Se acabó el postureo: Instagram prepara una actualización que cambiará para siempre la obsesión por los números de seguidores

Primer plano de una mujer sosteniendo un smartphone, conectándose a redes sociales, dejando comentarios, enviando mensajes y compartiendo fotos. La tecnología conecta a las personas.

Instagram quiere dejar de hablar de “seguidores” y empezar a hablar de “amigos”. La red social está probando en algunos perfiles un cambio en el que sustituye el número de cuentas seguidas por el de “amigos”, una categoría reservada únicamente para las personas que se siguen mutuamente.

Es decir, no cuenta a quién sigues tú ni a cuántos te siguen, sino solo a quienes mantienen una relación recíproca contigo. Si sigues a miles de cuentas pero solo unos cientos te siguen de vuelta, ese será tu número público de “amigos”.

Meta ha confirmado que se trata de una “pequeña prueba global” con la que quiere analizar cómo reaccionan los usuarios cuando la aplicación da más protagonismo a las conexiones reales frente a las relaciones unilaterales. La compañía busca entender si mostrar más contenido de personas cercanas cambia la forma en la que se usa Instagram.

Además, la prueba no se queda solo en los perfiles. En algunos casos, el contenido del feed también aparece etiquetado como “amigos” en lugar de “siguiendo” o “publicaciones”.

Y es que, con la llegada masiva de influencers, marcas y contenido generado por inteligencia artificial, la plataforma se ha alejado de su espíritu original y para compensarlo, ha potenciado funciones como “Amigos cercanos”, la mensajería privada y nuevas herramientas centradas en la interacción personal.

Entre ellas destacan funciones recientes como “Blend”, que permite compartir un feed conjunto de reels con otra persona, o el feed específico de Amigos dentro de la pestaña de Reels, donde se muestra el contenido con el que interactúan tus contactos más cercanos. También se han añadido mapas sociales y otras opciones pensadas para reforzar los vínculos personales.

Finalmente, el propio responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha insistido en que su objetivo es que la plataforma vuelva a ser un lugar donde la gente pueda “interactuar y conectarse con las personas que les importan”.