Adiós a la cervecería independiente más antigua del mundo (1050): Alemania sufre su mayor crisis en 75 años
Las cervecerías monásticas se siguen considerando una institución en el país. 

Carlos Ramos
Abadía Benedictina de San Jorge en Weltenburg
Abadía Benedictina de San Jorge en WeltenburgGetty Images

La cerveza es una prácticamente una institución en varios países de Europa. El Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2024, elaborado por Cerveceros de España en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sostiene que el consumo per cápita se sitúa en 52,8 litros anuales por persona. 

Siempre tomándola en su justa medida, este líquido es uno de los más habituales en las celebraciones, en quedadas informales con amigos al calor de una terraza o cualquier otro acto festivo. Aunque en España hay cierto gusto por la cerveza, la fama de Alemania le supera. 

Este último país siempre ha arrastrado este estereotipo generalizado de su amor por la 'birra', una imagen positiva que le ha validado para la celebración de festivales en torno a esta bebida, como la archiconocida Oktoberfest, que se ha extendido prácticamente por todo el mundo. No obstante, llegan malas noticias del sector cervecero de dicha nación. 

Cierre de puertas y situación del mercado cervecero en Alemania

Fundada en la ciudad bávara de Weltenburg, cerca de Kelheim, la cervecería Weltenburg, la más antigua de monasterio en funcionamiento, echará el cierre el próximo enero de 2027. La misma, donde desde 1973 ya no realizan la bebida los mojes sino trabajadores de la Cervecería Bischofshof, pasará a formar parte de la empresa Schneider. Se perderán así 56 puestos de trabajo, si bien se conservarán los de Weltenburg. 

El cierre, tal y como cuenta el diario alemán Spiegel, es un fil reflejo de la situación complicada que atraviesa el sector cervecero en el país. En los últimos 15 años, el mercado ha rebajado su cuota de ventas en una cuarta parte y, en 2025, las ventas de cerveza se cayeron en cinco millones de hectolitros, la caída más alta en los últimos 75 años. 

A nivel internacional, el fenómeno se explica por el dominio de las grandes cerveceras internacionales en detrimento de las locales. El citado medio señala que ya ninguna cervecera alemana se encuentra en el top 10 de cervecerías más importantes del mundo. 

Apuntan a un problema de imagen, y es que las cerveceras que conservan la esencia de la cerveza tradicional son las que más están viviendo esta crisis, dado que el público joven, uno de los principales consumidores, las ven dirigidas a gente adulta. Por el contrario, aquellas empresas que han apostado por diversificar y ofrecer gamas sin alcohol o artesanales son las que están experimentando un mayor crecimiento. 

La cervecería de monasterio, toda una institución en Alemania 

Sin embargo, Alemania sigue siendo líder en cervecerías monásticas, entre las que sobresalen las siguientes de estos monasterios:

  • Andechs
  • Ettal
  • Kreuzberg
  • Neuzelle
  • Marienstatt
  • Reutberg
  • Scheyern
  • Mallersdorf, una excepción a nivel mundial porque allí son monjas las que elaboran las cervezas. 

A nivel histórico, las primeras observaciones apuntan a que el consumo de cerveza ya se podría haber dado durante el Neolítico, pero fueron los monjes cerveceros los que la popularizaron en la Edad Media. 

Los registros históricos hablan de que en el siglo VI ya dichos monjes comenzarían a fabricar esta bebida no únicamente para su consumo particular, sino también para la venta y agasajar a sus invitados. Esto explica por qué la "Oktoberfest Monje" se refiere tanto a la figura tradicional del monje en la historia cervecera alemana como a bares y eventos locales llamados "El Monje", que organizan sus propias fiestas temáticas de Oktoberfest.

