Claudio, neumólogo: "Secar la ropa en interiores puede causar daño pulmonar"

Secar la ropa en el calor del interior hogareño puede ser perjudicial para la salud. Según Claudio Micheletto, director de la Unidad de Neumología del Hospital Universitario de Verona, en Italia, puede provocar reacciones en el sistema respiratorio. En conversación con el diario Il Mensaggero, apunta a la humedad del aire como problema principal.

"La humedad excesiva del aire, como la causada por la ropa que se deja secar en casa sin una ventilación adecuada de las habitaciones, es el caldo de cultivo del moho", explica el experto. "Y piensa: una carga de paños húmedos libera casi dos litros de agua al aire, creando un ambiente idóneo para las bacterias", asegura.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?

Los ambientes húmedos pueden provocar el crecimiento de moho, cuyas esporas, una vez inhaladas, podrían provocar infecciones pulmonares en personas en riesgo, como los asmáticos. Tal y como reza la publicación, estos microorganismos pertenecen a la familia de los hongos, se propagan con la producción de esporas que encontramos en las paredes de la casa, en los filtros de los aires acondicionados y la madera.

Entre los mohos más comunes que se producen en el interior de las viviendas son Aspergillus y Pennicillum. Alternaria y Cladosporium. Son hongos que se encuentran principalmente en el suelo, ya que se forman como resultado del proceso de descomposición de hojas y frutos. Están presentes en todas las épocas del año.

¿Qué enfermedades propician?

Los mohos pueden desencadenar reacciones alérgicas al sistema respiratorio como resfriados, rinitis y ataques graves de asma, especialmente en personas predispuestas, como asmáticos o con problemas del sistema inmunitario. Además, según publica el periódico, la inhalación de esporas de Aspergillus podría provocar aspergilosis pulmonar, una enfermedad que puede tener graves consecuencias en el sistema respiratorio.

¿Cómo reducir el riesgo?

El medio de comunicación propone algunos consejos para evitar el crecimiento de estos microorganismos en el interior del hogar: