comiendo tan rápido va a venir alguien a robarle la comida o hay un peligro' vamos a estresarnos rápidamente", señala el experto en el pódcast.

"Pasa igual que cuando una persona está todo el día diciendo 'me duele, me duele, me duele...' (...) Es una palabra que sale por tu boca pero entra en tu oido y ahí la amigdala también la coge y dice 'ojo le duele mucho, esto es peligroso porque si le duele tanto puede ser peligroso, voy a elevar más el umbral del dolor", agrega.

En cambio, cuando hacemos las cosas de forma relajada, como por ejemplo comer de forma lenta, le enviamos a nuestro cerebro una señal de calma, lo que beneficia a nuestro cuerpo. "Entonces si tu cuando te sientas, paras, respiras y comes de forma calmada y tranquila, le estás dando un mensaje a tu cuerpo super importante", subraya.

Otros beneficios de comer despacio

Además de ayudar a mantener la calma y evitar la aparición de estrés, comer lento ayuda a facilitar la descomposición de los alimentos y reducir molestias como la hinchazón o los gases. También puede ayudar a controlar la saciedad, reduciendo la necesidad del picoteo entre horas. Otros beneficios son: