Adiós a la bomba de calor: el éxito de Lidl para calentar la casa que se agota cada invierno vuelve a las tiendas

El invierno ya se ha instalado de lleno y las temperaturas bajo cero vuelven a muchas zonas de España. Con el frío apretando, cada vez más personas buscan soluciones para calentar la casa sin que la factura de la luz se dispare. En ese contexto, Lidl lanza una opción que está llamando la atención por su precio y bajo consumo.

Se trata de un radiador de aceite Tronic, la marca blanca de la cadena alemana, que se vende por 34,99 euros. Una alternativa económica frente a otros sistemas de calefacción más caros o menos seguros.

Este radiador cuenta con 1500 W de potencia máxima, repartidos en siete elementos calefactores, y permite elegir entre tres niveles de potencia para adaptarse a las necesidades de cada momento.

Además, incorpora un termostato regulable, lo que ayuda a mantener una temperatura estable sin gastar más energía de la necesaria. Una de sus ventajas es que el aceite mantiene el calor incluso después de apagarlo, algo que se traduce en mayor eficiencia y confort.

Otra de sus ventajas es que, a diferencia de las estufas de gas u otros sistemas tradicionales, este radiador no genera humo ni residuos. Incluye protección contra sobrecalentamiento y vuelco, lo que lo hace más seguro para usar en casa.

También está pensado para la comodidad diaria: tiene ruedas giratorias, asa integrada y recogecable, por lo que se puede mover fácilmente de una habitación a otra.

Marc Cerdán, experto en climatización: "Si tienes una instalación barata y deficiente, pagarás más con el paso del tiempo" Algunos materiales como el ladrillo clásico, la piedra natural o el hormigón son difíciles de calentar, mientras que la elección del sistema de calefacción influye directamente en el consumo energético.

Ventajas de los radiadores de aceite

Los radiadores de aceite tienen varias ventajas importantes.

Son totalmente silenciosos porque no usan ventilador. Además, el aceite guarda el calor y lo sigue emitiendo incluso cuando el radiador está apagado, lo que ayuda a mantener una temperatura estable y uniforme.

También son eficientes, económicos y no resecan el ambiente. No producen humos ni gases contaminantes, por lo que son seguros para usar en casa.