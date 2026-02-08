Rauni, jubilada, vive en una autocaravana en invierno: "Aunque te despiertes con la cabeza congelada, es un placer estar aquí"

Con el aumento del precio de la vivienda, cada vez más jóvenes, y no tan jóvenes, se suman a la aventura de vivir en una autocaravana para evitar gastos que consideran innecesarios. Es el caso de Rauni Myllykangas, una finlandesa que vive en una comunidad de estos vehículos. Según ella misma asegura en declaraciones al medio Yhteishyvd, es un estilo de vida.

Ella vive principalmente en su vehículo, en una zona de autocaravanas que se encuentra a tan solo cuatro kilómetros de su casa oficial. "En mi edificio de estudios, estoy sola. Y en la caravana, en cuanto abro la puerta, estoy aquí fuera, en la naturaleza y con la gente", explica en su conversación con el medio de comunicación.

"Aquí se respeta el deseo de todos de estar en paz, pero siempre eres bienvenido a unirte a los demás", explica Rauni respecto a las normas del lugar.

En su caravana tiene todas las comunidades de una casa: una cama, un salón, un inodoro, una ducha y una cocina con una pequeña cocina de gas, fregadero y nevera-congelador. Pero tampoco es muy espaciosa (mide 14 metros cuadrados) y tiene 20 años de antigüedad.

El agua doméstica está disponible en el edificio de servicios, y se pueden usar duchas y saunas en las zonas comunes. Para cocinar, apuesta por tamaños de paquetes pequeños. Asimismo, asegura que el pollo "es la piedra angular de la cocina en estos vehículos" y que "las salchichas para la parrilla" no pueden faltar.

"La gasolina siempre se acaba por la noche"

El medio de comunicación se ha inmiscuido con la protagonista en la comunidad. Todos se rieron de "la sabiduría del viejo caravanista". "La gasolina siempre se acaba por la noche". "Aunque te despiertes con la cabeza congelada, es bueno estar aquí", asegura.

Pero las facilidades y los beneficios que disfrutan en la comunidad le valen la pena: "Hay un anillo de cartas, pistas de esquí y la tranquilidad de la naturaleza". Además, muchos días cocinan todos juntos, hacen "fiestas sorpresa de tortitas", y cuando la noche lo merece, disfrutan de un karaoke.