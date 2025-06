Acusados de la 'manada' de Vall d'Albaida (Valencia) niegan agresión: dos dicen que estaban ebrios y la menor "iba bien"

Los cuatro acusados de la 'manada' de la Vall d'Albaida han negado que agredieran sexualmente a la menor de 14 años en septiembre del año 2020 durante un cumpleaños en L'Olleria (Valencia), ni en un paraje --primer escenario en el que la joven pudo ser violada por hasta 15 personas, algunas de ellas no identificadas, según la Guardia Civil-- ni en una vivienda del municipio --segundo escenario--.

En concreto, dos de los acusados han declarado que ese día iban ebrios y uno de ellos ha comentado que la menor --que actualmente tiene 19 años-- "iba bien" y que accedió a hacer un trío. Por su parte, el tercer acusado ha asegurado que el día de los hechos acudió a la vivienda en la que se registró una de las agresiones pero ha dicho que él no llegó a hacer nada; mientras que el cuarto acusado ha indicado que llevó a la menor de la fiesta a casa de su abuela pero no le pidió nada a cambio, ha aclarado.

Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus conclusiones, pide para uno de los jóvenes la pena de 24 años de prisión por dos delitos de abuso sexual a menor de 16 años; otros dos se enfrentan a 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual; y, el último, a cinco años por un delito de corrupción de menores. La acusación particular, ejercida por el letrado Juan Molpeceres, ha rebajado algo la pena para dos de ellos --a uno le solicita nueve años, en vez de 12 y, a otro, 22, en vez de 24--. Las defensas reclaman la absolución.

El fiscal, en la lectura de sus conclusiones, ha sido especialmente duro y contundente y ha lamentado que el comportamiento de los acusados con la menor fue "absolutamente monstruoso, de unos seres absolutamente sin ningún tipo de escrúpulos, sin la menor empatía y con un total desprecio por la víctima", a la que ha asegurado que trataron "como un objeto, como un trapo, como un trozo de carne para satisfacer sus apetencias".

El fiscal, que estima "totalmente probados y acreditados" los hechos tras la declaración de la víctima --ha comparecido hasta en cuatro ocasiones--, testigos y Guardia Civil, ha indicado que el abuso se produjo en una situación de "especial vulnerabilidad" de la víctima por su falta "absoluta" de consentimiento, o bien por la afectación de las bebidas alcohólicas que había ingerido, por su edad, y por una diferencia "clara" en el grado de madurez entre la menor y los acusados. También ha remarcado que los acusados tenían en ese momento "evidente conciencia y conocimiento de la situación".

LOS ACUSADOS, EBRIOS Y SIN MEMORIA

Uno de los acusados --todos ellos han querido responder únicamente a las preguntas formuladas por las defensas-- ha afirmado que no conocía a la menor antes de los hechos y que cuando la vio el día del cumpleaños pensaba que tenía 16 o 17 años. Ha afirmado que bailó con ella tras intercambiar varias miradas previamente.

El acusado ha comentado que iba bebido y que también había consumido estupefacientes. "Estaba ebrio", ha remarcado, para agregar que la menor, ese día, "estaba bien. Íbamos juntos y caminaba normal. Ella aceptó hacer un trío. Ella quería dormir conmigo, ya me lo dijo antes de llegar a la casa", ha señalado. Ha afirmado que la menor no mostró ningún rechazo en ningún momento y ha aclarado que piensa que la joven se sentía atraída por él.

Otro acusado ha señalado que ese día acudió al cumpleaños desde Ontinyent, tras invitarle la cumpleañera, con un amigo que fue el que condujo. Ha asegurado que no recordaba "muy bien" lo que había pasado porque había bebido. A la pregunta de si tuvo relaciones sexuales con la menor, ha contestado: "No recuerdo en ningún momento haber mantenido relaciones con la chica. Yo no podía tener relaciones con nadie porque iba demasiado bebido, iba muy borracho".

Otro acusado ha manifestado que no estuvo en la fiesta pero sí acudió a la casa donde tuvo lugar otra agresión sexual a la menor. Ha dicho que acudió tras llamarle un amigo --acusado-- y ha matizado que no sabía a lo que iba.

Una vez allí, ha señalado, estaba todo "muy oscuro", se sentó en el sofá y le empezó a "toquetear" la víctima. "No me gustó, me levanté y me fui a casa", ha manifestado. "No la conocía, no la había visto antes ni sabía su edad", ha apostillado.

El último acusado ha explicado que cuando se fue de la fiesta, alguien le llamó para que volviera y llevara a la menor a casa de su abuela porque "nadie quería". "Ella estaba llorando, le recriminaban que hubiera arruinado la fiesta. La llevé a casa de su abuela y en ningún momento le pedí nada, se lo juro por mi hijo", ha puntualizado. Mañana será el turno de los informes de la acusación particular y las defensas.