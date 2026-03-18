Adiós al cifrado de extremo a extremo en Instagram: qué significa para tus mensajes directos

Movimiento de calado. Meta ha anunciado que Instagram dejará de ofrecer el envío de mensajes cifrados de extremo a extremo. La medida llega apenas unas semanas después de que en España y en varios países del mundo creciera la presión para introducir sistemas de verificación de la edad en las redes sociales, y también a apenas unos días de que la Eurocámara volviese a tumbar la controvertida medida Chat Control (así fue bautizada por los activistas críticos con ella).

La compañía anunció hace unos días este cambio, pero lo hizo de manera discreta. Por eso ha pasado inadvertido hasta hace apenas unas horas, si bien ya está notificando el cambio a aquellos usuarios que todavía tuviesen esta tecnología activada. El cambio entrará en vigor el próximo 8 de mayo y los mensajes cifrados que no hayan sido descargados serán eliminados.

Esto, en la práctica, suponen pocos cambios visibles para los usuarios. La tecnología de cifrado entre extremos es algo muy popularizado en plataformas de mensajería. Algunas, como Signal, han hecho bandera de este servicio durante años. Otras, como WhatsApp, también lo han convertido en un elemento diferenciador de potenciales competidores.

El fin del cifrado de extremo a extremo implica que los mensajes que te envíes con tus contactos no se encriptarán. La tecnología de cifrado hace imposible que un tercero pueda interceptar una comunicación. Puedes imaginártelo como un cable por el que viaja la información: en ese viaje, la información se mueve camuflada, simulando ser otra cosa.

De esa manera es imposible que un tercero pueda interceptar mensajes. Es un método seguro y efectivo de garantizar la privacidad de las conversaciones que no todas las aplicaciones utilizan. Por ejemplo, la popular plataforma de mensajería para aficionados a los videojuegos, Discord, no tiene activado este servicio. Por eso los moderadores de esta red social pueden llegar a acceder a ciertas conversaciones privadas.

Instagram defiende que nadie lo usaba

Instagram ha justificado su decisión con el hecho de que nadie utiliza la mensajería cifrada entre extremos en esta plataforma. Pero esencialmente se debe a que nunca ha sido una alternativa que haya sido realmente publicitada. En WhatsApp, por ejemplo, los mensajes cifrados entre extremos no son opcionales: todos los chats son así por defecto.

En otras plataformas, como Telegram, hay métodos de encriptación, pero los mensajes no se envían cifrados (ni se descifran al llegar). Sí que hay una opción para activar esa tecnología: los llamados chats secretos, que además ofrecen la posibilidad de incluir un temporizador para que la información sensible se borre después de un tiempo determinado.

Para muchos especialistas, el paso que ha dado Meta retirando la opción de utilizar la mensajería cifrada es alarmante y preocupante. En un internet que ha dejado de ser libre y en el que hay una alarmante concentración empresarial (la red de redes ahora es un compendio de grandes empresas compitiendo por la atención y retención de los usuarios), el siguiente paso es vulnerabilizar a los usuarios finales y a su privacidad... todavía más.

Intentos en Europa por acabar con estos cifrados

En esos términos en el seno de la Unión Europea se debate desde hace al menos cinco años una polémica iniciativa bautizada como Chat Control. Básicamente, con el pretexto de perseguir el material de abuso sexual infantil (MASI), las instituciones europeas debaten de qué manera interceptar mensajes de terceros en aplicaciones como WhatsApp para evitar la proliferación de esa lacra.

¿El problema? Lo que se ha venido discutiendo tanto en el Consejo de la Unión Europea como en la Eurocámara carece de base tecnológica viable. Si se aplica un sistema de cifrado de extremo a extremo no se pueden generar llaves que discrecionalmente permitan a las autoridades policiales o judiciales desactivarla puntualmente.

Además, muchos activistas en defensa de los derechos digitales han venido denunciando durante todo este tiempo el riesgo que suponía la proliferación de una legislación como Chat Control: con el pretexto de proteger a los menores se pueden generar escenarios de vigilancia digital todavía inexplorados.

Victoria de la sociedad civil

Hace escasos días la Eurocámara anunció que tumbaba la iniciativa legislativa. El Parlamento Europeo aprobó una enmienda que prohibía aplicar ese "escáner" de mensajes digitales de forma indiscriminada. No era la primera vez que lo debatía: el Consejo de la Unión Europea lleva discutiendo implementar esta medida años, ya que de forma interina se lleva aplicando todo este tiempo una medida similar, algo más descafeinada.

Dicha medida vencerá el próximo 3 de abril. A partir de entonces vencerá la prórroga de una excepción en materia de una regulación por la privacidad digital. Para una de las portavoces del grupo parlamentario socialdemócrata en la Eurocámara, la alemana Birgit Sippel, es "lamentable" que ni el Parlamento ni el Consejo "hayan podido lograr un acuerdo".

"Con su falta de flexibilidad, los Estados miembros han aceptado deliberadamente que el reglamento provisional expire en abril. A partir de entonces ya no será posible el análisis voluntario por parte de los proveedores [las plataformas digitales] para registrar la difusión en línea de material de abuso sexual infantil". En todo este tiempo, España ha sido uno de los países más partidarios de implementar una medida como Chat Control.